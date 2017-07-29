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Стадион:
Яньбянь
0:2
Конец матча
Тяньцзинь Цюаньцзянь
0'
9' Желтая карточка
Yinong Tian
0:1
36' Гол
Пато Алешандре
45' Желтая карточка
Yiming Liu
0:2
72' Гол
Пато Алешандре
81' Желтая карточка
Jinzhao Chu
86' Вторая желтая карточка
Jinzhao Chu
90' Желтая карточка
Cheng Zhang
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Петкович Никола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
94'
Cheng Zhang получает желтую карточку.
Фол, нарушение
94'
Cheng Zhang совершает грубый фол. Guanghui Han был жертвой
94'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь

94'
Bubacarr Trawally наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
Угловой
94'
Ren Cui из команды Яньбянь подал угловой справа.
93'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Bo Jin навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Bo Jin заработал фол.
92'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Guanghui Han из команды Яньбянь подал угловой слева.
92'
Jun Sun нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
90'
Guanghui Han бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Описание гола
89'
Гол команды Тяньцзинь Цюаньцзянь не засчитывается
89'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес прямо в штрафную.
89'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь устремляется вперед с мячом.
88'
После удара головой, который нанес Bubacarr Trawally, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
88'
Bo Jin из команды Яньбянь делает отличный навес.
87'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
ШТАНГА! – Ren Cui ударом головой попадает в штангу
87'
Jun Sun навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Jinzhao Chu получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
86'
Jinzhao Chu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно играет. Чуть не пострадал Jun Sun.
85'
Тактическая замена. Ванг Йонгпо уходит с поля и его заменяет Ванг Ксяолонг
Фол, нарушение
85'
Ren Cui наказан за толчок Yiming Liu
85'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
84'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Jun Sun заработал фол.
84'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
83'
Jinzhao Chu возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
83'
Weipeng Jiang атакует сзади соперника. Пато Алешандре пострадал.
82'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
82'
Петкович Никола бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
82'
Jinzhao Chu получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
81'
Jinzhao Chu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
81'
Jinzhao Chu получает желтую карточку.
Фол, нарушение
81'
Jinzhao Chu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно играет. Чуть не пострадал Jun Sun.
Фол, нарушение
80'
Bo Jin из команды Яньбянь делает подножку. Cheng Zhang заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
79'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
77'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Хван Иль-Су уходит с поля и его заменяет Ren Cui
Офсайд
75'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь в офсайде
Фол, нарушение
75'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Weipeng Jiang заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
74'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Shuai Pei сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Пато Алешандре записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
72'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет в стеночку. Shuai Pei был стеночкой.
71'
Wenyi Chi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
71'
Пато Алешандре нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Угловой
70'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с правого угла.
70'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
68'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает неудачный навес.
66'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
66'
Bo Jin отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
66'
Guanghui Han из команды Яньбянь подал угловой справа.
66'
Тактическая замена. Ли Ксинь Чан уходит с поля и его заменяет Shuai Pei
65'
Вон Гвон Ген выбил мяч на угловой.
65'
Bubacarr Trawally на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
65'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Это Хван Иль-Су заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
Петкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
63'
Shihao Piao коснулся мяча рукой.
63'
Weipeng Jiang попал в створ, но вратарь справился с ударом.
62'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает пас партнеру.
62'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает навес
Угловой
62'
Bo Jin из команды Яньбянь разыграл угловой с правого угла.
62'
Cheng Zhang выбил мяч на угловой.
62'
Bo Jin из команды Яньбянь делает навес
61'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Ванг Йонгпо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
60'
Haojie Li из команды Яньбянь. Это Пато Алешандре заработал фол.
59'
Тактическая замена. Long Li уходит с поля и его заменяет Bo Jin
Фол, нарушение
58'
Пато Алешандре наказан за толчок Weipeng Jiang
58'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
58'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Яньбянь
Угловой
57'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
56'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Bubacarr Trawally попал в створ, но вратарь справился с ударом.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Ванг Йонгпо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
54'
Модест Антони получил травму и заменен. Кэ Сунь выходит на поле.
