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2017
Стадион:
Улленсакер/Киса
2:0
Второй тайм: 65'
Эльверум
0'
20' Желтая карточка
Чукович Игор
38' Желтая карточка
Торп Мартин
1:0
47' Гол
Ole Andreas Nesset
2:0
64' Гол
Mats Andre Kaland
65'
Второй тайм
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Матс Андре Каланд.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ole Andreas Nesset.
46'
Улленсакер/Киса производит замену. Andreas Aalbu уходит, и Матс Андре Каланд заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
38'
Торп Мартин получает желтую карточку.
Желтая карточка
20'
Чукович Игор получает желтую карточку.
11'
Улленсакер/Киса производит замену. Nicolay Solberg уходит, и Ole Andreas Nesset заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jessheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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