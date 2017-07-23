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1:0
29' ГолBruno Henrique IV
38' Желтая карточкаEduardo VI
2:0
45' ГолBruno Henrique IV
66' Желтая карточкаГедес Даниэл
3:0
76' ГолBruno Henrique IV
|
29'
1:0
38'
45'
2:0
46'
66'
76'
3:0
Состав команд
38
Гедес
Даниэл
14
Браз
Давид
39
Jean
Mota
11
Kayke
1
Jean
V
22
Eduardo
VI
23
Rene
Junior
29
Vinicius
X
18
Ze
Rafael
Сантос 4-3-3
- Основной состав
- 1 Vanderlei III Вратарь
- 38 Гедес Даниэл Защитник
- 32 Fabian Noguera Защитник
- 14 Браз Давид Защитник
- 39 Jean Mota Защитник
- 25 Yuri Oliveira Lima Полузащитник
- 20 Emiliano Vecchio Полузащитник
- 10 Лима Лукас II Полузащитник
- 27 Bruno Henrique IV Нападающий
- 36 Копете Джонатан Нападающий
- 11 Kayke Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Жуан Пауло Вратарь
- 13 Matheus Ribeiro Защитник
- 31 Cleber Janderson Pereira Reis II Защитник
- 16 Vladimir Hernandez Полузащитник
- 41 Сержиньо Солер Полузащитник
- 30 Donizete Полузащитник
- 17 Рафаэл Лонгине Полузащитник
- 5 Алисон II Полузащитник
- 15 Эдилсон
- 26 Tiago Ribeiro I
- Главный тренер: Доривал Жуниор
Баия 4-5-1
- Основной состав
- 1 Jean V Вратарь
- 22 Eduardo VI Защитник
- 3 Tiago Pagnussat Защитник
- 28 Lucas Fonseca Защитник
- 6 Матеус Рейс Защитник
- 23 Rene Junior Полузащитник
- 5 Juninho V Полузащитник
- 29 Vinicius X Полузащитник
- 8 Аллионе Агустин Полузащитник
- 18 Ze Rafael Полузащитник
- 40 Пауло Жоао III Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Эдер Мартинс Защитник
- 33 Андерсон Оливейра Полузащитник
- 17 Мендоса Стивен Полузащитник
- 38 Junior Brumado
- 12 Gustavo V
- 20 Regis I
- 36 Juninho Capixaba
- 32 Rafael Santos III
- 16 Rodrigo Becao
- 19 Edson III
Предыдущие игры
Сантос (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 20.07.2017 Сантос 1:0 Шапекоэнсе СA
- 16.07.2017 Васко да Гама 0:0 Сантос СA
- 13.07.2017 Атлетико Минейро 0:1 Сантос СA
- 10.07.2017 Сантос 3:2 Сан-Паулу СA
- 06.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:3 Сантос КЛ
- 02.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Сантос СA
- 29.06.2017 Фламенго 2:0 Сантос К
- 25.06.2017 Сантос 0:1 Спорт Ресифи СA
- 22.06.2017 Витория 0:2 Сантос СA
- 18.06.2017 Сантос 0:0 Понте-Прета СA
- 15.06.2017 Сантос 1:0 Палмейрас СA
- 12.06.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сантос СA
- 08.06.2017 Сантос 1:0 Ботафого СA
- 04.06.2017 Коринтианс 2:0 Сантос СA
- 28.05.2017 Сантос 0:1 Крузейро СA
- 24.05.2017 Сантос 4:0 Спортинг Кристал КЛ
- 20.05.2017 Сантос 1:0 Куритиба СA
- 18.05.2017 Стронгест 1:1 Сантос КЛ
- 14.05.2017 Флуминенсе 3:2 Сантос СA
- 11.05.2017 Пайсанду 1:3 Сантос К
Баия (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 20.07.2017 Атлетико Минейро 0:2 Баия СA
- 17.07.2017 Баия 1:1 Аваи СA
- 13.07.2017 Понте-Прета 0:3 Баия СA
- 09.07.2017 Баия 1:1 Флуминенсе СA
- 02.07.2017 Витория 0:0 Баия СA
- 26.06.2017 Баия 0:1 Фламенго СA
- 23.06.2017 Коринтианс 3:0 Баия СA
- 18.06.2017 Баия 2:4 Палмейрас СA
- 15.06.2017 Куритиба 0:0 Баия СA
- 13.06.2017 Гремио 1:0 Баия СA
- 09.06.2017 Баия 1:0 Крузейро СA
- 06.06.2017 Баия 3:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 29.05.2017 Ботафого 1:0 Баия СA
- 25.05.2017 Баия 1:0 Спорт Ресифи КСВ
- 21.05.2017 Васко да Гама 2:1 Баия СA
- 18.05.2017 Спорт Ресифи 1:1 Баия КСВ
- 14.05.2017 Баия 6:2 Атлетико Паранаэнсе СA
- 07.05.2017 Витория 0:0 Баия B1D
- 04.05.2017 Баия 1:1 Витория B1D
- 30.04.2017 Баия 2:0 Витория КСВ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|15
|11
|4
|0
|25 - 7
|37
|2.
|Гремио
|15
|10
|1
|4
|30 - 16
|31
|3.
|Сантос
|16
|9
|3
|4
|18 - 10
|30
|4.
|Фламенго
|16
|7
|7
|2
|24 - 13
|28
|5.
|Спорт Ресифи
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|6.
|Палмейрас
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|7.
|Ботафого
|15
|6
|5
|4
|16 - 13
|23
|8.
|Крузейро
|15
|6
|4
|5
|18 - 15
|22
|9.
|Флуминенсе
|15
|5
|6
|4
|24 - 23
|21
|10.
|Шапекоэнсе
|16
|6
|3
|7
|22 - 28
|21
|11.
|Васко да Гама
|15
|6
|2
|7
|19 - 25
|20
|12.
|Атлетико Минейро
|15
|5
|5
|5
|16 - 17
|20
|13.
|Баия
|16
|5
|4
|7
|20 - 19
|19
|14.
|Куритиба
|16
|5
|4
|7
|17 - 22
|19
|15.
|Понте-Прета
|15
|5
|3
|7
|17 - 21
|18
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|17.
|Сан-Паулу
|15
|4
|3
|8
|15 - 18
|15
|18.
|Аваи
|15
|3
|5
|7
|9 - 18
|14
|19.
|Витория
|16
|3
|3
|10
|16 - 29
|12
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|15
|2
|2
|11
|12 - 28
|8
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
82'
Сантос производит замену. Эмилиано Вечио уходит, и Рафаэл Лонгине заменяет его
76'
74'
Сантос производит замену. Копете Джонатан уходит, и Алисон II заменяет его
66'
Гедес Даниэл получает желтую карточку.
65'
Баия производит замену. Аллионе Агустин уходит, и Junior Brumado заменяет его
46'
Баия производит замену. Пауло Жоао III уходит, и Мендоса Стивен заменяет его
46'
Сантос производит замену. Кайке уходит, и Кардосо Тьяго Рибейро заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
38'
Эдуардо получает желтую карточку.
29'
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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