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Стадион: Сёр Арена
1:1
Второй тайм: 69'
0:1
13' ГолMats Cato Moldskred
1:1
67' ГолHenrik Robstad
|
13'
0:1
67'
1:1
Состав команд
27
Eirik
Wichne
Старт 4-4-2
- Основной состав
- 1 Опдаль Хокон Вратарь
- 27 Eirik Wichne Защитник
- 28 Викстёль Рольф Защитник
- 3 Хейккиля Тапио Защитник
- 15 Henrik Robstad Защитник
- 9 Daniel Aase Полузащитник
- 17 Кристьянсон Гудмундур Полузащитник
- 23 Erlend Segberg Полузащитник
- 14 Бёруфсен Эспен Полузащитник
- 33 Dennis Agyare Antwi Нападающий
- 7 Ворторен Нилс Нападающий
- Запасные игроки
- 45 Benjamin Boujar Вратарь
- 32 Thomas Zernichow Полузащитник
- 2 Jens Skogmo Полузащитник
- 29 Philip Sandvik Aukland
- 20 Tobias Christensen II
- 19 Abubakar Ibrahim Aliyu
- 21 Mikael Ugland
- Главный тренер: Steinar Pedersen
Конгсвингер 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 93 Aleksey Gorodovoy Вратарь
- 2 Fredrik Mani Paalerud Защитник
- 23 Fredrik Sjoelstad Защитник
- 4 Adrian Ovlien Защитник
- 3 Joergen Richardsen Защитник
- 16 Harald Holter Полузащитник
- 8 Martin Ellingsen Полузащитник
- 17 Кольстад Йёрген Полузащитник
- 11 Maikel Полузащитник
- 18 Mats Cato Moldskred Нападающий
- 9 Adem Gueven Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Simen Lillevik Kjellevold Вратарь
- 21 Расе Эдвард Защитник
- 7 Dylan Murnane Защитник
- 6 Johan Peter Vennberg Полузащитник
- 24 Niklas Fernando Nygaard Castro Нападающий
- Главный тренер: Hans Erik Eriksen
Предыдущие игры
Старт (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 02.07.2017 Эльверум 1:1 Старт ПД
- 27.06.2017 Старт 3:1 Арендал ПД
- 18.06.2017 Левангер 0:0 Старт ПД
- 10.06.2017 Старт 0:1 Стрёммен ПД
- 04.06.2017 Мьёндален 2:1 Старт ПД
- 27.05.2017 Старт 3:2 Ерв ПД
- 24.05.2017 Флеккерёй 4:3 Старт К
- 21.05.2017 Ранхейм 1:0 Старт ПД
- 16.05.2017 Старт 2:1 Саннес Ульф ПД
- 13.05.2017 Флурё 1:4 Старт ПД
- 07.05.2017 Старт 3:1 Улленсакер/Киса ПД
- 02.05.2017 Будё-Глимт 3:2 Старт ПД
- 26.04.2017 Рандесунн 1:5 Старт К
- 23.04.2017 Тромсдален 1:2 Старт ПД
- 17.04.2017 Старт 4:0 Осане ПД
- 09.04.2017 Конгсвингер 0:2 Старт ПД
- 02.04.2017 Старт 2:2 Фредрикстад ПД
- 25.03.2017 Одд 3:4 Старт ТМК
- 11.02.2017 Викинг 1:1 Старт ТМК
- 09.12.2016 Лиллестрём 3:0 Старт ТМК
Конгсвингер (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 02.07.2017 Конгсвингер 2:0 Осане ПД
- 25.06.2017 Конгсвингер 1:1 Эльверум ПД
- 20.06.2017 Фредрикстад 1:1 Конгсвингер ПД
- 10.06.2017 Конгсвингер 0:1 Левангер ПД
- 04.06.2017 Улленсакер/Киса 0:3 Конгсвингер ПД
- 31.05.2017 Конгсвингер 0:4 Сарпсборг-08 К
- 28.05.2017 Конгсвингер 2:1 Флурё ПД
- 25.05.2017 Нюбергсунд 0:1 Конгсвингер К
- 21.05.2017 Стрёммен 0:4 Конгсвингер ПД
- 16.05.2017 Конгсвингер 2:3 Арендал ПД
- 13.05.2017 Ерв 2:2 Конгсвингер ПД
- 09.05.2017 Конгсвингер 2:3 Саннес Ульф ПД
- 30.04.2017 Мьёндален 5:1 Конгсвингер ПД
- 22.04.2017 Конгсвингер 0:0 Ранхейм ПД
- 17.04.2017 Тромсдален 2:2 Конгсвингер ПД
- 09.04.2017 Конгсвингер 0:2 Старт ПД
- 04.04.2017 Будё-Глимт 3:2 Конгсвингер ПД
- 25.03.2017 Конгсвингер 2:1 Волеренга ТМК
- 10.02.2017 Сарпсборг-08 2:0 Конгсвингер ТМК
- 02.02.2017 Стабек 2:0 Конгсвингер ТМК
Последние игры между собой
Старт: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 0
Конгсвингер: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 7
- 09.04.2017 Конгсвингер 0:2 Старт Первый дивизион
- 04.11.2012 Старт 3:0 Конгсвингер 1-й дивизион
- 20.06.2012 Старт 1:0 Конгсвингер Кубок НМ
- 13.05.2012 Конгсвингер 0:1 Старт 1-й дивизион
- 17.10.2010 Конгсвингер 3:3 Старт Типпелиген
- 16.05.2010 Старт 3:0 Конгсвингер Типпелиген
- 03.08.2008 Конгсвингер 2:2 Старт Адекколига
- 16.05.2008 Старт 2:0 Конгсвингер Адекколига
- 06.03.2008 Конгсвингер 1:2 Старт Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|16
|11
|3
|2
|38 - 22
|36
|2.
|Саннес Ульф
|1:0
|16
|9
|3
|4
|24 - 19
|30
|3.
|Ранхейм
|16
|8
|5
|3
|20 - 17
|29
|4.
|Старт
|1:1
|16
|8
|4
|4
|30 - 18
|28
|5.
|Тромсдален
|0:1
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|6.
|Стрёммен
|2:1
|16
|6
|4
|6
|21 - 24
|22
|7.
|Левангер
|1:2
|16
|5
|7
|4
|21 - 14
|22
|8.
|Мьёндален
|0:1
|16
|5
|7
|4
|29 - 23
|22
|9.
|Улленсакер/Киса
|2:0
|16
|6
|2
|8
|22 - 29
|20
|10.
|Флурё
|1:1
|16
|5
|5
|6
|21 - 21
|20
|11.
|Осане
|2:1
|16
|4
|7
|5
|20 - 25
|19
|12.
|Конгсвингер
|1:1
|16
|4
|6
|6
|25 - 25
|18
|13.
|Ерв
|1:2
|16
|3
|7
|6
|24 - 26
|16
|14.
|Фредрикстад
|1:1
|16
|2
|8
|6
|18 - 22
|14
|15.
|Эльверум
|0:2
|16
|2
|7
|7
|12 - 28
|13
|16.
|Арендал
|1:0
|16
|3
|3
|10
|18 - 30
|12
Второй тайм
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Henrik Robstad.
66'
Старт производит замену. Ворторен Нилс уходит, и Thomas Zernichow заменяет его
57'
Старт производит замену. Dennis Agyare Antwi уходит, и Abubakar Ibrahim Aliyu заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мадс-Като Мольдскред.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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