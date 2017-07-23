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Сантос
3:0
Конец матча
Баия
0'
1:0
29' Гол
Bruno Henrique IV
38' Желтая карточка
Eduardo VI
2:0
45' Гол
Bruno Henrique IV
66' Желтая карточка
Гедес Даниэл
3:0
76' Гол
Bruno Henrique IV
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
82'
Сантос производит замену. Эмилиано Вечио уходит, и Рафаэл Лонгине заменяет его
Описание гола
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Bruno Henrique.
74'
Сантос производит замену. Копете Джонатан уходит, и Алисон II заменяет его
Желтая карточка
66'
Гедес Даниэл получает желтую карточку.
65'
Баия производит замену. Аллионе Агустин уходит, и Junior Brumado заменяет его

46'
Баия производит замену. Пауло Жоао III уходит, и Мендоса Стивен заменяет его
46'
Сантос производит замену. Кайке уходит, и Кардосо Тьяго Рибейро заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Баия производит замену. Эдуардо уходит, и Eder заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Bruno Henrique.
Желтая карточка
38'
Эдуардо получает желтую карточку.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Bruno Henrique.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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