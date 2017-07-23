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2017
Стадион: Зрители: 1427
Флурё
1:1
Второй тайм: 63'
Фредрикстад
0'
2' Желтая карточка
Haavard Aasheim
1:0
31' Гол
Endre Kupen
1:1
37' Гол
Filip Westgaard
40' Желтая карточка
Runar Hove
59' Желтая карточка
Лахденмяки Яркко
63'
Второй тайм
Желтая карточка
59'
Лахденмяки Яркко получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Runar Hove получает желтую карточку.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Filip Westgaard.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Endre Kupen.
Желтая карточка
2'
Haavard Aasheim получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Floroe Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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