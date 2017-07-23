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Стадион:
РоПС
1:2
Конец матча
СИК
0'
30' Желтая карточка
Вяйсянен Лео
33' Желтая карточка
Валес Марк
41' Желтая карточка
Sergi Arimany
0:1
55' Гол в свои ворота
Anselmi Nurmela
1:1
75' Гол
Лаппалайнен Ласси
77' Желтая карточка
Хетемай Мехмет
1:2
82' Гол
Малоло Обед
90' Желтая карточка
Timo Stavitski
90'+5
Второй тайм
90'
РоПС производит замену. Emeka Eze уходит, и Тукиайнен Сакари заменяет его
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Timo Stavitski получает желтую карточку.
87'
РоПС производит замену. Pablo Gonzalez уходит, и Timo Stavitski заменяет его
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Малоло Обед.
Желтая карточка
77'
Хетемай Мехмет получает желтую карточку.

Описание гола
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лаппалайнен Ласси.
73'
Сейняйоэн ФК производит замену. Клинга Матти уходит, и William Greenwell заменяет его
72'
Сейняйоэн ФК производит замену. Sergi Arimany уходит, и Kaine Sheppard заменяет его
71'
РоПС производит замену. Anselmi Nurmela уходит, и Лаппалайнен Ласси заменяет его
57'
Сейняйоэн ФК производит замену. Зенели Эрфан уходит, и Лаасконен Йоханнес заменяет его
Описание гола
55'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Anselmi Nurmela отправил мяч в свои ворота.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
41'
Sergi Arimany получает желтую карточку.
Желтая карточка
33'
Валес Марк получает желтую карточку.
Желтая карточка
30'
Вяйсянен Лео получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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