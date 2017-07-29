Стадион: Хонгкоу
3:2
Конец матча
0:1
4' ГолЖервиньо Куасси
19' Желтая карточкаЛуо Сенвен
0:2
23' ГолСюшэн Дун
34' Желтая карточкаShouting Wang
40' Желтая карточкаЧендун Чжан
1:2
60' ГолМорено Джованни
71' Желтая карточкаCheng Yang
2:2
76' ГолМорено Джованни
3:2
77' ГолМартинс Обафеми
90' Желтая карточкаShengjiong Qiu
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Шенгьонг Киу получил жёлтую карточку за затяжку времени.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
95'
Сюшэн Дун наказан за толчок Би Джианхао
95'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
94'
После дальнего удара, который нанес Лавесси Эсекиэль мяч отбит вратарем
94'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
94'
Джианйвинг Мао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Морено Джованни получил травму и заменен. Лу Жанг выходит на поле.
92'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Мартинс Обафеми заработал фол.
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Морено Джованни получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
91'
Морено Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Лавесси Эсекиэль нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Ким Ки-Хи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
90'
Ванг Шоутинг выбил мяч на угловой.
89'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
89'
Цао Юньдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Hongbo Yin наказан за толчок Морено Джованни
88'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа разыграл угловой с левого угла.
87'
Янг Ченг выбил мяч на угловой.
87'
87'
Би Джианхао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
86'
Ким Ки-Хи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Shilin Sun на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Wenjun Jiang заработал фол.
83'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
82'
Ким Ки-Хи из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
77'
77'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мартинс Обафеми записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
76'
76'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Морено Джованни записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
76'
76'
Yang Lu из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Ванг Шоутинг заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Сюшэн Дун из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
73'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
73'
73'
Лавесси Эсекиэль наказан за толчок Shilin Sun
72'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Янг Ченг получает желтую карточку за споры
71'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Wenjun Jiang из команды Хебеи Жонгчжин остановил атаку, перехватив мяч.
69'
68'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Hongbo Yin заработал фол.
67'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
67'
Мартинс Обафеми имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
67'
66'
Сюшэн Дун из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
66'
Ю Ён Ким наказан за толчок Мартинс Обафеми
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
Шенгьонг Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
65'
Shilin Sun выбил мяч на угловой.
64'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
62'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
62'
Лавесси Эсекиэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Yang Lu из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
62'
Zhunyi Gao получил травму и заменен. Yangyang Jin выходит на поле.
60'
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Морено Джованни из клуба "Шанхай Шэньхуа" отправил мяч головой в ворота.
60'
60'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа разыграл угловой с левого угла.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
59'
Zhunyi Gao получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
59'
Zhunyi Gao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Морено Джованни бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
57'
Zhunyi Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
56'
Zhunyi Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
56'
Джианйвинг Мао имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Лин Ванг из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
53'
53'
Ю Ён Ким сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
53'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Yuhao Zhao из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Морено Джованни заработал фол.
52'
Янг Ченг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Лин Ванг из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
51'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
50'
Мартинс Обафеми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
50'
Ли Цзяньбен получил травму и заменен. Shilin Sun выходит на поле.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Ли Цзяньбен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
47'
Ли Цзяньбен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
46'
Сюшэн Дун имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
46'
Сюшэн Дун оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
46'
Ли Цзяньбен ошибается в защите.
46'
Тактическая замена. Жервиньо Куасси уходит с поля и его заменяет Минцзянь Чжао
46'
Тактическая замена. Луо Сенвен уходит с поля и его заменяет Yang Lu
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
48'
Мартинс Обафеми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Сюшэн Дун возвращается на поле, всё в порядке.
47'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Сюшэн Дун получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
46'
Сюшэн Дун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Ли Цзяньбен наказан за толчок Сюшэн Дун
45'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
44'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
43'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Мартинс Обафеми заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин был наказан за старое нарушение.
40'
Джианйвинг Мао наказан за толчок Zhunyi Gao
39'
38'
Yuhao Zhao из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Ванг Шоутинг заработал фол.
37'
Хебеи Жонгчжин совершает вбрасывание на своей половине поля
37'
Мартинс Обафеми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
36'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Ванг Шоутинг заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
35'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
35'
Лавесси Эсекиэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Ванг Шоутинг сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
34'
Ванг Шоутинг совершает грубый фол. Луо Сенвен был жертвой
33'
Zhunyi Gao из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Мартинс Обафеми заработал фол.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
31'
Тактическая замена. Zhen Cong уходит с поля и его заменяет Цао Юньдин
31'
Би Джианхао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
30'
Ким Ки-Хи выбил мяч на угловой.
30'
Жервиньо Куасси на финте ушёл от оппонента.
28'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
28'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
27'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Yuhao Zhao заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
25'
Wenjun Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "Хебеи Жонгчжин", а он уже решил момент. Браво!
23'
Ли Цзяньбен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
23'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
22'
22'
Wenjun Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ванг Шоутинг из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Ванг Шоутинг из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
20'
19'
19'
Луо Сенвен сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
19'
Луо Сенвен совершает грубый фол. Морено Джованни был жертвой
18'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
15'
Мартинс Обафеми бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Ванг Шоутинг из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Hongbo Yin заработал фол.
13'
Ким Ки-Хи из команды Шанхай Шэньхуа остановил атаку, перехватив мяч.
13'
Сюшэн Дун из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
10'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
Ли Цзяньбен из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
9'
9'
7'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Морено Джованни заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Жервиньо Куасси вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
4'
Ли Цзяньбен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
3'
Луо Сенвен коснулся мяча рукой.
3'
Zhunyi Gao наказан за толчок Мартинс Обафеми
2'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
2'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай Шэньхуа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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