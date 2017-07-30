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Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
4:0
Второй тайм: 90+'
Монреаль Импакт
0'
1:0
23' Пенальти
Ройер Даниэль
57' Желтая карточка
Aaron Long
2:0
58' Гол
Michael Murillo
3:0
85' Гол
Бредли Райт-Филлипс
4:0
90' Гол
Ройер Даниэль
90' Желтая карточка
 90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
[player1] получает желтую карточку.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ройер Даниэль.
86'
Нью-Йорк Ред Буллз производит замену. Бредли Райт-Филлипс уходит, и Derrick Etienne заменяет его
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бредли Райт-Филлипс.
81'
Нью-Йорк Ред Буллз производит замену. Tyler Adams уходит, и Перринель Дамьен заменяет его
71'
Монреаль Импакт производит замену. Саласар Майкл уходит, и Одуро Доминик заменяет его
69'
Нью-Йорк Ред Буллз производит замену. Sean Davis уходит, и Верон Гонсало заменяет его
63'
Монреаль Импакт производит замену. Бернье Патрис уходит, и Манкосу Маттео заменяет его
63'
Монреаль Импакт производит замену. Ballou Tabla уходит, и Пиатти Игнасио заменяет его
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Michael Murillo.
Желтая карточка
57'
Aaron Long получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
23'
Г О О О О О Л - Ройер Даниэль из команды Нью-Йорк Ред Буллз забивает пенальти
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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