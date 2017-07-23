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2017
Стадион:
Старт
1:1
Второй тайм: 69'
Конгсвингер
0'
0:1
13' Гол
Mats Cato Moldskred
1:1
67' Гол
Henrik Robstad
69'
Второй тайм
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Henrik Robstad.
66'
Старт производит замену. Ворторен Нилс уходит, и Thomas Zernichow заменяет его
57'
Старт производит замену. Dennis Agyare Antwi уходит, и Abubakar Ibrahim Aliyu заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мадс-Като Мольдскред.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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