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Стадион:
Кеми Кингс
1:0
Первый тайм: 16'
Интер Турку
0'
1:0
4' Гол
Rasmus Karjalainen
16'
Первый тайм
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Rasmus Karjalainen.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sauvosaaren Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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