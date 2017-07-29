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Стадион:
Гуанчжоу Фули
4:2
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
0'
7' Желтая карточка
Renato III
9' Желтая карточка
Бовэнь Хуан
34' Желтая карточка
Лин Гао
1:0
38' Гол
Захави Эран
45' Желтая карточка
Ханчао Ю
45' Желтая карточка
Junior Urso
1:1
52' Гол
Ханчао Ю
2:1
53' Гол
Renato III
3:1
66' Гол
Renato III
4:1
85' Гол
Захави Эран
4:2
90' Гол
Лин Гао
90' Желтая карточка
Jihong Jiang
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Ченг Юелей неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
96'
Ляо Лишэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
95'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает подножку. Жанг Вехжао заработал фол.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
94'
Захави Эран наказан за толчок Ён Гвон Ким

Фол, нарушение
94'
Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Лю Лин заработал фол.
Желтая карточка
94'
Джианг Джихон получил жёлтую карточку за затяжку времени.
Фол, нарушение
93'
Жанг Ченг Лин наказан за толчок Jiajian Mai
92'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
92'
Тактическая замена. Junior Urso уходит с поля и его заменяет Джианг Джихон
92'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
Джианг Джихон ошибается в защите.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Жанг Вехжао сделал результативную передачу.
Описание гола
91'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лин Гао из клуба "Гуанчжоу Эвергранд" отправил мяч головой в ворота.
91'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный навес.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
90'
Ченг Юелей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
89'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
89'
Ляо Лишэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Тактическая замена. Ксяо Жи уходит с поля и его заменяет Jiajian Mai
Фол, нарушение
88'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает подножку. Жанг Вехжао заработал фол.
88'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
Miao Tang сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Захави Эран из клуба "Чангша Гинде" отправил мяч головой в ворота.
85'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает отличный навес.
Угловой
85'
Лю Лин из команды Чангша Гинде разыграл угловой с правого угла.
85'
Ён Гвон Ким выбил мяч на угловой.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает передачу за спину защитников.
84'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
84'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
После удара головой, который нанес Жанг Ченг Лин, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Угловой
84'
Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
84'
Zhengyu Huang выбил мяч на угловой.
83'
Жанг Вехжао оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
Травма, повреждение
83'
Gong Zhang возвращается на поле, всё в порядке.
83'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
82'
Йи Тенг возвращается на поле, всё в порядке.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
82'
Йи Тенг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
81'
Йи Тенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
81'
Ляо Лишэн наказан за толчок Йи Тенг
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
80'
Gong Zhang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
80'
Gong Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
79'
Жанг Ченг Лин из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Gong Zhang заработал фол.
Фол, нарушение
78'
Ксяо Жи наказан за толчок Чжао Чженг
77'
Ксяо Жи пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
77'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
76'
Ляо Лишэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Рибейро Калихто Ренатиньо получил травму и заменен. Gong Zhang выходит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
Игроки ФК "Чангша Гинде" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
74'
Рибейро Калихто Ренатиньо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
74'
Рибейро Калихто Ренатиньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Чжао Чженг бьет и мяч от рикошета проходит мимо
73'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
73'
Ляо Лишэн исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
72'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает подножку. Жанг Вехжао заработал фол.
Фол, нарушение
71'
Ксяо Жи наказан за толчок Паулиньо Жозе
71'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Жанг Ченг Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
69'
Захави Эран бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
69'
Жанг Вехжао нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
68'
Miao Tang из команды Чангша Гинде опасно играет. Чуть не пострадал Гуларт Рикардо.
66'
Лю Лин сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Рибейро Калихто Ренатиньо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
66'
Рибейро Калихто Ренатиньо на финте ушёл от оппонента.
66'
Лю Лин из команды Чангша Гинде сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
66'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
65'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
63'
Жанг Вехжао наказан за толчок Zhengyu Huang
63'
Лю Цзянь из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
63'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
62'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает подножку. Жанг Вехжао заработал фол.
62'
Захави Эран сумел-таки пробить через себя, но вратарь справился с этим коварным ударом.
61'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает отличный навес.
