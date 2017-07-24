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Бавария
 
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Интер Милан
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 27 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - Интер Милан, который состоится 27.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Бавария - Интер Милан
Бавария
91.1% (82)
Ничья:
7.8% (7)
Интер Милан
1.1% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
53.3% (48)
Бавария:
16.7% (15)
Бавария:
10% (9)
Бавария:
5.6% (5)
Ничья:
4.4% (4)
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