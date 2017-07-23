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Челси (последние 20 матчей: +16 =1 -3)
- 22.07.2017 Арсенал 0:3 Челси ТМК
- 27.05.2017 Арсенал 2:1 Челси К
- 21.05.2017 Челси 5:1 Сандерленд ПЛ
- 15.05.2017 Челси 4:3 Уотфорд ПЛ
- 12.05.2017 Вест Бромвич 0:1 Челси ПЛ
- 08.05.2017 Челси 3:0 Мидлсбро ПЛ
- 30.04.2017 Эвертон 0:3 Челси ПЛ
- 25.04.2017 Челси 4:2 Саутгемптон ПЛ
- 22.04.2017 Челси 4:2 Тоттенхэм К
- 16.04.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Челси ПЛ
- 08.04.2017 Борнмут 1:3 Челси ПЛ
- 05.04.2017 Челси 2:1 Манчестер Сити ПЛ
- 01.04.2017 Челси 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 18.03.2017 Сток Сити 1:2 Челси ПЛ
- 13.03.2017 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед К
- 06.03.2017 Вест Хэм 1:2 Челси ПЛ
- 25.02.2017 Челси 3:1 Суонси ПЛ
- 18.02.2017 Вулверхэмптон 0:2 Челси К
- 12.02.2017 Бёрнли 1:1 Челси ПЛ
- 04.02.2017 Челси 3:1 Арсенал ПЛ
Бавария (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 22.07.2017 Бавария 0:4 Милан МКЧ
- 19.07.2017 Бавария 1:1 Арсенал МКЧ
- 15.07.2017 Вердер 0:2 Бавария КТЛ
- 15.07.2017 Бавария 1:0 Хоффенхайм КТЛ
- 09.07.2017 Эрланген-Брюк 1:9 Бавария ТМК
- 06.07.2017 Вольфратсхаузен 1:4 Бавария ТМК
- 20.05.2017 Бавария 4:1 Фрайбург Б
- 13.05.2017 РБ Лейпциг 4:5 Бавария Б
- 06.05.2017 Бавария 1:0 Дармштадт Б
- 29.04.2017 Вольфсбург 0:6 Бавария Б
- 26.04.2017 Бавария 2:3 Боруссия Д КГ
- 22.04.2017 Бавария 2:2 Майнц Б
- 18.04.2017 Реал Мадрид 4:2 Бавария ЛЧ
- 15.04.2017 Байер Л 0:0 Бавария Б
- 12.04.2017 Бавария 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 08.04.2017 Бавария 4:1 Боруссия Д Б
- 04.04.2017 Хоффенхайм 1:0 Бавария Б
- 01.04.2017 Бавария 6:0 Аугсбург Б
- 19.03.2017 Боруссия М 0:1 Бавария Б
- 11.03.2017 Бавария 3:0 Айнтрахт Фр Б
Последние игры между собой
-
До начала матча осталось 2 дня 10 часов 46 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Бавария, который состоится 25.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Бавария, который состоится 25.07.2017.
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Прогнозы на матч Челси - Бавария
Челси
60.5% (23)
Ничья:
15.8% (6)
Бавария
23.7% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Челси:
47.4% (18)
1:2 Бавария:
18.4% (7)
1:1 Ничья:
7.9% (3)
2:2 Ничья:
5.3% (2)
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