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Стадион:
Филадельфия Юнион
1:0
Перерыв
Коламбус Крю
0'
1:0
20' Гол
Илсиньо Перейра
31' Желтая карточка
Вейналдум Джилиано
35' Красная карточка
Менса Джонатан
36' Желтая карточка
Hector Jimenez
37' Желтая карточка
Lalas Abubakar
39' Желтая карточка
Raymon Gaddis
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
39'
Raymon Gaddis получает желтую карточку.
Желтая карточка
37'
Lalas Abubakar получает желтую карточку.
Желтая карточка
36'
Hector Jimenez получает желтую карточку.
35'
УДАЛЕНИЕ! Менса Джонатан получил жёлтую карточку и покинул поле.
Желтая карточка
31'
Вейналдум Джилиано получает желтую карточку.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Илсиньо Перейра.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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