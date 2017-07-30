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Стадион: Avaya Stadium
1:0
Второй тайм: 63'
37' Желтая карточкаMike da Fonte
1:0
59' ГолЮнгвирт Флориан
|
37'
59'
1:0
Состав команд
17
Серен
Дарвин
24
Nick
Lima
21
Уренья
Марко
18
Zac
MacMath
33
Jared
Watts
22
Азира
Майкл
17
Dillon
Serna
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3-5-2
- Основной состав
- 1 Бингэм Дэвид Вратарь
- 23 Юнгвирт Флориан Защитник
- 5 Victor Bernardez Защитник
- 15 Andres Roberto Imperiale Защитник
- 6 Салинас Ши Полузащитник
- 17 Серен Дарвин Полузащитник
- 14 Jackson Yueill Полузащитник
- 49 Доукинс Саймон Полузащитник
- 24 Nick Lima Полузащитник
- 8 Вондоловски Крис Нападающий
- 21 Уренья Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Kofi Sarkodie Защитник
- 7 Като Корделл Защитник
- 11 Казаишвили Валерий Полузащитник
- 22 Tommy Thompson Полузащитник
- 9 Хюсен Дэнни Нападающий
- 25 Амариква Квинси
- 28 Andrew Tarbell
- Главный тренер: Chris Leitch
Колорадо Рэпидс 4-4-2
- Основной состав
- 18 Zac MacMath Вратарь
- 3 Eric Miller Защитник
- 33 Jared Watts Защитник
- 44 Axel Sjoeberg Защитник
- 2 Mike da Fonte Защитник
- 94 Marlon Hairston Полузащитник
- 22 Азира Майкл Полузащитник
- 90 Mohammed Saeid Полузащитник
- 17 Dillon Serna Полузащитник
- 14 Dominique Badji Нападающий
- 9 Дойл Кевин Нападающий
- Запасные игроки
- 12 John Berner Вратарь
- 26 Dennis Castillo Защитник
- 21 Боатенг Бисмарк Полузащитник
- 8 Dillon Powers Полузащитник
- 29 Caleb Calvert Нападающий
- 16 Алан Гордон Нападающий
- 24 Kortne Ford
- Главный тренер: Pablo Mastroeni
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 24.07.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.07.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 15.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Айнтрахт Фр ТМК
- 11.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси ОК
- 05.07.2017 Атланта Юнайтед 4:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 02.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс ОК
- 25.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк М
- 18.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 15.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Франциско Дельтас ОК
- 03.06.2017 Портленд Тимберс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 28.05.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 21.05.2017 Даллас 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 18.05.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Орландо Сити М
- 13.05.2017 Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 07.05.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс М
- 30.04.2017 Миннесота Юнайтед 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.04.2017 Хьюстон Динамо 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.04.2017 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 15.04.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Даллас М
Колорадо Рэпидс (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 23.07.2017 Торонто 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 05.07.2017 Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс М
- 02.07.2017 Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо М
- 28.06.2017 Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс ОК
- 25.06.2017 Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 22.06.2017 Колорадо Рэпидс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 18.06.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс М
- 14.06.2017 Колорадо Рэпидс 3:2 ОКС Энерджи ОК
- 04.06.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Коламбус Крю М
- 28.05.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 21.05.2017 Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 18.05.2017 Чикаго Файр 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 13.05.2017 Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 06.05.2017 Колорадо Рэпидс 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 29.04.2017 Орландо Сити 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.04.2017 Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.04.2017 Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк М
- 10.04.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс М
- 19.03.2017 Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед М
- 12.03.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Колорадо Рэпидс М
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Колорадо Рэпидс: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
- 13.05.2017 Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 14.10.2016 Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 18.09.2016 Колорадо Рэпидс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 06.03.2016 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 15.08.2015 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 09.05.2015 Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 28.09.2014 Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 08.05.2014 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 20.04.2014 Колорадо Рэпидс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 10.10.2013 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 16.06.2013 Колорадо Рэпидс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 19.05.2013 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 07.10.2012 Колорадо Рэпидс 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 26.08.2012 Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 21.06.2012 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 25.09.2011 Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 14.08.2011 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС
- 14.11.2010 Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 02.05.2010 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 24.09.2009 Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Будет доступно позже.
Второй тайм
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Юнгвирт Флориан.
46'
Колорадо Рэпидс производит замену. Mike da Fonte уходит, и Алан Гордон заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
Mike da Fonte получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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