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1:2
Второй тайм: 64'
28' Желтая карточкаCaique IV
0:1
28' ПенальтиРейналдо Мануэл
50' Желтая карточкаАподи Диаллиссон
59' Желтая карточкаДуглас Гролли
1:1
61' ПенальтиНеилтон Мейра
1:2
64' ГолLourency
|
28'
28'
0:1
50'
59'
60'
61'
1:1
64'
1:2
Состав команд
23
Caique
IV
35
Caique
25
Kanu
V
77
Yago
I
93
Jandrei
80
Рамос
Виктор
40
Сейяс
Луис
33
Маркес
Лукас
23
Moises
VI
17
Arthur
IV
Витория 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Caique IV Вратарь
- 35 Caique Защитник
- 25 Kanu V Защитник
- 3 Wallace I Защитник
- 6 Жеферсон Серкейро Защитник
- 57 Fillipe Soutto Полузащитник
- 7 Коррея Уйллиан Полузащитник
- 8 Carlos Eduardo IV Полузащитник
- 10 Неилтон Мейра Полузащитник
- 77 Yago I Полузащитник
- 22 Santiago Trellez Viveros Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Fernando Miguel Вратарь
- 4 Алан Коста Защитник
- 11 Шавьер Клейтон Полузащитник
- 99 Andre Lima Нападающий
- 20 Rafaelson Нападающий
- 37 Bruno Anjos
- 17 Jhemerson
- 32 Todinho
- 29 Patric II
- 33 Бруно Алмейда
Шапекоэнсе 4-1-4-1
- Основной состав
- 93 Jandrei Вратарь
- 22 Аподи Диаллиссон Защитник
- 3 Дуглас Гролли Защитник
- 80 Рамос Виктор Защитник
- 6 Рейналдо Мануэл Защитник
- 8 Жиротто Андрей Полузащитник
- 40 Сейяс Луис Полузащитник
- 33 Маркес Лукас Полузащитник
- 23 Moises VI Полузащитник
- 18 Luiz Antonio II Полузащитник
- 17 Arthur IV Нападающий
- Запасные игроки
- 26 De Lima Ferreira Diego Renan Защитник
- 9 Веллингтон Паулиста Нападающий
- 10 Де Мело Тулио Нападающий
- 12 Artur Moraes II
- 92 Emilio Zeballos
- 21 Luiz Otavio III
- 32 Lourency
- 31 Dodô II
- 5 Moises V
Предыдущие игры
Витория (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 20.07.2017 Витория 1:3 Гремио СA
- 16.07.2017 Палмейрас 4:2 Витория СA
- 13.07.2017 Витория 1:4 Васко да Гама СA
- 08.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Витория СA
- 02.07.2017 Витория 0:0 Баия СA
- 25.06.2017 Атлетико Паранаэнсе 4:1 Витория СA
- 22.06.2017 Витория 0:2 Сантос СA
- 19.06.2017 Спорт Ресифи 1:3 Витория СA
- 15.06.2017 Витория 2:2 Ботафого СA
- 11.06.2017 Витория 2:0 Атлетико Минейро СA
- 09.06.2017 Сан-Паулу 2:0 Витория СA
- 04.06.2017 Флуминенсе 2:1 Витория СA
- 28.05.2017 Витория 0:1 Куритиба СA
- 21.05.2017 Витория 0:1 Коринтианс СA
- 14.05.2017 Аваи 0:0 Витория СA
- 07.05.2017 Витория 0:0 Баия B1D
- 04.05.2017 Баия 1:1 Витория B1D
- 30.04.2017 Баия 2:0 Витория КСВ
- 28.04.2017 Витория 2:1 Баия КСВ
- 23.04.2017 Витория 5:0 Витория да Конкиста B1D
Шапекоэнсе (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 20.07.2017 Сантос 1:0 Шапекоэнсе СA
- 16.07.2017 Шапекоэнсе 2:0 Сан-Паулу СA
- 14.07.2017 Спорт Ресифи 3:0 Шапекоэнсе СA
- 09.07.2017 Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 04.07.2017 Флуминенсе 3:3 Шапекоэнсе СA
- 29.06.2017 Дефенса и Хустисия 1:0 Шапекоэнсе КС
- 26.06.2017 Шапекоэнсе 0:1 Атлетико Минейро СA
- 23.06.2017 Фламенго 5:1 Шапекоэнсе СA
- 18.06.2017 Шапекоэнсе 0:2 Ботафого СA
- 15.06.2017 Шапекоэнсе 2:1 Васко да Гама СA
- 11.06.2017 Понте-Прета 3:2 Шапекоэнсе СA
- 09.06.2017 Шапекоэнсе 3:6 Гремио СA
- 05.06.2017 Крузейро 0:2 Шапекоэнсе СA
- 02.06.2017 Шапекоэнсе 0:0 Крузейро К
- 30.05.2017 Шапекоэнсе 2:0 Аваи СA
- 24.05.2017 Шапекоэнсе 2:1 Депортиво Сулия КЛ
- 21.05.2017 Шапекоэнсе 1:0 Палмейрас СA
- 18.05.2017 Ланус 1:2 Шапекоэнсе КЛ
- 14.05.2017 Коринтианс 1:1 Шапекоэнсе СA
- 11.05.2017 Атлетико Насьональ 4:1 Шапекоэнсе РС
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|15
|11
|4
|0
|25 - 7
|37
|2.
|Гремио
|15
|10
|1
|4
|30 - 16
|31
|3.
|Сантос
|15
|8
|3
|4
|15 - 10
|27
|4.
|Фламенго
|15
|6
|7
|2
|22 - 12
|25
|5.
|Спорт Ресифи
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|6.
|Палмейрас
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|7.
|Ботафого
|15
|6
|5
|4
|16 - 13
|23
|8.
|Крузейро
|15
|6
|4
|5
|18 - 15
|22
|9.
|Флуминенсе
|15
|5
|6
|4
|24 - 23
|21
|10.
|Шапекоэнсе
|1:0
|16
|6
|3
|7
|21 - 27
|21
|11.
|Васко да Гама
|15
|6
|2
|7
|19 - 25
|20
|12.
|Атлетико Минейро
|15
|5
|5
|5
|16 - 17
|20
|13.
|Баия
|15
|5
|4
|6
|20 - 16
|19
|14.
|Куритиба
|15
|5
|4
|6
|16 - 20
|19
|15.
|Понте-Прета
|15
|5
|3
|7
|17 - 21
|18
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|17.
|Сан-Паулу
|15
|4
|3
|8
|15 - 18
|15
|18.
|Аваи
|15
|3
|5
|7
|9 - 18
|14
|19.
|Витория
|0:1
|16
|3
|3
|10
|15 - 28
|12
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|15
|2
|2
|11
|12 - 28
|8
Второй тайм
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
61'
Г О О О О О Л - Неилтон Мейра из команды Витория забивает пенальти
60'
Шапекоэнсе производит замену. Сейяс Луис уходит, и Lourency заменяет его
59'
Дуглас Гролли получает желтую карточку.
50'
Аподи Диаллиссон получает желтую карточку.
47'
Витория производит замену. Жеферсон Серкейро уходит, и Патрик заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
28'
Г О О О О О Л - Рейналдо Мануэл из команды Шапекоэнсе забивает пенальти
28'
Caique получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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