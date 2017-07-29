Стадион: Yanji Stadium
0:2
Конец матча
9' Желтая карточкаYinong Tian
0:1
36' ГолПато Алешандре
45' Желтая карточкаYiming Liu
0:2
72' ГолПато Алешандре
81' Желтая карточкаJinzhao Chu
86' Вторая желтая карточкаJinzhao Chu
90' Желтая карточкаCheng Zhang
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
94'
Петкович Никола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Cheng Zhang получает желтую карточку.
94'
Cheng Zhang совершает грубый фол. Guanghui Han был жертвой
94'
94'
Bubacarr Trawally наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
93'
93'
Bo Jin навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Bo Jin заработал фол.
92'
92'
Guanghui Han из команды Яньбянь подал угловой слева.
92'
Jun Sun нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Guanghui Han бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Гол команды Тяньцзинь Цюаньцзянь не засчитывается
89'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес прямо в штрафную.
89'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь устремляется вперед с мячом.
88'
После удара головой, который нанес Bubacarr Trawally, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
87'
87'
ШТАНГА! – Ren Cui ударом головой попадает в штангу
87'
Jun Sun навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Jinzhao Chu получает вторую желтую карточку. Удаление.
86'
Jinzhao Chu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно играет. Чуть не пострадал Jun Sun.
85'
Тактическая замена. Ванг Йонгпо уходит с поля и его заменяет Ванг Ксяолонг
85'
Ren Cui наказан за толчок Yiming Liu
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Jun Sun заработал фол.
84'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Jinzhao Chu возвращается на поле, всё в порядке.
83'
Weipeng Jiang атакует сзади соперника. Пато Алешандре пострадал.
82'
82'
Петкович Никола бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Jinzhao Chu получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
81'
Jinzhao Chu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Jinzhao Chu получает желтую карточку.
81'
Jinzhao Chu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно играет. Чуть не пострадал Jun Sun.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
79'
77'
77'
Тактическая замена. Хван Иль-Су уходит с поля и его заменяет Ren Cui
75'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь в офсайде
75'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Weipeng Jiang заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
74'
72'
Shuai Pei сделал результативную передачу.
72'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Пато Алешандре записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
72'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет в стеночку. Shuai Pei был стеночкой.
71'
Wenyi Chi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
71'
Пато Алешандре нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с правого угла.
70'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
68'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает неудачный навес.
66'
66'
Bo Jin отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
66'
Guanghui Han из команды Яньбянь подал угловой справа.
66'
Тактическая замена. Ли Ксинь Чан уходит с поля и его заменяет Shuai Pei
65'
Вон Гвон Ген выбил мяч на угловой.
65'
Bubacarr Trawally на финте ушёл от оппонента.
65'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Это Хван Иль-Су заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
Петкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
63'
Shihao Piao коснулся мяча рукой.
63'
Weipeng Jiang попал в створ, но вратарь справился с ударом.
62'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает пас партнеру.
62'
62'
62'
Cheng Zhang выбил мяч на угловой.
61'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Ванг Йонгпо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Haojie Li из команды Яньбянь. Это Пато Алешандре заработал фол.
59'
Тактическая замена. Long Li уходит с поля и его заменяет Bo Jin
58'
Пато Алешандре наказан за толчок Weipeng Jiang
58'
58'
57'
57'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
56'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Bubacarr Trawally попал в створ, но вратарь справился с ударом.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Ванг Йонгпо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
54'
Модест Антони получил травму и заменен. Кэ Сунь выходит на поле.
53'
Модест Антони получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
53'
Модест Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Тактическая замена. Yinong Tian уходит с поля и его заменяет Jun Sun
52'
Zhongguo Chi бьет из пределов штрафной и упускает момент!
52'
Yinong Tian из команды Яньбянь подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
49'
48'
Shihao Piao из команды Яньбянь подал угловой справа.
48'
48'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес
48'
Модест Антони наказан за толчок Петкович Никола
47'
47'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает неудачный навес.
46'
Yinong Tian наказан за толчок Xiuwei Zhang
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
[1] - столько добавил арбитр времени.
47'
47'
Yinong Tian имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь делает пас партнеру.
46'
Guanghui Han навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Yiming Liu получает желтую карточку.
45'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Bubacarr Trawally заработал фол.
45'
Сюйжи Чжао наказан за толчок Zhongguo Chi
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
44'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Guanghui Han заработал фол.
44'
Long Li из команды Яньбянь в офсайде
43'
Yinong Tian из команды Яньбянь делает навес
43'
Yinong Tian из команды Яньбянь разыграл угловой с правого угла.
42'
Модест Антони попал в створ, но вратарь справился с ударом.
42'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников.
41'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Лу Чжан вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес
40'
39'
Сюйжи Чжао наказан за толчок Bubacarr Trawally
39'
39'
Yinong Tian бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
38'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь наносит неточный удар с лета
36'
Модест Антони сделал результативную передачу.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Пато Алешандре отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
36'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет в стеночку. Модест Антони был стеночкой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
34'
33'
Пато Алешандре бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный навес.
32'
Long Li из команды Яньбянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Shihao Piao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
29'
29'
29'
29'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Хван Иль-Су заработал фол.
28'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
27'
Haojie Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
26'
26'
Хван Иль-Су отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Сюйжи Чжао бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
Yiming Liu атакует сзади соперника. Bubacarr Trawally пострадал.
23'
22'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
22'
Пато Алешандре нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
19'
19'
Сюйжи Чжао выбил мяч подальше от ворот.
18'
18'
Xiuwei Zhang имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
18'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас
18'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Shihao Piao заработал фол.
17'
Петкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
15'
Петкович Никола из команды Яньбянь. Это Пато Алешандре заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
14'
14'
Long Li из команды Яньбянь делает навес прямо в штрафную.
13'
13'
Модест Антони отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
11'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
11'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает подножку. Пато Алешандре заработал фол.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Ли Ксинь Чан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Yinong Tian получает желтую карточку.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Yinong Tian атакует сзади соперника. Ли Ксинь Чан пострадал.
8'
8'
Long Li из команды Яньбянь делает навес
8'
8'
Модест Антони попал в створ, но вратарь справился с ударом.
7'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес прямо в штрафную.
7'
Long Li из команды Яньбянь делает подножку. Ванг Йонгпо заработал фол.
6'
6'
6'
Zhongguo Chi бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
5'
5'
Bubacarr Trawally отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Bubacarr Trawally на финте ушёл от оппонента.
5'
Jinzhao Chu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
3'
Long Li из команды Яньбянь делает неудачный навес.
3'
2'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Это Shihao Piao заработал фол.
1'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanji Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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