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2017
Стадион:
Саннес Ульф
1:0
Второй тайм: 64'
Мьёндален
0'
1:0
4' Гол
Axel Kryger
64'
Второй тайм
62'
Саннес Ульф производит замену. Оддбьорн Скартун уходит, и Kent Haavard Eriksen заменяет его
59'
Мьендален производит замену. Kingsley Ndidi Olie уходит, и Jibril Bojang заменяет его
52'
Саннес Ульф производит замену. Nikolaj Geertsen уходит, и Брикс Кристиан заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
28'
Мьендален производит замену. Пеллегрино Амаль уходит, и Кристиан Гаусет заменяет его
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Axel Kryger.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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