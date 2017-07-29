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Стадион:
Чуньцинь Лифан
1:2
Конец матча
Цзянсу Сунин
0'
0:1
7' Гол
Мартинес Рохер
12' Желтая карточка
Huan Liu
23' Желтая карточка
do Nascimento Ramires Santos II
1:1
32' Гол
Song Nan
1:2
41' Пенальти
Муканджо Бенжамин
54' Желтая карточка
Мартинес Рохер
57' Желтая карточка
Ли Ан
90' Желтая карточка
Chao Gu
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
96'
Xiaobin Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес
96'
Ян Бо Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Лиу Ю из команды Чуньцинь Лифан делает навес

Фол, нарушение
95'
Гао Ди наказан за толчок Huan Liu
Фол, нарушение
95'
Лиу Ю наказан за толчок Муканджо Бенжамин
94'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
Желтая карточка
94'
Chao Gu получил жёлтую карточку за затяжку времени.
94'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
93'
Тактическая замена. Мартинес Рохер уходит с поля и его заменяет Гао Ди
93'
Weicheng Wang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
93'
Ян Бо Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Сян Цзи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Jin Feng из команды Чуньцинь Лифан делает навес
92'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
91'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает неудачный навес.
Угловой
91'
Weicheng Wang из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с левого угла.
91'
Weicheng Wang из команды Чуньцинь Лифан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
90'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
89'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
89'
Huan Liu точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
Угловой
89'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
89'
Chao Gu выбил мяч на угловой.
88'
Jin Feng из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Chao Gu вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Лиу Ю из команды Чуньцинь Лифан делает навес
87'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
87'
Ян Бо Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
86'
Ян Бо Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
86'
Weicheng Wang из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty делает навес
85'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty устремляется вперед с мячом.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Fernando Conceicao попал в створ, но вратарь справился с ударом.
84'
Jin Feng из команды Чуньцинь Лифан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
84'
Jin Feng из команды Чуньцинь Лифан играет в стеночку с партнером по команде. Лиу Ю это был.
83'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
83'
Xiaotian Yang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Лиу Ю наказан за толчок Мартинес Рохер
82'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
81'
Тактическая замена. Динг Джи уходит с поля и его заменяет Weicheng Wang
81'
Jin Feng из команды Чуньцинь Лифан бьет головой мимо ворот
81'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
80'
Xiaobin Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Xiaotian Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес
79'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Цзю Янь из команды Чуньцинь Лифан делает навес
79'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
78'
Chao Gu вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Лиу Ю из команды Чуньцинь Лифан делает навес
Фол, нарушение
77'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Чжун Ву-Юн заработал фол.
Травма, повреждение
76'
Муканджо Бенжамин возвращается на поле, всё в порядке.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
76'
Муканджо Бенжамин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Тактическая замена. Song Nan уходит с поля и его заменяет Цзю Янь
Травма, повреждение
75'
Муканджо Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
75'
Чжун Ву-Юн наказан за толчок Муканджо Бенжамин
74'
Jin Feng из команды Чуньцинь Лифан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
73'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
73'
Чжун Ву-Юн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Yun Zhou из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Jin Feng заработал фол.
71'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Мартинес Рохер на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
69'
Сян Цзи наказан за толчок Лиу Ю
69'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
69'
Тактическая замена. Ву Ксинг уходит с поля и его заменяет Jin Feng
68'
Кардек Алан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
68'
Суи Донг Лу из команды Чуньцинь Лифан сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
68'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает навес
67'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
67'
Chao Gu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
67'
Ян Бо Ю выбил мяч на угловой.
67'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
66'
Динг Джи делает скидку назад вдоль ворот
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
65'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Ян Бо Ю заработал фол.
Угловой
64'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
64'
Xiaobin Zhang выбил мяч на угловой.
64'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес
63'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
62'
Чжун Ву-Юн выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
62'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Ванг Сонг заработал фол.
61'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает навес
61'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
60'
Мартинес Рохер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает навес
60'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
59'
Ян Бо Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
59'
Chao Gu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Лей Чен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
57'
Ли Ан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
57'
Ли Ан совершает грубый фол. Fernando Conceicao был жертвой
56'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Ли Ан из команды Жиангсу Sainty делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Чжун Ву-Юн отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
54'
Мартинес Рохер получает желтую карточку.
Фол, нарушение
54'
Мартинес Рохер совершает грубый фол. Fernando Conceicao был жертвой
53'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
53'
Yun Zhou выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
52'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Рамирес заработал фол.
Офсайд
52'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
51'
Денг Ксяофей вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Мартинес Рохер и мяч снова в игре
51'
Мартинес Рохер на финте ушёл от оппонента.
51'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty устремляется вперед с мячом.
