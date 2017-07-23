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Стадион: Tromsdalen Idrettspark
0:1
Второй тайм: 68'
11' Желтая карточкаViktor Loevgren
42' Желтая карточкаPeter Kovacs I
0:1
45' ГолJakob Rasmussen I
45' Желтая карточкаAnders Jenssen
|
11'
42'
45'
0:1
45'
Состав команд
17
Lasse
Nilsen
Тромсдален 4-4-2
- Основной состав
- 22 Grzegorz Stanislaw Flasza Вратарь
- 2 Steffen Skogvang Pedersen Защитник
- 3 Anders Jenssen Защитник
- 5 Tobias Nygaard Vibe Защитник
- 17 Lasse Nilsen Защитник
- 7 Haakon Kjaeve Полузащитник
- 19 Карлсен Андерс Полузащитник
- 4 Йонсен Ларс-Гуннар Полузащитник
- 21 Mathias Dahl Abelsen Полузащитник
- 20 Мохаммед Ахамед Нападающий
- 10 Люсволл Вегард Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Teodor Nilsen Вратарь
- 11 Haavard Lysvoll Защитник
- 24 Jonas Hoeylo Fundingsrud Защитник
- 14 Lars Henrik Andreassen Полузащитник
- 27 Vetle Vinje
- 8 Tor Martin Mienna
- 16 Simon Laugsand
- Главный тренер: Gaute Helstrup
Арендал 4-3-3
- Основной состав
- 12 Гундерсен Андерс Вратарь
- 2 Matias Fjeldal Olesen Защитник
- 6 Пепа Авни Защитник
- 7 Petar Rnkovic Защитник
- 21 Viktor Loevgren Защитник
- 11 Ylldren Ibrahimaj Полузащитник
- 10 Jakob Rasmussen I Полузащитник
- 8 Rasmus Lynge Christensen Полузащитник
- 16 Лазич Влатко Нападающий
- 39 Peter Kovacs I Нападающий
- 9 Wilhelm Pepa Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Jostein Aaland Вратарь
- 4 Marius Andersen Защитник
- 3 Dejan Corovic Защитник
- 23 Aleksandar Corovic Полузащитник
- 5 Tobias Henanger Полузащитник
- 20 Adi Markovic Нападающий
- Главный тренер: Mattias Andersson
Предыдущие игры
Тромсдален (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 02.07.2017 Фредрикстад 2:1 Тромсдален ПД
- 25.06.2017 Тромсдален 2:1 Левангер ПД
- 18.06.2017 Ерв 1:1 Тромсдален ПД
- 11.06.2017 Тромсдален 1:0 Флурё ПД
- 04.06.2017 Арендал 1:2 Тромсдален ПД
- 28.05.2017 Тромсдален 3:2 Ранхейм ПД
- 24.05.2017 Флёя 5:3 Тромсдален К
- 21.05.2017 Улленсакер/Киса 1:0 Тромсдален ПД
- 16.05.2017 Тромсдален 2:1 Мьёндален ПД
- 13.05.2017 Стрёммен 1:1 Тромсдален ПД
- 07.05.2017 Тромсдален 2:3 Будё-Глимт ПД
- 30.04.2017 Саннес Ульф 2:0 Тромсдален ПД
- 26.04.2017 Люнген-Карнес 0:2 Тромсдален К
- 23.04.2017 Тромсдален 1:2 Старт ПД
- 17.04.2017 Тромсдален 2:2 Конгсвингер ПД
- 09.04.2017 Эльверум 1:1 Тромсдален ПД
- 02.04.2017 Тромсдален 2:0 Осане ПД
- 06.03.2017 Тромсё 2:0 Тромсдален ТМК
- 22.10.2016 Тромсдален 3:1 Тромсё-2 ВД
- 15.10.2016 Харстад 0:2 Тромсдален ВД
Арендал (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 04.07.2017 Арендал 2:3 Саннес Ульф ПД
- 27.06.2017 Старт 3:1 Арендал ПД
- 17.06.2017 Арендал 1:3 Будё-Глимт ПД
- 11.06.2017 Осане 2:2 Арендал ПД
- 04.06.2017 Арендал 1:2 Тромсдален ПД
- 28.05.2017 Фредрикстад 1:1 Арендал ПД
- 25.05.2017 Арендал 1:2 Нутодден К
- 21.05.2017 Арендал 0:3 Эльверум ПД
- 16.05.2017 Конгсвингер 2:3 Арендал ПД
- 13.05.2017 Арендал 0:3 Левангер ПД
- 06.05.2017 Арендал 1:1 Ерв ПД
- 30.04.2017 Стрёммен 1:0 Арендал ПД
- 26.04.2017 Тёнсберг 3:5 Арендал К
- 23.04.2017 Арендал 2:0 Флурё ПД
- 17.04.2017 Ранхейм 2:1 Арендал ПД
- 09.04.2017 Арендал 1:2 Улленсакер/Киса ПД
- 02.04.2017 Мьёндален 2:1 Арендал ПД
- 22.10.2016 Фрам Ларвик 2:4 Арендал ВД
- 15.10.2016 Арендал 5:3 Стрёмсгодсет-2 ВД
- 09.10.2016 Оддс Баллклубб-2 3:2 Арендал ВД
Последние игры между собой
Тромсдален: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Арендал: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 04.06.2017 Арендал 1:2 Тромсдален Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|16
|11
|3
|2
|38 - 22
|36
|2.
|Саннес Ульф
|1:0
|16
|9
|3
|4
|24 - 19
|30
|3.
|Ранхейм
|16
|8
|5
|3
|20 - 17
|29
|4.
|Старт
|1:1
|16
|8
|4
|4
|30 - 18
|28
|5.
|Тромсдален
|0:1
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|6.
|Стрёммен
|2:1
|16
|6
|4
|6
|21 - 24
|22
|7.
|Левангер
|1:2
|16
|5
|7
|4
|21 - 14
|22
|8.
|Мьёндален
|0:1
|16
|5
|7
|4
|29 - 23
|22
|9.
|Улленсакер/Киса
|2:0
|16
|6
|2
|8
|22 - 29
|20
|10.
|Флурё
|1:1
|16
|5
|5
|6
|21 - 21
|20
|11.
|Осане
|2:1
|16
|4
|7
|5
|20 - 25
|19
|12.
|Конгсвингер
|1:1
|16
|4
|6
|6
|25 - 25
|18
|13.
|Ерв
|1:2
|16
|3
|7
|6
|24 - 26
|16
|14.
|Фредрикстад
|1:1
|16
|2
|8
|6
|18 - 22
|14
|15.
|Эльверум
|0:2
|16
|2
|7
|7
|12 - 28
|13
|16.
|Арендал
|1:0
|16
|3
|3
|10
|18 - 30
|12
Второй тайм
60'
Арендал производит замену. Rasmus Lynge Christensen уходит, и Dejan Corovic заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Anders Jenssen получает желтую карточку.
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Якоб Расмуссен.
42'
Петер Ковач получает желтую карточку.
11'
Viktor Loevgren получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tromsdalen Idrettspark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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