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Стадион: Ессхейм
2:0
Второй тайм: 65'
20' Желтая карточкаЧукович Игор
38' Желтая карточкаТорп Мартин
1:0
47' ГолOle Andreas Nesset
2:0
64' ГолMats Andre Kaland
|
20'
38'
47'
1:0
64'
2:0
Состав команд
25
Торп
Мартин
Улленсакер/Киса 4-1-4-1
- Основной состав
- 31 Stefan Hagerup Вратарь
- 5 Nikolas Walstad Защитник
- 4 Ciise Abshir Защитник
- 21 Emmanuel Troudart Защитник
- 20 Vetle Dragsnes Защитник
- 11 Christian Aas Полузащитник
- 16 Kristoffer Oedemarksbakken Полузащитник
- 10 Niklas Sandberg I Полузащитник
- 25 Торп Мартин Полузащитник
- 22 Nicolay Solberg Полузащитник
- 37 Andreas Aalbu Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Karsten Rognerud Защитник
- 18 Herman Henriksen Полузащитник
- 8 Truls Joerstad Полузащитник
- 14 Ole Andreas Nesset Нападающий
- 15 Mats Andre Kaland
- 1 Alexander Vangen
- 24 Martin Rosenkilde
- Главный тренер: Vegard Skogheim
Эльверум 4-3-3
- Основной состав
- 1 Fredrik Tervaniemi Вратарь
- 15 Erlend Eggen Persgaard Защитник
- 3 Чукович Игор Защитник
- 2 Goran Antonic Защитник
- 6 Stian Simenstad Защитник
- 16 Remi Svindland Полузащитник
- 10 Peder Neersveen Полузащитник
- 20 Sabri Khattab Полузащитник
- 17 Солли Сиверт Нападающий
- 11 Adnan Cirak Нападающий
- 9 Jonas Enkerud Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Неидсон да Силва Вратарь
- 8 Hakon Roenes Защитник
- 18 Farid Rahim Полузащитник
- 32 Moustapha Ndiaye Нападающий
- 25 Robin Hjelmeseth Нападающий
- 7 El-Mahdi Bellhcen Нападающий
- 27 Kristian Eggen
- Главный тренер: Tore Fossum
Предыдущие игры
Улленсакер/Киса (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 02.07.2017 Ерв 6:2 Улленсакер/Киса ПД
- 25.06.2017 Улленсакер/Киса 0:1 Ранхейм ПД
- 18.06.2017 Флурё 3:1 Улленсакер/Киса ПД
- 11.06.2017 Мьёндален 3:1 Улленсакер/Киса ПД
- 04.06.2017 Улленсакер/Киса 0:3 Конгсвингер ПД
- 31.05.2017 Улленсакер/Киса 2:4 Лиллестрём К
- 28.05.2017 Саннес Ульф 0:0 Улленсакер/Киса ПД
- 24.05.2017 Улленсакер/Киса 2:0 Альта К
- 21.05.2017 Улленсакер/Киса 1:0 Тромсдален ПД
- 16.05.2017 Будё-Глимт 3:1 Улленсакер/Киса ПД
- 13.05.2017 Улленсакер/Киса 2:3 Осане ПД
- 07.05.2017 Старт 3:1 Улленсакер/Киса ПД
- 30.04.2017 Улленсакер/Киса 2:1 Фредрикстад ПД
- 26.04.2017 Шедсму 1:4 Улленсакер/Киса К
- 23.04.2017 Эльверум 0:3 Улленсакер/Киса ПД
- 17.04.2017 Улленсакер/Киса 2:0 Стрёммен ПД
- 09.04.2017 Арендал 1:2 Улленсакер/Киса ПД
- 02.04.2017 Улленсакер/Киса 2:2 Левангер ПД
- 14.03.2017 Викинг 1:0 Улленсакер/Киса ТМК
- 20.01.2017 Сарпсборг-08 7:1 Улленсакер/Киса ТМК
Эльверум (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 02.07.2017 Эльверум 1:1 Старт ПД
- 25.06.2017 Конгсвингер 1:1 Эльверум ПД
- 18.06.2017 Эльверум 0:0 Осане ПД
- 11.06.2017 Фредрикстад 4:0 Эльверум ПД
- 04.06.2017 Ерв 2:0 Эльверум ПД
- 31.05.2017 Будё-Глимт 2:2 Эльверум К
- 28.05.2017 Эльверум 0:2 Левангер ПД
- 24.05.2017 Гроруд 0:1 Эльверум К
- 21.05.2017 Арендал 0:3 Эльверум ПД
- 16.05.2017 Эльверум 2:1 Стрёммен ПД
- 13.05.2017 Мьёндален 2:2 Эльверум ПД
- 07.05.2017 Эльверум 1:1 Ранхейм ПД
- 30.04.2017 Флурё 1:1 Эльверум ПД
- 26.04.2017 Флиса 0:6 Эльверум К
- 23.04.2017 Эльверум 0:3 Улленсакер/Киса ПД
- 17.04.2017 Будё-Глимт 5:0 Эльверум ПД
- 09.04.2017 Эльверум 1:1 Тромсдален ПД
- 02.04.2017 Саннес Ульф 2:0 Эльверум ПД
- 22.10.2016 Эльверум 4:2 Тюнсет ВД
- 15.10.2016 Нардо 1:1 Эльверум ВД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|16
|11
|3
|2
|38 - 22
|36
|2.
|Саннес Ульф
|1:0
|16
|9
|3
|4
|24 - 19
|30
|3.
|Ранхейм
|16
|8
|5
|3
|20 - 17
|29
|4.
|Старт
|1:1
|16
|8
|4
|4
|30 - 18
|28
|5.
|Тромсдален
|0:1
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|6.
|Стрёммен
|2:1
|16
|6
|4
|6
|21 - 24
|22
|7.
|Левангер
|1:2
|16
|5
|7
|4
|21 - 14
|22
|8.
|Мьёндален
|0:1
|16
|5
|7
|4
|29 - 23
|22
|9.
|Улленсакер/Киса
|2:0
|16
|6
|2
|8
|22 - 29
|20
|10.
|Флурё
|1:1
|16
|5
|5
|6
|21 - 21
|20
|11.
|Осане
|2:1
|16
|4
|7
|5
|20 - 25
|19
|12.
|Конгсвингер
|1:1
|16
|4
|6
|6
|25 - 25
|18
|13.
|Ерв
|1:2
|16
|3
|7
|6
|24 - 26
|16
|14.
|Фредрикстад
|1:1
|16
|2
|8
|6
|18 - 22
|14
|15.
|Эльверум
|0:2
|16
|2
|7
|7
|12 - 28
|13
|16.
|Арендал
|1:0
|16
|3
|3
|10
|18 - 30
|12
Второй тайм
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Матс Андре Каланд.
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ole Andreas Nesset.
46'
Улленсакер/Киса производит замену. Andreas Aalbu уходит, и Матс Андре Каланд заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
Торп Мартин получает желтую карточку.
20'
Чукович Игор получает желтую карточку.
11'
Улленсакер/Киса производит замену. Nicolay Solberg уходит, и Ole Andreas Nesset заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jessheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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