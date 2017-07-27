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Стадион: Talen Energy Stadium
1:0
Перерыв
1:0
20' ГолИлсиньо Перейра
31' Желтая карточкаВейналдум Джилиано
35' Красная карточкаМенса Джонатан
36' Желтая карточкаHector Jimenez
37' Желтая карточкаLalas Abubakar
39' Желтая карточкаRaymon Gaddis
|
20'
1:0
35'
36'
37'
39'
Состав команд
20
Marcus
Epps
23
Zack
Steffen
20
Wil
Trapp
11
Камара
Ола
Филадельфия Юнион 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 John McCarthy II Вратарь
- 28 Raymon Gaddis Защитник
- 3 Jack Elliott Защитник
- 5 Оньеву Огучи Защитник
- 32 Вейналдум Джилиано Защитник
- 11 Бедойя Алехандро Полузащитник
- 6 Медунянин Харис Полузащитник
- 25 Илсиньо Перейра Полузащитник
- 10 Алберг Роланд Полузащитник
- 20 Marcus Epps Полузащитник
- 17 Charles Sapong Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Keegan Rosenberry Защитник
- 15 Joshua Yaro Защитник
- 2 Warren Creavalle Полузащитник
- 9 Дэвис Чарли Нападающий
- 27 Симпсон Джей Нападающий
- 24 Adam Najem
- 29 Jake McGuire
- Главный тренер: Jim Curtin
Коламбус Крю 3-4-2-1
- Основной состав
- 23 Zack Steffen Вратарь
- 4 Менса Джонатан Защитник
- 21 Alex Crognale Защитник
- 17 Lalas Abubakar Защитник
- 16 Hector Jimenez Полузащитник
- 7 Artur Moraes III Полузащитник
- 20 Wil Trapp Полузащитник
- 2 Райтала Юкка Полузащитник
- 9 Мерам Жустин Полузащитник
- 19 Kekuta Manneh Полузащитник
- 11 Камара Ола Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Уильямс Джош Защитник
- 14 Уэйлон Фрэнсис Полузащитник
- 8 Абу Мохаммед Полузащитник
- 12 Adam Jahn Нападающий
- 13 Ethan Finlay Нападающий
- 41 Brad Stuver
- 18 Cristian Martinez VIII
- Главный тренер: Gregg Berhalter
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 23.07.2017 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 20.07.2017 Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион М
- 16.07.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Суонси ТМК
- 07.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Филадельфия Юнион М
- 03.07.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 29.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион ОК
- 25.06.2017 Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед М
- 19.06.2017 Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 15.06.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Гаррисбург Сити Айлендерз ОК
- 03.06.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион М
- 28.05.2017 Реал Солт-Лейк 1:0 Филадельфия Юнион М
- 21.05.2017 Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 18.05.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Хьюстон Динамо М
- 14.05.2017 Ди Си Юнайтед 0:4 Филадельфия Юнион М
- 07.05.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 30.04.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион М
- 22.04.2017 Филадельфия Юнион 3:3 Монреаль Импакт М
- 15.04.2017 Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 09.04.2017 Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс М
- 02.04.2017 Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион М
Коламбус Крю (последние 20 матчей: +10 =0 -10)
- 23.07.2017 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 18.07.2017 Коламбус Крю 1:0 Айнтрахт Фр ТМК
- 05.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:1 Коламбус Крю М
- 02.07.2017 Коламбус Крю 0:2 Атланта Юнайтед М
- 25.06.2017 Коламбус Крю 4:1 Монреаль Импакт М
- 18.06.2017 Атланта Юнайтед 3:1 Коламбус Крю М
- 15.06.2017 Цинциннати 1:0 Коламбус Крю ОК
- 04.06.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Коламбус Крю М
