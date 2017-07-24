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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: СэнчуриЛинк Филд
0:0
Первый тайм: 45+'
Состав команд
24
Фрай
Стефан
29
Roman
Torres
14
Маршалл
Чэд
33
Джонс
Джовин
17
Will
Bruin
24
Nick
Lima
30
Годой
Анибал
10
Хика
Яхмир
Сиэтл Саундерс 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Фрай Стефан Вратарь
- 18 Леердам Келвин Защитник
- 29 Roman Torres Защитник
- 14 Маршалл Чэд Защитник
- 5 Nouhou Tolo Защитник
- 21 Jordy Jose Delem Полузащитник
- 4 Свенссон Густаф Полузащитник
- 3 Эванс Брэд Полузащитник
- 7 Cristian Roldan Полузащитник
- 33 Джонс Джовин Полузащитник
- 17 Will Bruin Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Tyler Miller Вратарь
- 15 Tony Alfaro Защитник
- 19 Шипп Харри Полузащитник
- 11 Aaron Kovar Полузащитник
- 32 Zach Mathers
- 12 Seyi Adekoya
- 23 Henry Wingo
- Главный тренер: Brian Schmetzer
Сан-Хосе Эрткуэйкс 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Бингэм Дэвид Вратарь
- 24 Nick Lima Защитник
- 23 Юнгвирт Флориан Защитник
- 15 Andres Roberto Imperiale Защитник
- 5 Victor Bernardez Защитник
- 14 Jackson Yueill Полузащитник
- 30 Годой Анибал Полузащитник
- 10 Хика Яхмир Полузащитник
- 22 Tommy Thompson Полузащитник
- 8 Вондоловски Крис Нападающий
- 9 Хюсен Дэнни Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Като Корделл Защитник
- 49 Доукинс Саймон Полузащитник
- 11 Казаишвили Валерий Полузащитник
- 27 Эйлаш Фатей Полузащитник
- 6 Салинас Ши Полузащитник
- 25 Амариква Квинси
- 28 Andrew Tarbell
- Главный тренер: Chris Leitch
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 20.07.2017 Сиэтл Саундерс 4:3 Ди Си Юнайтед М
- 08.07.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Айнтрахт Фр ТМК
- 05.07.2017 Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс М
- 29.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс ОК
- 26.06.2017 Портленд Тимберс 2:2 Сиэтл Саундерс М
- 22.06.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Орландо Сити М
- 17.06.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Сиэтл Саундерс М
- 14.06.2017 Сиэтл Саундерс 2:1 Портленд Тимберс ОК
- 05.06.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо М
- 01.06.2017 Коламбус Крю 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 27.05.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс М
- 21.05.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 18.05.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 14.05.2017 Чикаго Файр 4:1 Сиэтл Саундерс М
- 06.05.2017 Сиэтл Саундерс 0:1 Торонто М
- 30.04.2017 Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 23.04.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сиэтл Саундерс М
- 15.04.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сиэтл Саундерс М
- 09.04.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс М
- 01.04.2017 Сиэтл Саундерс 0:0 Атланта Юнайтед М
Сан-Хосе Эрткуэйкс (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 20.07.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 15.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Айнтрахт Фр ТМК
- 11.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси ОК
- 05.07.2017 Атланта Юнайтед 4:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 02.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс ОК
- 25.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк М
- 18.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 15.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Франциско Дельтас ОК
- 03.06.2017 Портленд Тимберс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 28.05.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 21.05.2017 Даллас 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 18.05.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Орландо Сити М
- 13.05.2017 Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 07.05.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс М
- 30.04.2017 Миннесота Юнайтед 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.04.2017 Хьюстон Динамо 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.04.2017 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 15.04.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Даллас М
- 09.04.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс М
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
- 29.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок
- 09.04.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 11.09.2016 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 08.05.2016 Сиэтл Саундерс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 13.09.2015 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 20.06.2015 Сиэтл Саундерс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 15.03.2015 Сиэтл Саундерс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 21.08.2014 Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 03.08.2014 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 25.06.2014 Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Открытый Кубок
- 18.05.2014 Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 14.07.2013 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 12.05.2013 Сиэтл Саундерс 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 24.03.2013 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 23.09.2012 Сиэтл Саундерс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 12.08.2012 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 27.06.2012 Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Открытый Кубок
- 16.10.2011 Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 03.04.2011 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс МЛС
- 01.08.2010 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|21
|11
|7
|3
|37 - 22
|40
|2.
|Чикаго Файр
|20
|11
|5
|4
|38 - 21
|38
|3.
|Нью-Йорк Сити
|21
|11
|4
|6
|40 - 27
|37
|4.
|Даллас
|19
|9
|7
|3
|32 - 19
|34
|5.
|Атланта Юнайтед
|20
|10
|3
|7
|40 - 27
|33
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|21
|8
|9
|4
|25 - 15
|33
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|10
|2
|8
|28 - 26
|32
|8.
|Хьюстон Динамо
|21
|9
|5
|7
|37 - 30
|32
|9.
|Коламбус Крю
|21
|10
|1
|10
|31 - 32
|31
|10.
|Портленд Тимберс
|22
|8
|6
|8
|37 - 35
|30
|11.
|Орландо Сити
|21
|8
|5
|8
|22 - 30
|29
|12.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|21
|7
|7
|7
|29 - 31
|28
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|8
|3
|8
|26 - 29
|27
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|21
|7
|6
|8
|23 - 31
|27
|15.
|Монреаль Импакт
|19
|6
|6
|7
|30 - 32
|24
|16.
|Реал Солт-Лейк
|22
|7
|3
|12
|26 - 42
|24
|17.
|Филадельфия Юнион
|20
|6
|5
|9
|26 - 24
|23
|18.
|Нью-Инглэнд Революшн
|20
|6
|5
|9
|33 - 34
|23
|19.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|6
|4
|10
|31 - 36
|22
|20.
|Колорадо Рэпидс
|19
|6
|2
|11
|20 - 28
|20
|21.
|Миннесота Юнайтед
|21
|5
|4
|12
|25 - 45
|19
|22.
|Ди Си Юнайтед
|21
|5
|3
|13
|18 - 38
|18
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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