Стадион: Юесиушан
4:2
Конец матча
7' Желтая карточкаRenato III
9' Желтая карточкаБовэнь Хуан
34' Желтая карточкаЛин Гао
1:0
38' ГолЗахави Эран
45' Желтая карточкаХанчао Ю
45' Желтая карточкаJunior Urso
1:1
52' ГолХанчао Ю
2:1
53' ГолRenato III
3:1
66' ГолRenato III
4:1
85' ГолЗахави Эран
4:2
90' ГолЛин Гао
90' Желтая карточкаJihong Jiang
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Ченг Юелей неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
96'
Ляо Лишэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
95'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает подножку. Жанг Вехжао заработал фол.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
94'
Захави Эран наказан за толчок Ён Гвон Ким
94'
Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Лю Лин заработал фол.
94'
Джианг Джихон получил жёлтую карточку за затяжку времени.
93'
Жанг Ченг Лин наказан за толчок Jiajian Mai
92'
92'
Тактическая замена. Junior Urso уходит с поля и его заменяет Джианг Джихон
92'
92'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
Джианг Джихон ошибается в защите.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Жанг Вехжао сделал результативную передачу.
91'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лин Гао из клуба "Гуанчжоу Эвергранд" отправил мяч головой в ворота.
91'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный навес.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
Ченг Юелей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
89'
Ляо Лишэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Тактическая замена. Ксяо Жи уходит с поля и его заменяет Jiajian Mai
88'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает подножку. Жанг Вехжао заработал фол.
88'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
Miao Tang сделал результативную передачу.
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Захави Эран из клуба "Чангша Гинде" отправил мяч головой в ворота.
85'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает отличный навес.
85'
Лю Лин из команды Чангша Гинде разыграл угловой с правого угла.
85'
Ён Гвон Ким выбил мяч на угловой.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает передачу за спину защитников.
84'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
84'
84'
После удара головой, который нанес Жанг Ченг Лин, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
84'
Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
84'
Zhengyu Huang выбил мяч на угловой.
83'
Жанг Вехжао оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
83'
Gong Zhang возвращается на поле, всё в порядке.
83'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Йи Тенг возвращается на поле, всё в порядке.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Йи Тенг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
81'
Йи Тенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Gong Zhang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
80'
Gong Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Жанг Ченг Лин из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Gong Zhang заработал фол.
78'
Ксяо Жи наказан за толчок Чжао Чженг
77'
Ксяо Жи пробил головой, вратарь справился с ударом.
77'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Ляо Лишэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Рибейро Калихто Ренатиньо получил травму и заменен. Gong Zhang выходит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
Игроки ФК "Чангша Гинде" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
74'
Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Рибейро Калихто Ренатиньо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
74'
Рибейро Калихто Ренатиньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Чжао Чженг бьет и мяч от рикошета проходит мимо
73'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
73'
Ляо Лишэн исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
72'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает подножку. Жанг Вехжао заработал фол.
71'
Ксяо Жи наказан за толчок Паулиньо Жозе
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Жанг Ченг Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
69'
Захави Эран бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
69'
Жанг Вехжао нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Miao Tang из команды Чангша Гинде опасно играет. Чуть не пострадал Гуларт Рикардо.
66'
Лю Лин сделал результативную передачу.
66'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Рибейро Калихто Ренатиньо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
66'
Рибейро Калихто Ренатиньо на финте ушёл от оппонента.
66'
Лю Лин из команды Чангша Гинде сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
66'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
65'
65'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
63'
Жанг Вехжао наказан за толчок Zhengyu Huang
63'
63'
62'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает подножку. Жанг Вехжао заработал фол.
62'
Захави Эран сумел-таки пробить через себя, но вратарь справился с этим коварным ударом.
61'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает отличный навес.
