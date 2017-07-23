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0:2
Конец матча
0:1
35' ГолЭнрике Бруно
0:2
45' ГолKeno
63' Желтая карточкаЖуниньо Пернамбукано
64' Желтая карточкаАндре Филипе
74' Желтая карточкаRithely
77' Желтая карточкаKeno
79' Желтая карточкаЖаилсон Марселино
90' Желтая карточкаRaphael Veiga
90' Желтая карточкаСоуза Диего
|
35'
0:1
45'
0:2
46'
64'
74'
77'
77'
83'
90'
90'
Состав команд
27
Samuel
VII
4
Durval
56
Sander
21
Rithely
88
Patrick
I
87
Соуза
Диего
90
Андре
Филипе
12
Майке
Роша
13
Luan
IV
2
Jean
III
21
Тьяго
Сантос
19
Энрике
Бруно
17
Erik
IV
27
Keno
Спорт Ресифи 4-2-3-1
- Основной состав
- 19 Detofol Agenor Вратарь
- 27 Samuel VII Защитник
- 3 Ronaldo Alves Защитник
- 4 Durval Защитник
- 56 Sander Защитник
- 21 Rithely Полузащитник
- 88 Patrick I Полузащитник
- 97 Henrique Souza Ewerthon III Полузащитник
- 87 Соуза Диего Полузащитник
- 6 Мена Эухенио Полузащитник
- 90 Андре Филипе Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Жуниньо Пернамбукано Защитник
- 2 Oswaldo Henriquez Защитник
- 23 Raul Prata Защитник
- 5 Rodrigo Oliveira Полузащитник
- 44 Thallyson III Полузащитник
- 89 Роша Игор II Полузащитник
- 36 Фабрисио Агосто Полузащитник
- 20 Томас Бединелли Нападающий
- 7 Reinaldo Lenis Нападающий
- 17 Рожерио Жозе Нападающий
- 32 Mailson
- 40 Goebel Evandro X
Палмейрас 4-3-3
- Основной состав
- 14 Жаилсон Марселино Вратарь
- 12 Майке Роша Защитник
- 13 Luan IV Защитник
- 4 Жуниньо Пернамбукано Защитник
- 6 Эжидио Перейра Защитник
- 2 Jean III Полузащитник
- 21 Тьяго Сантос Полузащитник
- 19 Энрике Бруно Полузащитник
- 17 Erik IV Нападающий
- 16 Дейверсон Силва Нападающий
- 27 Keno Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Прасс Фернандо Вратарь
- 20 Raphael Veiga Полузащитник
- 23 Roger I
- 42 Vinicius III
- 25 Antonio Carlos I
- 40 Leo Passos
- 3 Эду Драсена
- 11 Jose da Silva Junior Ze Roberto II
- 28 Hyoran
- Главный тренер: Оливейра Марсело
Предыдущие игры
Спорт Ресифи (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 21.07.2017 Спорт Ресифи 4:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 18.07.2017 Ботафого 2:1 Спорт Ресифи СA
- 14.07.2017 Спорт Ресифи 3:0 Шапекоэнсе СA
- 11.07.2017 Куритиба 0:3 Спорт Ресифи СA
- 07.07.2017 Спорт Ресифи 2:0 Арсенал Саранди КС
- 02.07.2017 Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 29.06.2017 Сальгиеро 0:1 Спорт Ресифи П
- 25.06.2017 Сантос 0:1 Спорт Ресифи СA
- 22.06.2017 Атлетико Минейро 2:2 Спорт Ресифи СA
- 19.06.2017 Спорт Ресифи 1:3 Витория СA
- 15.06.2017 Спорт Ресифи 0:0 Сан-Паулу СA
- 11.06.2017 Васко да Гама 2:1 Спорт Ресифи СA
- 08.06.2017 Спорт Ресифи 2:0 Фламенго СA
- 04.06.2017 Аваи 1:0 Спорт Ресифи СA
- 01.06.2017 Спорт Ресифи 1:1 Ботафого К
- 29.05.2017 Спорт Ресифи 4:3 Гремио СA
- 25.05.2017 Баия 1:0 Спорт Ресифи КСВ
- 22.05.2017 Спорт Ресифи 1:1 Крузейро СA
- 18.05.2017 Спорт Ресифи 1:1 Баия КСВ
- 14.05.2017 Понте-Прета 4:0 Спорт Ресифи СA
Палмейрас (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 20.07.2017 Фламенго 2:2 Палмейрас СA
- 16.07.2017 Палмейрас 4:2 Витория СA
- 13.07.2017 Палмейрас 0:2 Коринтианс СA
- 09.07.2017 Крузейро 3:1 Палмейрас СA
- 06.07.2017 Барселона Гуаякиль 1:0 Палмейрас КЛ
- 01.07.2017 Палмейрас 1:0 Гремио СA
- 29.06.2017 Палмейрас 3:3 Крузейро К
- 25.06.2017 Понте-Прета 1:2 Палмейрас СA
