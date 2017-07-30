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Стадион: Ред Булл Арена
4:0
Второй тайм: 90+'
1:0
23' ПенальтиРойер Даниэль
57' Желтая карточкаAaron Long
2:0
58' ГолMichael Murillo
3:0
85' ГолБредли Райт-Филлипс
4:0
90' ГолРойер Даниэль
|
23'
1:0
57'
58'
2:0
85'
3:0
90'
4:0
90'
Состав команд
33
Aaron
Long
19
Alex
Muyl
16
Кьестан
Саша
18
Chris
Duvall
23
Симан
Лоран
26
Kyle
Fisher
13
Ballou
Tabla
Нью-Йорк Ред Буллз 3-4-3
- Основной состав
- 31 Luis Robles II Вратарь
- 15 Зиззо Сальваторе Защитник
- 33 Aaron Long Защитник
- 62 Michael Murillo Защитник
- 4 Tyler Adams Полузащитник
- 8 Felipe Martins Полузащитник
- 19 Alex Muyl Полузащитник
- 16 Кьестан Саша Полузащитник
- 27 Davis Sean II Нападающий
- 99 Бредли Райт-Филлипс Нападающий
- 77 Ройер Даниэль Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Ryan Meara Вратарь
- 29 Эскобар Фидель Защитник
- 55 Перринель Дамьен Защитник
- 30 Верон Гонсало Полузащитник
- 7 Derrick Etienne Полузащитник
- 6 Dan Metzger
- 17 Arun Basuljevic
- Главный тренер: Jesse Marsch
Монреаль Импакт 4-2-3-1
- Основной состав
- 40 Maxime Crepeau Вратарь
- 18 Chris Duvall Защитник
- 23 Симан Лоран Защитник
- 26 Kyle Fisher Защитник
- 3 Ловиц Дэниел Защитник
- 8 Бернье Патрис Полузащитник
- 30 Бернаделло Эрнан Полузащитник
- 19 Саласар Майкл Полузащитник
- 31 Джемаили Блерим Полузащитник
- 13 Ballou Tabla Полузащитник
- 24 Anthony Jackson-Hamel Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Буш Ивен Вратарь
- 5 Лефевр Вандриль Защитник
- 25 Louis Beland-Goyette Полузащитник
- 16 Calum Mallace Полузащитник
- 10 Пиатти Игнасио Нападающий
- 21 Манкосу Маттео Нападающий
- 7 Одуро Доминик
- Главный тренер: Mauro Biello
Предыдущие игры
Нью-Йорк Ред Буллз (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 22.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 20.07.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 14.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
- 06.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 29.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион ОК
- 24.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 19.06.2017 Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 15.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити ОК
- 04.06.2017 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 28.05.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 20.05.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто М
- 15.05.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 07.05.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 04.05.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 30.04.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр М
- 23.04.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Коламбус Крю М
- 16.04.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 09.04.2017 Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 02.04.2017 Хьюстон Динамо 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 25.03.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Реал Солт-Лейк М
Монреаль Импакт (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 23.07.2017 Монреаль Импакт 1:2 Даллас М
- 20.07.2017 Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион М
- 06.07.2017 Хьюстон Динамо 3:1 Монреаль Импакт М
- 02.07.2017 Монреаль Импакт 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 25.06.2017 Коламбус Крю 4:1 Монреаль Импакт М
- 18.06.2017 Орландо Сити 3:3 Монреаль Импакт М
- 11.06.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Монреаль Импакт М
- 04.06.2017 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 20.05.2017 Монреаль Импакт 4:1 Портленд Тимберс М
- 14.05.2017 Монреаль Импакт 2:3 Коламбус Крю М
- 07.05.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Монреаль Импакт М
- 29.04.2017 Монреаль Импакт 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 22.04.2017 Филадельфия Юнион 3:3 Монреаль Импакт М
- 15.04.2017 Монреаль Импакт 2:1 Атланта Юнайтед М
- 08.04.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Монреаль Импакт М
- 01.04.2017 Чикаго Файр 2:2 Монреаль Импакт М
- 18.03.2017 Нью-Йорк Сити 1:1 Монреаль Импакт М
- 12.03.2017 Монреаль Импакт 2:2 Сиэтл Саундерс М
- 05.03.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Монреаль Импакт М
- 01.12.2016 Торонто 5:2 Монреаль Импакт М
Последние игры между собой
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Монреаль Импакт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
- 04.06.2017 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 07.11.2016 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт МЛС
- 30.10.2016 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 25.09.2016 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Монреаль Импакт МЛС
- 14.08.2016 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Монреаль Импакт МЛС
- 13.03.2016 Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 08.10.2015 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Монреаль Импакт МЛС
- 06.08.2015 Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 23.10.2014 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Монреаль Импакт Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- 18.09.2014 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- 24.08.2014 Нью-Йорк Ред Буллз 4:2 Монреаль Импакт МЛС
- 06.04.2014 Монреаль Импакт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 14.07.2013 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Монреаль Импакт МЛС
- 09.05.2013 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Монреаль Импакт МЛС
- 24.03.2013 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 29.07.2012 Монреаль Импакт 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 20.05.2012 Монреаль Импакт 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Будет доступно позже.
Второй тайм
90'
[player1] получает желтую карточку.
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ройер Даниэль.
86'
Нью-Йорк Ред Буллз производит замену. Бредли Райт-Филлипс уходит, и Derrick Etienne заменяет его
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бредли Райт-Филлипс.
81'
Нью-Йорк Ред Буллз производит замену. Tyler Adams уходит, и Перринель Дамьен заменяет его
71'
Монреаль Импакт производит замену. Саласар Майкл уходит, и Одуро Доминик заменяет его
69'
Нью-Йорк Ред Буллз производит замену. Sean Davis уходит, и Верон Гонсало заменяет его
63'
Монреаль Импакт производит замену. Бернье Патрис уходит, и Манкосу Маттео заменяет его
63'
Монреаль Импакт производит замену. Ballou Tabla уходит, и Пиатти Игнасио заменяет его
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Michael Murillo.
57'
Aaron Long получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
23'
Г О О О О О Л - Ройер Даниэль из команды Нью-Йорк Ред Буллз забивает пенальти
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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