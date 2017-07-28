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Стадион:
Хэнань Цзянье
0:2
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0'
0:1
44' Гол
Сориано Жонатан
54' Желтая карточка
Джианг Тао
0:2
58' Пенальти
Сориано Жонатан
76' Желтая карточка
Jin Taiyan
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
95'
Аугусто Ренато бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
94'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
93'
Cheng Piao бьет из пределов штрафной и упускает момент!
93'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

93'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
Фол, нарушение
92'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Ральф Телес заработал фол.
Травма, повреждение
91'
Ральф Телес возвращается на поле, всё в порядке.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
91'
Ральф Телес получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
90'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
89'
Lei Li возвращается на поле, всё в порядке.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
89'
Lei Li получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
88'
Lei Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
86'
Гомес Эдди коснулся мяча рукой.
86'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
86'
Дочкал Борек бьет из пределов штрафной и упускает момент!
86'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
86'
Бассогог Кристиан на финте ушёл от оппонента.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
85'
Дочкал Борек бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
83'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Cheng Piao заработал фол.
82'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
82'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
80'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
80'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Сориано Жонатан.
78'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
78'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Тактическая замена. Taijan Jin уходит с поля и его заменяет Cheng Piao
77'
Ю Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье делает навес
Желтая карточка
76'
Taijan Jin получает желтую карточку.
Фол, нарушение
76'
Taijan Jin совершает грубый фол. Дочкал Борек был жертвой
Фол, нарушение
75'
Lei Li наказан за толчок Ву Ян
Угловой
75'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с левого угла.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
75'
Сориано Жонатан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
74'
После дальнего удара, который нанес Chiming Zhang мяч отбит вратарем
73'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
73'
Zijie Chen из команды Хэнань Цзянье бьет головой мимо ворот
72'
Changjie Du из команды Хэнань Цзянье делает навес
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Фол, нарушение
71'
Lei Li наказан за толчок Changjie Du
Травма, повреждение
71'
Аугусто Ренато на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
70'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
70'
Lei Li имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
70'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Угловой
70'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с правого угла.
69'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
68'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
68'
Zijie Chen из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
68'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье в офсайде
67'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает навес
67'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Бассогог Кристиан исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
67'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Дочкал Борек заработал фол.
66'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает навес
65'
Чжи Ян вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Офсайд
64'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
63'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Taijan Jin нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Гомес Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Zijie Chen из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Аугусто Ренато заработал фол.
61'
Тактическая замена. Jinghang Hu уходит с поля и его заменяет Changjie Du
61'
Тактическая замена. Kuo Yang уходит с поля и его заменяет Zijie Chen
Фол, нарушение
60'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Lei Li заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
Ю Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Игрок из команды Хэнань Цзянье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
59'
Тактическая замена. Боксуан Сонг уходит с поля и его заменяет Chiming Zhang
Описание гола
58'
Г О О О О О Л - Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань забивает пенальти
Фол, нарушение
57'
ПЕНАЛЬТИ! – Цао Гу сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Dun Ba заработал пенальти для своей команды
56'
Ральф Телес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Игрок из команды Хэнань Цзянье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
56'
Tenglong Lei выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Игрок из команды Хэнань Цзянье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Желтая карточка
54'
Джианг Тао получает желтую карточку.
Фол, нарушение
54'
Джианг Тао совершает грубый фол. Jinbao Zhong был жертвой
Фол, нарушение
54'
Сориано Жонатан наказан за толчок Cheng Long
Фол, нарушение
53'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Джианг Тао заработал фол.
Фол, нарушение
51'
Боксуан Сонг из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Zhao Ke.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает неудачный навес.
50'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
49'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
49'
Ральф Телес выбил мяч подальше от ворот.
48'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
48'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
48'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
48'
Dun Ba бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Гомес Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Taijan Jin.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
48'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
47'
Боксуан Сонг из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Zhao Ke заработал фол.
46'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Ю Янг из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Jinghang Hu заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
44'
Боксуан Сонг сделал результативную передачу.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сориано Жонатан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
44'
Боксуан Сонг из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
43'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
43'
После удара головой, который сделал Jinghang Hu мяч попадает в перекладину
43'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает навес
42'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
42'
Бассогог Кристиан на финте ушёл от оппонента.
42'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье устремляется вперед с мячом.
Травма, повреждение
42'
Боксуан Сонг возвращается на поле, всё в порядке.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
41'
Боксуан Сонг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
41'
Боксуан Сонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Офсайд
39'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье в офсайде
38'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
38'
Боксуан Сонг возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
37'
Боксуан Сонг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
37'
Боксуан Сонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
35'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
35'
Гомес Эдди выбил мяч на угловой.
35'
Аугусто Ренато на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
35'
Cheng Long из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Taijan Jin.
Фол, нарушение
33'
Taijan Jin наказан за толчок Cheng Long
Фол, нарушение
33'
Zhuoyi Feng наказан за толчок Lei Li
33'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
32'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Ральф Телес заработал фол.
Угловой
31'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье разыграл угловой с правого угла.
31'
Аугусто Ренато выбил мяч на угловой.
31'
Бассогог Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Jinghang Hu заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
29'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
29'
Боксуан Сонг из команды Бэйцзин Гоань играет в стеночку с партнером по команде. Сориано Жонатан это был.
29'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Аугусто Ренато выбил мяч подальше от ворот.
28'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
28'
Цао Гу сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
27'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
27'
Цао Гу выбил мяч на угловой.
27'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает навес
27'
Tenglong Lei выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает отличный навес.
27'
Kuo Yang на финте ушёл от оппонента.
26'
Ю Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает навес
25'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
25'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Jinghang Hu заработал фол.
25'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
24'
Боксуан Сонг наказан за толчок Гомес Эдди
23'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
23'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье бьет головой мимо ворот
Угловой
23'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
23'
Ральф Телес выбил мяч на угловой.
23'
Бассогог Кристиан на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
22'
Боксуан Сонг из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Zhuoyi Feng.
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
21'
Taijan Jin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
20'
Гомес Эдди из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Taijan Jin.
Угловой
20'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
19'
Ю Янг выбил мяч на угловой.
19'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает навес
18'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Бассогог Кристиан на финте ушёл от оппонента.
17'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
17'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
16'
Kuo Yang наказан за толчок Боксуан Сонг
16'
Tenglong Lei выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Хэнань Цзянье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
Фол, нарушение
15'
Аугусто Ренато коснулся мяча рукой.
14'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
14'
Сориано Жонатан имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
13'
Гомес Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
13'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань устремляется вперед с мячом.
13'
Игроки ФК "Бэйцзин Гоань" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
10'
Боксуан Сонг из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
7'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Цао Гу сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
7'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес
7'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
6'
Ральф Телес бьет и мяч от рикошета проходит мимо
6'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Боксуан Сонг из команды Бэйцзин Гоань делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
Боксуан Сонг из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
3'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Гомес Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
Фол, нарушение
1'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Боксуан Сонг заработал фол.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Гоань". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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