  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Норвегия
  5. Первый дивизион
2017
Стадион:
Тромсдален
0:1
Второй тайм: 68'
Арендал
0'
11' Желтая карточка
Viktor Loevgren
42' Желтая карточка
Peter Kovacs I
0:1
45' Гол
Jakob Rasmussen I
45' Желтая карточка
Anders Jenssen
68'
Второй тайм
60'
Арендал производит замену. Rasmus Lynge Christensen уходит, и Dejan Corovic заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Anders Jenssen получает желтую карточку.
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Якоб Расмуссен.
Желтая карточка
42'
Петер Ковач получает желтую карточку.
Желтая карточка
11'
Viktor Loevgren получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tromsdalen Idrettspark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация