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Стадион: Кескускенття
30' Желтая карточкаВяйсянен Лео
33' Желтая карточкаВалес Марк
41' Желтая карточкаSergi Arimany
0:1
55' Гол в свои воротаAnselmi Nurmela
1:1
75' ГолЛаппалайнен Ласси
77' Желтая карточкаХетемай Мехмет
1:2
82' ГолМалоло Обед
90' Желтая карточкаTimo Stavitski
|
30'
33'
41'
55'
0:1
75'
1:1
77'
82'
1:2
90'
Состав команд
РоПС
- Основной состав
- 25 Регеро Антонио Вратарь
- 5 Татомирович Иван Защитник
- 15 Вяйсянен Лео Защитник
- 14 Муйнонен Эту Полузащитник
- 4 Окконен Анти Полузащитник
- 19 Charlie Trafford
- 20 Simo Roiha
- 18 Juho Hyvaerinen
- 17 Anselmi Nurmela
- 7 Pablo Gonzalez II
- 9 Эже Эмека
- Запасные игроки
- 2 Кайта Сани Защитник
- 24 Лаппалайнен Ласси Нападающий
- 22 Тукиайнен Сакари Нападающий
- 77 Timo Stavitski
- 12 Juhani Kangas
- 10 Cem Felek
- Главный тренер: Juha Malinen
СИК
- Основной состав
- 33 Аксалу Михкель Вратарь
- 3 Валес Марк Защитник
- 18 Хурме Яркко Защитник
- 58 Хетемай Мехмет Полузащитник
- 26 Сараярви Йессе Полузащитник
- 19 Малоло Обед Полузащитник
- 80 Зенели Эрфан Нападающий
- 15 Клинга Матти Нападающий
- 9 Sergi Arimany
- 29 Chema Anton
- 22 Diego Bardanca
- Запасные игроки
- 31 Валакари Паавр Вратарь
- 7 Тахванайнен Тимо Защитник
- 11 Tomas Hradecky Полузащитник
- 8 Лаасконен Йоханнес Полузащитник
- 10 Billy Ions Нападающий
- 5 Хатакка Дани
- 14 Kaine Sheppard
- Главный тренер: Jose Roca
Предыдущие игры
РоПС (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 16.07.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 08.07.2017 РоПС 2:2 ХИФК В
- 29.06.2017 Кеми Кингс 1:1 РоПС В
- 26.06.2017 РоПС 1:0 Ильвес В
- 22.06.2017 ВПС 1:0 РоПС В
- 17.06.2017 РоПС 2:0 Интер Турку В
- 04.06.2017 РоПС 1:4 ХИК В
- 31.05.2017 Мариехамн 2:1 РоПС В
- 27.05.2017 РоПС 0:1 КуПС В
- 24.05.2017 РоПС 2:1 Ювяскюля В
- 19.05.2017 СИК 3:0 РоПС В
- 12.05.2017 РоПС 1:0 Лахти В
- 06.05.2017 ХИФК 1:0 РоПС В
- 29.04.2017 РоПС 3:1 Кеми Кингс В
- 22.04.2017 Ильвес 0:2 РоПС В
- 17.04.2017 РоПС 2:4 ВПС В
- 12.04.2017 Интер Турку 6:2 РоПС В
- 13.03.2017 РоПС 0:2 СИК К
- 01.03.2017 РоПС 1:1 Кеми Кингс К
- 18.02.2017 КПВ 4:2 РоПС К
СИК (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 16.07.2017 Ювяскюля 0:2 СИК В
- 06.07.2017 СИК 0:2 КР Рейкьявик ЛЕ
- 29.06.2017 КР Рейкьявик 0:0 СИК ЛЕ
- 26.06.2017 СИК 1:0 Кеми Кингс В
- 22.06.2017 Ильвес 1:0 СИК В
- 17.06.2017 СИК 0:1 ВПС В
- 14.06.2017 ХИФК 0:2 СИК В
- 03.06.2017 СИК 0:3 Интер Турку В
- 31.05.2017 ХИК 6:0 СИК В
- 27.05.2017 СИК 1:1 Мариехамн В
- 24.05.2017 КуПС 1:1 СИК В
- 19.05.2017 СИК 3:0 РоПС В
- 12.05.2017 СИК 1:0 Ювяскюля В
- 06.05.2017 Лахти 1:0 СИК В