- 01.06.2017 Коламбус Крю 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 27.05.2017 Торонто 5:0 Коламбус Крю М
- 21.05.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю М
- 14.05.2017 Монреаль Импакт 2:3 Коламбус Крю М
- 11.05.2017 Коламбус Крю 1:2 Торонто М
- 07.05.2017 Коламбус Крю 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 30.04.2017 Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити М
- 23.04.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Коламбус Крю М
- 16.04.2017 Коламбус Крю 2:1 Торонто М
- 08.04.2017 Чикаго Файр 1:0 Коламбус Крю М
- 01.04.2017 Коламбус Крю 2:0 Орландо Сити М
- 26.03.2017 Коламбус Крю 3:2 Портленд Тимберс М
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 11
Коламбус Крю: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 7
- 23.07.2017 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 25.08.2016 Коламбус Крю 1:2 Филадельфия Юнион МЛС
- 02.06.2016 Филадельфия Юнион 3:2 Коламбус Крю МЛС
- 13.03.2016 Коламбус Крю 1:2 Филадельфия Юнион МЛС
- 13.09.2015 Филадельфия Юнион 1:2 Коламбус Крю МЛС
- 04.06.2015 Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю МЛС
- 26.04.2015 Коламбус Крю 4:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 26.02.2015 Филадельфия Юнион 1:1 Коламбус Крю Товарищеские матчи. Сборные
- 26.10.2014 Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 12.10.2014 Филадельфия Юнион 2:3 Коламбус Крю МЛС
- 23.03.2014 Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 06.06.2013 Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю МЛС
- 07.04.2013 Коламбус Крю 1:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 30.09.2012 Коламбус Крю 3:2 Филадельфия Юнион МЛС
- 30.08.2012 Филадельфия Юнион 1:2 Коламбус Крю МЛС
- 18.09.2011 Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Крю МЛС
- 21.08.2011 Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 25.10.2010 Коламбус Крю 3:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 06.08.2010 Филадельфия Юнион 1:2 Коламбус Крю МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|21
|11
|7
|3
|37 - 22
|40
|2.
|Чикаго Файр
|20
|11
|5
|4
|38 - 21
|38
|3.
|Нью-Йорк Сити
|21
|11
|4
|6
|40 - 27
|37
|4.
|Даллас
|19
|9
|7
|3
|32 - 19
|34
|5.
|Атланта Юнайтед
|20
|10
|3
|7
|40 - 27
|33
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|21
|8
|9
|4
|25 - 15
|33
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|10
|2
|8
|28 - 26
|32
|8.
|Хьюстон Динамо
|21
|9
|5
|7
|37 - 30
|32
|9.
|Коламбус Крю
|0:1
|22
|10
|1
|11
|31 - 33
|31
|10.
|Сиэтл Саундерс
|21
|8
|6
|7
|32 - 31
|30
|11.
|Портленд Тимберс
|22
|8
|6
|8
|37 - 35
|30
|12.
|Орландо Сити
|21
|8
|5
|8
|22 - 30
|29
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|8
|3
|8
|26 - 29
|27
|14.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|21
|7
|5
|9
|27 - 24
|26
|15.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|21
|7
|5
|9
|23 - 34
|26
|16.
|Монреаль Импакт
|19
|6
|6
|7
|30 - 32
|24
|17.
|Реал Солт-Лейк
|22
|7
|3
|12
|26 - 42
|24
|18.
|Нью-Инглэнд Революшн
|20
|6
|5
|9
|33 - 34
|23
|19.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|6
|4
|10
|31 - 36
|22
|20.
|Колорадо Рэпидс
|19
|6
|2
|11
|20 - 28
|20
|21.
|Миннесота Юнайтед
|21
|5
|4
|12
|25 - 45
|19
|22.
|Ди Си Юнайтед
|21
|5
|3
|13
|18 - 38
|18
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Raymon Gaddis получает желтую карточку.
37'
Lalas Abubakar получает желтую карточку.
36'
Hector Jimenez получает желтую карточку.
35'
УДАЛЕНИЕ! Менса Джонатан получил жёлтую карточку и покинул поле.
31'
Вейналдум Джилиано получает желтую карточку.
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Илсиньо Перейра.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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