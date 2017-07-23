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Спорт Ресифи
0:2
Конец матча
Палмейрас
0'
0:1
35' Гол
Энрике Бруно
0:2
45' Гол
Keno
63' Желтая карточка
Жуниньо Пернамбукано
64' Желтая карточка
Андре Филипе
74' Желтая карточка
Rithely
77' Желтая карточка
Keno
79' Желтая карточка
Жаилсон Марселино
90' Желтая карточка
Raphael Veiga
90' Желтая карточка
Соуза Диего
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Соуза Диего получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Палмейрас производит замену. Рафаэль Вандерлей Морейра Жан уходит, и Зе Роберто заменяет его
Желтая карточка
90'
Raphael Veiga получает желтую карточку.
83'
Палмейрас производит замену. Erik Lima уходит, и Raphael Veiga заменяет его
Желтая карточка
79'
Жаилсон Марселино получает желтую карточку.

Желтая карточка
77'
Keno получает желтую карточку.
77'
Спорт производит замену. Франциско Рители да Силва Соуза уходит, и Thallyson заменяет его
77'
Палмейрас производит замену. Keno уходит, и Roger заменяет его
Желтая карточка
74'
Франциско Рители да Силва Соуза получает желтую карточку.
66'
Спорт производит замену. Everton уходит, и Томас Бединелли заменяет его
Желтая карточка
64'
Андре Филипе получает желтую карточку.
Желтая карточка
63'
Juninho получает желтую карточку.
46'
Спорт производит замену. Sander уходит, и Рожерио Жозе заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Keno.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Энрике Бруно.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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