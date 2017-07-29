Стадион: Chongqing Olympic Sports Center
1:2
Конец матча
0:1
7' ГолМартинес Рохер
12' Желтая карточкаHuan Liu
23' Желтая карточкаdo Nascimento Ramires Santos II
1:1
32' ГолSong Nan
1:2
41' ПенальтиМуканджо Бенжамин
54' Желтая карточкаМартинес Рохер
57' Желтая карточкаЛи Ан
90' Желтая карточкаChao Gu
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
96'
Xiaobin Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
96'
96'
95'
Гао Ди наказан за толчок Huan Liu
95'
Лиу Ю наказан за толчок Муканджо Бенжамин
94'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
94'
Chao Gu получил жёлтую карточку за затяжку времени.
94'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
93'
Тактическая замена. Мартинес Рохер уходит с поля и его заменяет Гао Ди
93'
Weicheng Wang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
93'
92'
Сян Цзи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Jin Feng из команды Чуньцинь Лифан делает навес
92'
91'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает неудачный навес.
91'
Weicheng Wang из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с левого угла.
91'
Weicheng Wang из команды Чуньцинь Лифан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
90'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
89'
89'
Huan Liu точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
89'
89'
Chao Gu выбил мяч на угловой.
88'
Jin Feng из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
87'
87'
87'
87'
87'
86'
86'
86'
Weicheng Wang из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty устремляется вперед с мячом.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Fernando Conceicao попал в створ, но вратарь справился с ударом.
84'
Jin Feng из команды Чуньцинь Лифан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
84'
Jin Feng из команды Чуньцинь Лифан играет в стеночку с партнером по команде. Лиу Ю это был.
83'
83'
Xiaotian Yang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Лиу Ю наказан за толчок Мартинес Рохер
82'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
81'
Тактическая замена. Динг Джи уходит с поля и его заменяет Weicheng Wang
81'
Jin Feng из команды Чуньцинь Лифан бьет головой мимо ворот
81'
80'
Xiaobin Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Xiaotian Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
79'
79'
Цзю Янь из команды Чуньцинь Лифан делает навес
79'
78'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
78'
78'
77'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Чжун Ву-Юн заработал фол.
76'
Муканджо Бенжамин возвращается на поле, всё в порядке.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Муканджо Бенжамин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Тактическая замена. Song Nan уходит с поля и его заменяет Цзю Янь
75'
Муканджо Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Чжун Ву-Юн наказан за толчок Муканджо Бенжамин
74'
Jin Feng из команды Чуньцинь Лифан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
73'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
73'
71'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
69'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
68'
Кардек Алан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
68'
Суи Донг Лу из команды Чуньцинь Лифан сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
68'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает навес
67'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
67'
Chao Gu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Ян Бо Ю выбил мяч на угловой.
67'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
66'
Динг Джи делает скидку назад вдоль ворот
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Ян Бо Ю заработал фол.
64'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
64'
Xiaobin Zhang выбил мяч на угловой.
64'
63'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
62'
Чжун Ву-Юн выбил мяч подальше от ворот.
62'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Ванг Сонг заработал фол.
61'
61'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает навес
61'
60'
Мартинес Рохер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает навес
60'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
59'
59'
59'
Chao Gu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Лей Чен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Ли Ан получает желтую карточку.
57'
Ли Ан совершает грубый фол. Fernando Conceicao был жертвой
56'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Ли Ан из команды Жиангсу Sainty делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Чжун Ву-Юн отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
54'
Мартинес Рохер получает желтую карточку.
54'
Мартинес Рохер совершает грубый фол. Fernando Conceicao был жертвой
53'
53'
Yun Zhou выбил мяч подальше от ворот.
52'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Рамирес заработал фол.
52'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
51'
Денг Ксяофей вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Мартинес Рохер и мяч снова в игре
51'
51'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty устремляется вперед с мячом.
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Муканджо Бенжамин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
50'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty устремляется вперед с мячом.