60'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
60'
Паулиньо Жозе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд устремляется вперед с мячом.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Тактическая замена. Бовэнь Хуан уходит с поля и его заменяет Жанг Вехжао
59'
Фан Меи получил травму и заменен. Жанг Ченг Лин выходит на поле.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Фан Меи получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
58'
Фан Меи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
57'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает неудачный навес.
57'
57'
Захави Эран бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
56'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Рибейро Калихто Ренатиньо заработал фол.
56'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно играет. Чуть не пострадал Junior Urso.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Рибейро Калихто Ренатиньо!
53'
Чжао Чженг ошибается в защите.
53'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Лин Гао сделал результативную передачу.
52'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ханчао Ю записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
52'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас
51'
Захави Эран попал в створ, но вратарь справился с ударом.
51'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
51'
Чжипэн Цзян на финте ушёл от оппонента.
50'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
49'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд бьет головой мимо ворот
49'
Чжао Чженг из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
48'
Ксяо Жи наказан за толчок Ён Гвон Ким
47'
Игрок из команды Чангша Гинде делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Паулиньо Жозе сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
46'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
46'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
47'
Рибейро Калихто Ренатиньо наказан за толчок Чэн Цзэн
47'
47'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Junior Urso получает желтую карточку за грубое нарушение
46'
Ханчао Ю получает желтую карточку за грубое нарушение
45'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Ханчао Ю наказан за толчок Junior Urso
44'
44'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
43'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
43'
Гуларт Рикардо имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
43'
Tixiang Li из команды Чангша Гинде делает подножку. Ханчао Ю заработал фол.
41'
41'
Лю Цзянь наказан за толчок Захави Эран
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
38'
Рибейро Калихто Ренатиньо сделал результативную передачу.
38'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Захави Эран отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
38'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
38'
Рибейро Калихто Ренатиньо на финте ушёл от оппонента.
38'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде устремляется вперед с мячом.
38'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
37'
35'
35'
Ксяо Жи из команды Чангша Гинде бьет головой мимо ворот
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
Лин Гао получает желтую карточку.
34'
Лин Гао совершает грубый фол. Junior Urso был жертвой
34'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд устремляется вперед с мячом.
34'
Игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Паулиньо Жозе наказан за толчок Рибейро Калихто Ренатиньо
32'
32'
Гуларт Рикардо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
31'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Junior Urso из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
28'
Лю Цзянь из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Чжипэн Цзян заработал фол.
28'
Ён Гвон Ким из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Чжипэн Цзян заработал фол.
28'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Фан Меи из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Ён Гвон Ким из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно играет. Чуть не пострадал Ксяо Жи.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Ляо Лишэн наказан за толчок Чжипэн Цзян
22'
Захави Эран коснулся мяча рукой.
20'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
18'
Чэн Цзэн неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
18'
Рибейро Калихто Ренатиньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Чжао Чженг наказан за толчок Рибейро Калихто Ренатиньо
17'
Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
Ксяо Жи наказан за толчок Паулиньо Жозе
16'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
16'
Гуларт Рикардо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
14'
14'
Тактическая замена. Jiabao Wen уходит с поля и его заменяет Ляо Лишэн
14'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
14'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд бьет головой мимо ворот
13'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
12'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
10'
9'
Бовэнь Хуан получает желтую карточку.
9'
Бовэнь Хуан совершает грубый фол. Захави Эран был жертвой
8'
8'
Рибейро Калихто Ренатиньо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Рибейро Калихто Ренатиньо получает желтую карточку.
7'
Рибейро Калихто Ренатиньо совершает грубый фол. Ханчао Ю был жертвой
6'
Ён Гвон Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ксяо Жи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Бовэнь Хуан наказан за толчок Рибейро Калихто Ренатиньо
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
4'
Junior Urso из команды Чангша Гинде делает подножку. Бовэнь Хуан заработал фол.
4'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
4'
Паулиньо Жозе выбил мяч подальше от ворот.
3'
2'
Ксяо Жи из команды Чангша Гинде в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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