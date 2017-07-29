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Стадион: Таммела
Состав команд
Ильвес
- Основной состав
- 1 Mika Hilander Вратарь
- 17 Пеннинкангас Теему Защитник
- 13 Менса Баба Защитник
- 16 Миеттунен Тату Защитник
- 20 Тамминен Ээро Полузащитник
- 11 Нгуекам Ариэль Нападающий
- 9 Рахими Юнесс Нападающий
- 4 Аспегрен Фелипе
- 6 Reuben Ayarna
- 8 Iiro Jaervinen
- 15 Lauri Ala-Myllymaeki
- Запасные игроки
- 30 Эджиури Томас Полузащитник
- 26 Antto Hilska
- 19 Jaakko Juuti
- 14 Tuure Siira
- 12 Johannes Luukkanen
- 7 Marco Matrone
- Главный тренер: Jarkko Wiss
ВПС
- Основной состав
- 1 Меэритс Марко Вратарь
- 5 Вийтикко Микко Защитник
- 3 Коскимаа Вилле Защитник
- 2 Лахти Тими Защитник
- 9 Ляхде Юхо Полузащитник
- 15 Левянен Йонас Полузащитник
- 6 Воутилайнен Джерри Полузащитник
- 8 Страндваль Себастьян Полузащитник
- 4 Энгстрем Йеспер Полузащитник
- 18 Кленнон Андре Нападающий
- 17 Вахтера Йонас Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Юргенсон Маркус Защитник
- 19 Сохна Эбрима Полузащитник
- 10 Морриссей Стивен Нападающий
- 7 Юха Хакола Нападающий
- 12 Волотинен Саму
- 13 Болинг Ким
- Главный тренер: Petri Vuorinen
Предыдущие игры
Ильвес (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 22.07.2017 Интер Турку 1:1 Ильвес В
- 16.07.2017 Ильвес 1:1 ХИК В
- 07.07.2017 Мариехамн 2:2 Ильвес В
- 01.07.2017 Ильвес 1:0 КуПС В
- 26.06.2017 РоПС 1:0 Ильвес В
- 22.06.2017 Ильвес 1:0 СИК В
- 16.06.2017 Лахти 0:0 Ильвес В
- 04.06.2017 ХИФК 0:1 Ильвес В
- 31.05.2017 Ильвес 2:4 Кеми Кингс В
- 27.05.2017 Ювяскюля 3:1 Ильвес В
- 24.05.2017 ВПС 0:2 Ильвес В
- 19.05.2017 Ильвес 0:2 Интер Турку В
- 11.05.2017 ХИК 2:0 Ильвес В
- 06.05.2017 Ильвес 3:0 Мариехамн В
- 29.04.2017 КуПС 0:1 Ильвес В
- 22.04.2017 Ильвес 0:2 РоПС В
- 15.04.2017 СИК 1:2 Ильвес В
- 08.04.2017 Ильвес 1:1 Лахти В
- 01.04.2017 Ильвес 0:1 ХИК К
- 24.03.2017 Хаммарбю 4:0 Ильвес ТМК
ВПС (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 23.07.2017 ВПС 1:1 Ювяскюля В
- 20.07.2017 ВПС 2:1 Брондбю ЛЕ
- 16.07.2017 ВПС 3:2 Интер Турку В
- 13.07.2017 Брондбю 2:0 ВПС ЛЕ
- 06.07.2017 Олимпия Любляна 0:1 ВПС ЛЕ
- 02.07.2017 ВПС 0:0 Мариехамн В
- 29.06.2017 ВПС 1:0 Олимпия Любляна ЛЕ
- 22.06.2017 ВПС 1:0 РоПС В
- 17.06.2017 СИК 0:1 ВПС В
- 14.06.2017 КуПС 2:2 ВПС В
- 03.06.2017 Лахти 0:0 ВПС В
- 31.05.2017 ВПС 1:1 ХИФК В
- 27.05.2017 Кеми Кингс 0:1 ВПС В
- 24.05.2017 ВПС 0:2 Ильвес В
- 19.05.2017 Ювяскюля 1:4 ВПС В
- 12.05.2017 Интер Турку 0:1 ВПС В
- 06.05.2017 ВПС 2:1 ХИК В
- 30.04.2017 Мариехамн 1:1 ВПС В
- 22.04.2017 ВПС 2:2 КуПС В
- 17.04.2017 РоПС 2:4 ВПС В
Последние игры между собой
Ильвес: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
ВПС: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
- 24.05.2017 ВПС 0:2 Ильвес Вейккауслига
- 16.09.2016 Ильвес 0:0 ВПС Вейккауслига
- 28.06.2016 ВПС 2:0 Ильвес Вейккауслига
- 12.06.2016 Ильвес 1:0 ВПС Вейккауслига
- 06.02.2016 Ильвес 0:1 ВПС Кубок лиги
- 15.10.2015 Ильвес 1:3 ВПС Вейккауслига
- 10.09.2015 ВПС 1:0 Ильвес Вейккауслига
- 08.05.2015 ВПС 2:3 Ильвес Вейккауслига
- 19.06.2008 Ильвес 1:6 ВПС Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|18
|11
|6
|1
|41 - 9
|39
|2.
|ВПС
|0:0
|19
|8
|8
|3
|25 - 23
|32
|3.
|Лахти
|0:0
|19
|6
|11
|2
|21 - 13
|29
|4.
|КуПС
|18
|7
|6
|5
|27 - 21
|27
|5.
|Ильвес
|0:0
|19
|7
|6
|6
|19 - 20
|27
|6.
|Мариехамн
|0:0
|19
|6
|9
|4
|27 - 23
|27
|7.
|СИК
|18
|7
|4
|7
|22 - 25
|25
|8.
|Интер Турку
|0:1
|19
|6
|6
|7
|28 - 25
|24
|9.
|Кеми Кингс
|1:0
|19
|6
|4
|9
|22 - 27
|22
|10.
|РоПС
|18
|6
|3
|9
|22 - 30
|21
|11.
|ХИФК
|18
|2
|8
|8
|16 - 27
|14
|12.
|Ювяскюля
|18
|1
|5
|12
|14 - 41
|8
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tammela Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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