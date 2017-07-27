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Челси
 
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Интер Милан
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 10 часов 55 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Интер Милан, который состоится 29.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Челси - Интер Милан
Челси
88.2% (90)
Ничья:
5.9% (6)
Интер Милан
5.9% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
49% (50)
Челси:
12.7% (13)
Челси:
11.8% (12)
Челси:
7.8% (8)
Ничья:
4.9% (5)
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