50'
Ян Бо Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Муканджо Бенжамин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
50'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty устремляется вперед с мячом.
50'
Лиу Ю ошибается в защите.
49'
После дальнего удара, который нанес Huan Liu мяч отбит вратарем
49'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Fernando Conceicao на финте ушёл от оппонента.
48'
Ян Бо Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
48'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
48'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с левого угла.
47'
Кардек Алан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
47'
Сян Цзи атакует сзади соперника. Динг Джи пострадал.
46'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
48'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Ян Бо Ю сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
48'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Fernando Conceicao бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
Фол, нарушение
47'
Рамирес коснулся мяча рукой.
47'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty делает навес
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
46'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
45'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Yun Zhou из команды Жиангсу Sainty делает навес
Угловой
45'
Сян Цзи из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Муканджо Бенжамин бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
44'
Игроки ФК "Жиангсу Sainty" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Ян Бо Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Чжун Ву-Юн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty опасно играет. Чуть не пострадал Huan Liu.
43'
Fernando Conceicao исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
43'
Ли Ан из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
Описание гола
41'
Г О О О О О Л - Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty забивает пенальти
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
40'
ПЕНАЛЬТИ! – Huan Liu сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Муканджо Бенжамин заработал пенальти для своей команды
39'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
39'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
38'
Song Nan отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Тактическая замена. Tianyi Gao уходит с поля и его заменяет Сян Цзи
Фол, нарушение
37'
Ли Ан из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Кардек Алан заработал фол.
Травма, повреждение
37'
Кардек Алан возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
Травма, повреждение
36'
Кардек Алан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Травма, повреждение
35'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан бьет головой мимо ворот
35'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан делает навес
35'
Xiaobin Zhang ошибается в защите.
34'
Денг Ксяофей вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Рамирес выбил мяч подальше от ворот.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Song Nan выполнил настоящий акробатический приём и забил ударом через себя.
32'
Chao Gu неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
32'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает навес
Фол, нарушение
31'
Tianyi Gao наказан за толчок Лиу Ю
Травма, повреждение
31'
Xiaotian Yang возвращается на поле, всё в порядке.
Офсайд
31'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Лиу Ю и мяч снова в игре
30'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает навес
30'
Song Nan на финте ушёл от оппонента.
30'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
30'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
Травма, повреждение
29'
Xiaotian Yang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
29'
Xiaotian Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Лиу Ю из команды Чуньцинь Лифан нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
28'
Чжун Ву-Юн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Xiaobin Zhang наказан за толчок Чжун Ву-Юн
27'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
Травма, повреждение
26'
Кардек Алан возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
26'
Chao Gu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Динг Джи отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Chao Gu вышел из ворот и забрал мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Динг Джи не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
25'
После штрафного удара,который нанес Huan Liu мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
24'
Кардек Алан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
24'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
23'
Рамирес получает желтую карточку.
Фол, нарушение
23'
Рамирес атакует сзади соперника. Кардек Алан пострадал.
22'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
22'
Song Nan имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
22'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
21'
Динг Джи сейчас пробил по воротам, мяч попал в штангу после удара через себя.
20'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает отличный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает неудачный навес.
Угловой
20'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
19'
Динг Джи нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Динг Джи на финте ушёл от оппонента.
19'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
18'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
17'
Ян Бо Ю из команды Жиангсу Sainty в офсайде
17'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty делает навес
Угловой
17'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty разыграл угловой с правого угла.
16'
Ли Ан из команды Жиангсу Sainty делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
16'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty устремляется вперед с мячом.
16'
Игроки ФК "Жиангсу Sainty" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Ян Бо Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
15'
Рамирес выбил мяч на угловой.
15'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан устремляется вперед с мячом.
15'
Fernando Conceicao на финте ушёл от оппонента.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
14'
Кардек Алан наказан за толчок Xiaotian Yang
Желтая карточка
12'
Huan Liu получает желтую карточку.
Фол, нарушение
12'
Huan Liu совершает грубый фол. Мартинес Рохер был жертвой
12'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Song Nan на финте ушёл от оппонента.
11'
Мартинес Рохер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
11'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Кардек Алан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
9'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан делает навес
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Мартинес Рохер!
7'
Мартинес Рохер на финте ушёл от оппонента.
7'
ШТАНГА! Мартинес Рохер попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
7'
Суи Донг Лу сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
7'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty делает навес
7'
Рамирес на финте ушёл от оппонента.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
5'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Рамирес заработал фол.
5'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
5'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
4'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
4'
Xiaobin Zhang из команды Жиангсу Sainty делает неудачный навес.
4'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Лей Чен наказан за толчок Yun Zhou
2'
Ян Бо Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан делает навес
1'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан устремляется вперед с мячом.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чуньцинь Лифан". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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