50'
Лиу Ю ошибается в защите.
49'
После дальнего удара, который нанес Huan Liu мяч отбит вратарем
49'
49'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Fernando Conceicao на финте ушёл от оппонента.
48'
48'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
48'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с левого угла.
47'
Кардек Алан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
46'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
48'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Ян Бо Ю сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
48'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Fernando Conceicao бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
47'
Рамирес коснулся мяча рукой.
47'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
45'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Yun Zhou из команды Жиангсу Sainty делает навес
45'
Сян Цзи из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Муканджо Бенжамин бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
44'
Игроки ФК "Жиангсу Sainty" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
44'
44'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty опасно играет. Чуть не пострадал Huan Liu.
43'
Fernando Conceicao исполняет штрафной удар, но его блокируют
43'
Ли Ан из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
41'
Г О О О О О Л - Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty забивает пенальти
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
ПЕНАЛЬТИ! – Huan Liu сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Муканджо Бенжамин заработал пенальти для своей команды
39'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
39'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
38'
Song Nan отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
37'
Тактическая замена. Tianyi Gao уходит с поля и его заменяет Сян Цзи
37'
Ли Ан из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Кардек Алан заработал фол.
37'
Кардек Алан возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
36'
Кардек Алан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан бьет головой мимо ворот
35'
35'
Xiaobin Zhang ошибается в защите.
34'
Денг Ксяофей вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Рамирес выбил мяч подальше от ворот.
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Song Nan выполнил настоящий акробатический приём и забил ударом через себя.
32'
Chao Gu неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
32'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает навес
31'
Tianyi Gao наказан за толчок Лиу Ю
31'
Xiaotian Yang возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Лиу Ю и мяч снова в игре
30'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает навес
30'
Song Nan на финте ушёл от оппонента.
30'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
30'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
29'
Xiaotian Yang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
29'
Xiaotian Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Лиу Ю из команды Чуньцинь Лифан нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
28'
28'
Xiaobin Zhang наказан за толчок Чжун Ву-Юн
27'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
26'
Кардек Алан возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Chao Gu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Динг Джи отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Динг Джи не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
25'
После штрафного удара,который нанес Huan Liu мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Кардек Алан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
24'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Рамирес получает желтую карточку.
23'
Рамирес атакует сзади соперника. Кардек Алан пострадал.
22'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
22'
Song Nan имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
22'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
21'
Динг Джи сейчас пробил по воротам, мяч попал в штангу после удара через себя.
20'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает отличный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает неудачный навес.
20'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
19'
Динг Джи нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Динг Джи на финте ушёл от оппонента.
19'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
18'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Ян Бо Ю из команды Жиангсу Sainty в офсайде
17'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty делает навес
17'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty разыграл угловой с правого угла.
16'
Ли Ан из команды Жиангсу Sainty делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
16'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty устремляется вперед с мячом.
16'
Игроки ФК "Жиангсу Sainty" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
16'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
15'
Рамирес выбил мяч на угловой.
15'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан устремляется вперед с мячом.
15'
Fernando Conceicao на финте ушёл от оппонента.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Кардек Алан наказан за толчок Xiaotian Yang
12'
Huan Liu получает желтую карточку.
12'
Huan Liu совершает грубый фол. Мартинес Рохер был жертвой
12'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Song Nan на финте ушёл от оппонента.
11'
Мартинес Рохер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
11'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Кардек Алан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
9'
7'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Мартинес Рохер!
7'
7'
ШТАНГА! Мартинес Рохер попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
7'
Суи Донг Лу сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
7'
7'
Рамирес на финте ушёл от оппонента.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
5'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Рамирес заработал фол.
5'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
4'
4'
Xiaobin Zhang из команды Жиангсу Sainty делает неудачный навес.
4'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
2'
1'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан устремляется вперед с мячом.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чуньцинь Лифан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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