- 22.06.2017 Палмейрас 1:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 18.06.2017 Баия 2:4 Палмейрас СA
- 15.06.2017 Сантос 1:0 Палмейрас СA
- 10.06.2017 Палмейрас 3:1 Флуминенсе СA
- 08.06.2017 Куритиба 1:0 Палмейрас СA
- 04.06.2017 Палмейрас 0:0 Атлетико Минейро СA
- 01.06.2017 Интернасьональ 2:1 Палмейрас К
- 28.05.2017 Сан-Паулу 2:0 Палмейрас СA
- 25.05.2017 Палмейрас 3:1 Атлетико Тукуман КЛ
- 21.05.2017 Шапекоэнсе 1:0 Палмейрас СA
- 18.05.2017 Палмейрас 1:0 Интернасьональ К
- 14.05.2017 Палмейрас 4:0 Васко да Гама СA
Последние игры между собой
Спорт Ресифи: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 5
Палмейрас: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 9
- 23.10.2016 Палмейрас 2:1 Спорт Ресифи Серия A
- 05.07.2016 Спорт Ресифи 1:3 Палмейрас Серия A
- 25.10.2015 Палмейрас 0:2 Спорт Ресифи Серия A
- 13.07.2015 Спорт Ресифи 2:2 Палмейрас Серия A
- 20.11.2014 Палмейрас 0:2 Спорт Ресифи Бразилейро Серия А
- 21.08.2014 Спорт Ресифи 2:1 Палмейрас Бразилейро Серия А
- 21.09.2013 Палмейрас 2:1 Спорт Ресифи Бразильская серия Б
- 08.06.2013 Спорт Ресифи 1:0 Палмейрас Бразильская серия Б
- 07.09.2012 Палмейрас 3:1 Спорт Ресифи Серия A
- 07.06.2012 Палмейрас 1:2 Спорт Ресифи Серия A
- 12.11.2009 Палмейрас 2:2 Спорт Ресифи Серия A
- 02.08.2009 Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Серия A
- 05.09.2008 Палмейрас 0:3 Спорт Ресифи Серия A
- 08.06.2008 Спорт Ресифи 2:0 Палмейрас Серия A
- 01.05.2008 Спорт Ресифи 4:1 Палмейрас Кубок Бразилии
- 25.04.2008 Палмейрас 0:0 Спорт Ресифи Кубок Бразилии
- 04.11.2007 Спорт Ресифи 3:1 Палмейрас Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|16
|12
|4
|0
|26 - 7
|40
|2.
|Гремио
|15
|10
|1
|4
|30 - 16
|31
|3.
|Сантос
|16
|9
|3
|4
|18 - 10
|30
|4.
|Фламенго
|16
|7
|7
|2
|24 - 13
|28
|5.
|Палмейрас
|16
|8
|2
|6
|24 - 18
|26
|6.
|Спорт Ресифи
|16
|7
|3
|6
|24 - 20
|24
|7.
|Ботафого
|15
|6
|5
|4
|16 - 13
|23
|8.
|Крузейро
|16
|6
|4
|6
|18 - 16
|22
|9.
|Шапекоэнсе
|16
|6
|3
|7
|22 - 28
|21
|10.
|Флуминенсе
|16
|5
|6
|5
|24 - 24
|21
|11.
|Васко да Гама
|15
|6
|2
|7
|19 - 25
|20
|12.
|Атлетико Минейро
|15
|5
|5
|5
|16 - 17
|20
|13.
|Баия
|16
|5
|4
|7
|20 - 19
|19
|14.
|Куритиба
|16
|5
|4
|7
|17 - 22
|19
|15.
|Понте-Прета
|15
|5
|3
|7
|17 - 21
|18
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|17.
|Аваи
|16
|4
|5
|7
|10 - 18
|17
|18.
|Сан-Паулу
|15
|4
|3
|8
|15 - 18
|15
|19.
|Витория
|16
|3
|3
|10
|16 - 29
|12
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|15
|2
|2
|11
|12 - 28
|8
Второй тайм
90'
Соуза Диего получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Палмейрас производит замену. Рафаэль Вандерлей Морейра Жан уходит, и Зе Роберто заменяет его
90'
Raphael Veiga получает желтую карточку.
83'
Палмейрас производит замену. Erik Lima уходит, и Raphael Veiga заменяет его
79'
Жаилсон Марселино получает желтую карточку.
77'
Keno получает желтую карточку.
77'
Спорт производит замену. Франциско Рители да Силва Соуза уходит, и Thallyson заменяет его
74'
Франциско Рители да Силва Соуза получает желтую карточку.
66'
Спорт производит замену. Everton уходит, и Томас Бединелли заменяет его
64'
Андре Филипе получает желтую карточку.
63'
Juninho получает желтую карточку.
46'
Спорт производит замену. Sander уходит, и Рожерио Жозе заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Keno.
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Энрике Бруно.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
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