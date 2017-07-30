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Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:0
Второй тайм: 63'
Колорадо Рэпидс
0'
37' Желтая карточка
Mike da Fonte
1:0
59' Гол
Юнгвирт Флориан
63'
Второй тайм
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Юнгвирт Флориан.
46'
Колорадо Рэпидс производит замену. Mike da Fonte уходит, и Алан Гордон заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
37'
Mike da Fonte получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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