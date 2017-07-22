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Витория
1:2
Второй тайм: 64'
Шапекоэнсе
0'
28' Желтая карточка
Caique IV
0:1
28' Пенальти
Рейналдо Мануэл
50' Желтая карточка
Аподи Диаллиссон
59' Желтая карточка
Дуглас Гролли
1:1
61' Пенальти
Неилтон Мейра
1:2
64' Гол
Lourency
64'
Второй тайм
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
61'
Г О О О О О Л - Неилтон Мейра из команды Витория забивает пенальти
60'
Шапекоэнсе производит замену. Сейяс Луис уходит, и Lourency заменяет его
Желтая карточка
59'
Дуглас Гролли получает желтую карточку.
Желтая карточка
50'
Аподи Диаллиссон получает желтую карточку.
47'
Витория производит замену. Жеферсон Серкейро уходит, и Патрик заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
28'
Г О О О О О Л - Рейналдо Мануэл из команды Шапекоэнсе забивает пенальти
Желтая карточка
28'
Caique получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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