Травма, повреждение
53'
Модест Антони получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
53'
Модест Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Тактическая замена. Yinong Tian уходит с поля и его заменяет Jun Sun
52'
Zhongguo Chi бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
52'
Yinong Tian из команды Яньбянь подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
49'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Shihao Piao из команды Яньбянь подал угловой справа.
48'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес
Фол, нарушение
48'
Модест Антони наказан за толчок Петкович Никола
47'
Удар от ворот произведет Яньбянь
47'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает неудачный навес.
Фол, нарушение
46'
Yinong Tian наказан за толчок Xiuwei Zhang
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
[1] - столько добавил арбитр времени.
47'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
47'
Yinong Tian имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь делает пас партнеру.
46'
Guanghui Han навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
46'
Yiming Liu получает желтую карточку.
Фол, нарушение
45'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Bubacarr Trawally заработал фол.
Фол, нарушение
45'
Сюйжи Чжао наказан за толчок Zhongguo Chi
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
44'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Guanghui Han заработал фол.
Офсайд
44'
Long Li из команды Яньбянь в офсайде
43'
Yinong Tian из команды Яньбянь делает навес
Угловой
43'
Yinong Tian из команды Яньбянь разыграл угловой с правого угла.
42'
Модест Антони попал в створ, но вратарь справился с ударом.
42'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников.
41'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Лу Чжан вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес
40'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
39'
Сюйжи Чжао наказан за толчок Bubacarr Trawally
39'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
39'
Yinong Tian бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Удар от ворот произведет Яньбянь
38'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь наносит неточный удар с лета
36'
Модест Антони сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Пато Алешандре отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
36'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет в стеночку. Модест Антони был стеночкой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Удар от ворот произведет Яньбянь
33'
Пато Алешандре бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный навес.
32'
Long Li из команды Яньбянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Shihao Piao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
29'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает навес
Фол, нарушение
29'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Хван Иль-Су заработал фол.
Офсайд
28'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
27'
Haojie Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
26'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
26'
Хван Иль-Су отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Сюйжи Чжао бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
24'
Yiming Liu атакует сзади соперника. Bubacarr Trawally пострадал.
23'
Удар от ворот произведет Яньбянь
22'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
22'
Пато Алешандре нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
21'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
19'
Удар от ворот произведет Яньбянь
19'
Сюйжи Чжао выбил мяч подальше от ворот.
18'
Удар от ворот произведет Яньбянь
18'
Xiuwei Zhang имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
18'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас
Фол, нарушение
18'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Shihao Piao заработал фол.
17'
Петкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
15'
Петкович Никола из команды Яньбянь. Это Пато Алешандре заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Long Li из команды Яньбянь делает навес прямо в штрафную.
13'
Удар от ворот произведет Яньбянь
13'
Модест Антони отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
Офсайд
11'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
Фол, нарушение
11'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает подножку. Пато Алешандре заработал фол.
11'
Удар от ворот произведет Яньбянь
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
9'
Ли Ксинь Чан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
9'
Yinong Tian получает желтую карточку.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
9'
Yinong Tian атакует сзади соперника. Ли Ксинь Чан пострадал.
8'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Long Li из команды Яньбянь делает навес
8'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Модест Антони попал в створ, но вратарь справился с ударом.
7'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
7'
Long Li из команды Яньбянь делает подножку. Ванг Йонгпо заработал фол.
6'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
6'
Zhongguo Chi бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
5'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
5'
Bubacarr Trawally отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Bubacarr Trawally на финте ушёл от оппонента.
5'
Jinzhao Chu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
3'
Long Li из команды Яньбянь делает неудачный навес.
3'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Это Shihao Piao заработал фол.
1'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanji Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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