- 28.04.2017 СИК 3:3 ХИФК В
- 22.04.2017 Кеми Кингс 3:1 СИК В
- 15.04.2017 СИК 1:2 Ильвес В
- 08.04.2017 ВПС 1:3 СИК В
- 05.04.2017 СИК 1:1 Лахти В
- 01.04.2017 Хонка 1:1 СИК К
Последние игры между собой
РоПС: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 9
СИК: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 6
- 19.05.2017 СИК 3:0 РоПС Вейккауслига
- 13.03.2017 РоПС 0:2 СИК Кубок
- 12.09.2016 РоПС 1:1 СИК Вейккауслига
- 13.08.2016 СИК 3:1 РоПС Вейккауслига
- 28.05.2016 РоПС 2:3 СИК Вейккауслига
- 27.02.2016 РоПС 1:2 СИК Кубок лиги
- 12.08.2015 РоПС 2:0 СИК Вейккауслига
- 07.06.2015 СИК 0:1 РоПС Вейккауслига
- 19.04.2015 СИК 1:0 РоПС Вейккауслига
- 07.03.2015 СИК 2:2 РоПС Кубок лиги
- 07.03.2015 СИК 2:2 РоПС Кубок лиги
- 18.10.2014 РоПС 1:2 СИК Вейккауслига
- 15.06.2014 СИК 1:0 РоПС Вейккауслига
- 12.04.2014 РоПС 1:1 СИК Вейккауслига
- 30.09.2012 СИК 4:2 РоПС Икконен
- 28.07.2012 РоПС 2:0 СИК Икконен
- 03.06.2012 РоПС 3:1 СИК Икконен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|2:1
|18
|11
|6
|1
|40 - 9
|39
|2.
|ВПС
|1:1
|18
|8
|7
|3
|25 - 23
|31
|3.
|Лахти
|18
|6
|10
|2
|21 - 13
|28
|4.
|КуПС
|18
|7
|6
|5
|27 - 21
|27
|5.
|Ильвес
|18
|7
|5
|6
|19 - 20
|26
|6.
|Мариехамн
|18
|6
|8
|4
|27 - 23
|26
|7.
|СИК
|2:1
|18
|7
|4
|7
|22 - 25
|25
|8.
|Интер Турку
|18
|6
|6
|6
|28 - 24
|24
|9.
|РоПС
|1:2
|18
|6
|3
|9
|22 - 30
|21
|10.
|Кеми Кингс
|1:2
|18
|5
|4
|9
|21 - 26
|19
|11.
|ХИФК
|18
|2
|8
|8
|16 - 27
|14
|12.
|Ювяскюля
|1:1
|18
|1
|5
|12
|14 - 41
|8
Второй тайм
90'
РоПС производит замену. Emeka Eze уходит, и Тукиайнен Сакари заменяет его
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Timo Stavitski получает желтую карточку.
87'
РоПС производит замену. Pablo Gonzalez уходит, и Timo Stavitski заменяет его
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Малоло Обед.
77'
Хетемай Мехмет получает желтую карточку.
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лаппалайнен Ласси.
73'
Сейняйоэн ФК производит замену. Клинга Матти уходит, и William Greenwell заменяет его
72'
Сейняйоэн ФК производит замену. Sergi Arimany уходит, и Kaine Sheppard заменяет его
71'
РоПС производит замену. Anselmi Nurmela уходит, и Лаппалайнен Ласси заменяет его
57'
Сейняйоэн ФК производит замену. Зенели Эрфан уходит, и Лаасконен Йоханнес заменяет его
55'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Anselmi Nurmela отправил мяч в свои ворота.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Sergi Arimany получает желтую карточку.
33'
Валес Марк получает желтую карточку.
30'
Вяйсянен Лео получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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