Стадион: Женжу Ханггай
0:2
Конец матча
0:1
44' ГолСориано Жонатан
54' Желтая карточкаДжианг Тао
0:2
58' ПенальтиСориано Жонатан
76' Желтая карточкаJin Taiyan
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
95'
Аугусто Ренато бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
94'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
93'
Cheng Piao бьет из пределов штрафной и упускает момент!
93'
93'
92'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Ральф Телес заработал фол.
91'
Ральф Телес возвращается на поле, всё в порядке.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Ральф Телес получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
90'
89'
Lei Li возвращается на поле, всё в порядке.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Lei Li получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
88'
Lei Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Гомес Эдди коснулся мяча рукой.
86'
86'
Дочкал Борек бьет из пределов штрафной и упускает момент!
86'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
85'
Дочкал Борек бьет из пределов штрафной и упускает момент!
83'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Cheng Piao заработал фол.
82'
82'
81'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
80'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Сориано Жонатан.
78'
78'
78'
Тактическая замена. Taijan Jin уходит с поля и его заменяет Cheng Piao
77'
77'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье делает навес
76'
Taijan Jin получает желтую карточку.
76'
Taijan Jin совершает грубый фол. Дочкал Борек был жертвой
75'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с левого угла.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
75'
Сориано Жонатан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
74'
После дальнего удара, который нанес Chiming Zhang мяч отбит вратарем
73'
73'
Zijie Chen из команды Хэнань Цзянье бьет головой мимо ворот
72'
Changjie Du из команды Хэнань Цзянье делает навес
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Lei Li наказан за толчок Changjie Du
71'
Аугусто Ренато на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
70'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
70'
Lei Li имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
70'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес
70'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с правого угла.
69'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
68'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
68'
Zijie Chen из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье в офсайде
67'
67'
67'
Бассогог Кристиан исполняет штрафной удар, но его блокируют
67'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Дочкал Борек заработал фол.
66'
65'
Чжи Ян вышел из ворот и забрал мяч.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
64'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
63'
63'
63'
Taijan Jin нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
62'
62'
Zijie Chen из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Аугусто Ренато заработал фол.
61'
Тактическая замена. Jinghang Hu уходит с поля и его заменяет Changjie Du
61'
Тактическая замена. Kuo Yang уходит с поля и его заменяет Zijie Chen
60'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Lei Li заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
59'
59'
Тактическая замена. Боксуан Сонг уходит с поля и его заменяет Chiming Zhang
58'
Г О О О О О Л - Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань забивает пенальти
57'
ПЕНАЛЬТИ! – Цао Гу сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Dun Ba заработал пенальти для своей команды
56'
Ральф Телес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
54'
Джианг Тао получает желтую карточку.
54'
Джианг Тао совершает грубый фол. Jinbao Zhong был жертвой
54'
Сориано Жонатан наказан за толчок Cheng Long
53'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Джианг Тао заработал фол.
51'
Боксуан Сонг из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Zhao Ke.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает неудачный навес.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
49'
49'
Ральф Телес выбил мяч подальше от ворот.
48'
48'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
48'
48'
Dun Ba бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
47'
46'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Taijan Jin.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
48'
47'
Боксуан Сонг из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Zhao Ke заработал фол.
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Ю Янг из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Jinghang Hu заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
44'
Боксуан Сонг сделал результативную передачу.
44'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сориано Жонатан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
44'
Боксуан Сонг из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
43'
43'
После удара головой, который сделал Jinghang Hu мяч попадает в перекладину
43'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает навес
42'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
42'
42'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье устремляется вперед с мячом.
42'
Боксуан Сонг возвращается на поле, всё в порядке.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Боксуан Сонг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
41'
Боксуан Сонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
39'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье в офсайде
38'
38'
Боксуан Сонг возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Боксуан Сонг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
37'
Боксуан Сонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
35'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Гомес Эдди выбил мяч на угловой.
35'
Аугусто Ренато на финте ушёл от оппонента.
35'
Cheng Long из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Taijan Jin.
33'
Taijan Jin наказан за толчок Cheng Long
33'
Zhuoyi Feng наказан за толчок Lei Li
33'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
32'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Ральф Телес заработал фол.
31'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье разыграл угловой с правого угла.
31'
Аугусто Ренато выбил мяч на угловой.
31'
Бассогог Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Jinghang Hu заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
29'
29'
Боксуан Сонг из команды Бэйцзин Гоань играет в стеночку с партнером по команде. Сориано Жонатан это был.
29'
29'
29'
Аугусто Ренато выбил мяч подальше от ворот.
28'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
28'
Цао Гу сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
27'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
27'
Цао Гу выбил мяч на угловой.
27'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает навес
27'
27'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает отличный навес.
27'
Kuo Yang на финте ушёл от оппонента.
26'
26'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
25'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Jinghang Hu заработал фол.
25'
24'
Боксуан Сонг наказан за толчок Гомес Эдди
23'
23'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье бьет головой мимо ворот
23'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
23'
Ральф Телес выбил мяч на угловой.
23'
22'
Боксуан Сонг из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Zhuoyi Feng.
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Taijan Jin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
20'
Гомес Эдди из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Taijan Jin.
20'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
19'
Ю Янг выбил мяч на угловой.
19'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает навес
18'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
17'
17'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
16'
Kuo Yang наказан за толчок Боксуан Сонг
16'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
15'
Аугусто Ренато коснулся мяча рукой.
14'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Сориано Жонатан имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
13'
13'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
13'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань устремляется вперед с мячом.
13'
Игроки ФК "Бэйцзин Гоань" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
10'
Боксуан Сонг из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
8'
7'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Цао Гу сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
7'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес
7'
7'
6'
Ральф Телес бьет и мяч от рикошета проходит мимо
6'
6'
Боксуан Сонг из команды Бэйцзин Гоань делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
Боксуан Сонг из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
3'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
1'
1'
Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
1'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Боксуан Сонг заработал фол.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Гоань". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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