Фол, нарушение
61'
Лю Лин наказан за толчок Ляо Лишэн
60'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
60'
Паулиньо Жозе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд устремляется вперед с мячом.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Тактическая замена. Бовэнь Хуан уходит с поля и его заменяет Жанг Вехжао
59'
Фан Меи получил травму и заменен. Жанг Ченг Лин выходит на поле.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
59'
Фан Меи получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
58'
Фан Меи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
57'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает неудачный навес.
57'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
57'
Захави Эран бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
56'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Рибейро Калихто Ренатиньо заработал фол.
Фол, нарушение
56'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно играет. Чуть не пострадал Junior Urso.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Рибейро Калихто Ренатиньо!
53'
Чжао Чженг ошибается в защите.
53'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Лин Гао сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ханчао Ю записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
52'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас
51'
Захави Эран попал в створ, но вратарь справился с ударом.
51'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
51'
Чжипэн Цзян на финте ушёл от оппонента.
50'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
49'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд бьет головой мимо ворот
49'
Чжао Чженг из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Фол, нарушение
48'
Ксяо Жи наказан за толчок Ён Гвон Ким
47'
Игрок из команды Чангша Гинде делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Паулиньо Жозе сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
46'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
46'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
47'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает навес
47'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
46'
Junior Urso получает желтую карточку за грубое нарушение
Желтая карточка
46'
Ханчао Ю получает желтую карточку за грубое нарушение
45'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
45'
Ханчао Ю наказан за толчок Junior Urso
44'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
43'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
43'
Гуларт Рикардо имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
Фол, нарушение
43'
Tixiang Li из команды Чангша Гинде делает подножку. Ханчао Ю заработал фол.
41'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
Фол, нарушение
41'
Лю Цзянь наказан за толчок Захави Эран
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
38'
Рибейро Калихто Ренатиньо сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Захави Эран отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
38'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
38'
Рибейро Калихто Ренатиньо на финте ушёл от оппонента.
38'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде устремляется вперед с мячом.
38'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
37'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
35'
Ксяо Жи из команды Чангша Гинде бьет головой мимо ворот
35'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Желтая карточка
34'
Лин Гао получает желтую карточку.
Фол, нарушение
34'
Лин Гао совершает грубый фол. Junior Urso был жертвой
34'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд устремляется вперед с мячом.
34'
Игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Гуларт Рикардо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
31'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Junior Urso из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
Фол, нарушение
28'
Лю Цзянь из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Чжипэн Цзян заработал фол.
Фол, нарушение
28'
Ён Гвон Ким из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Чжипэн Цзян заработал фол.
28'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Фан Меи из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Фол, нарушение
26'
Ксяо Жи из команды Чангша Гинде делает подножку. Ханчао Ю заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
25'
Ён Гвон Ким из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно играет. Чуть не пострадал Ксяо Жи.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
22'
Ляо Лишэн наказан за толчок Чжипэн Цзян
Фол, нарушение
22'
Захави Эран коснулся мяча рукой.
20'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Чэн Цзэн неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
18'
Рибейро Калихто Ренатиньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает навес
Фол, нарушение
17'
Ксяо Жи наказан за толчок Паулиньо Жозе
16'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
16'
Гуларт Рикардо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Лю Цзянь из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
14'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Тактическая замена. Jiabao Wen уходит с поля и его заменяет Ляо Лишэн
14'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
14'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд бьет головой мимо ворот
Угловой
13'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
12'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
10'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
Желтая карточка
9'
Бовэнь Хуан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
9'
Бовэнь Хуан совершает грубый фол. Захави Эран был жертвой
8'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
8'
Рибейро Калихто Ренатиньо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Желтая карточка
7'
Рибейро Калихто Ренатиньо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
7'
Рибейро Калихто Ренатиньо совершает грубый фол. Ханчао Ю был жертвой
6'
Ён Гвон Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ксяо Жи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
4'
Junior Urso из команды Чангша Гинде делает подножку. Бовэнь Хуан заработал фол.
4'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
4'
Паулиньо Жозе выбил мяч подальше от ворот.
3'
Лю Цзянь из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Офсайд
2'
Ксяо Жи из команды Чангша Гинде в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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