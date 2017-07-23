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Челси
 
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Бавария
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До начала матча осталось 2 дня 10 часов 46 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Бавария, который состоится 25.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Челси - Бавария
Челси
60.5% (23)
Ничья:
15.8% (6)
Бавария
23.7% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
47.4% (18)
Бавария:
18.4% (7)
Ничья:
7.9% (3)
Ничья:
5.3% (2)
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