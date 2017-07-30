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Стадион: TCF Bank Stadium
3:0
Второй тайм: 61'
1:0
7' ГолChristian Ramirez II
36' Желтая карточкаTaylor Kemp
2:0
40' ГолAbu Danladi
3:0
58' Гол в свои воротаДжеффри Джаред
|
7'
1:0
36'
40'
2:0
58'
3:0
Состав команд
15
Ismalia
Jome
19
Sam
Cronin
18
Kevin
Molino
28
Николсон
Сэм
28
Хемид
Билл
15
Бирнбом
Стив
23
Ian
Harkes
8
Сэм
Лойд
14
Nick
DeLeon
17
Дешорн
Браун
Миннесота Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Bobby Shuttleworth Вратарь
- 3 Тьессон Джером Защитник
- 25 Боксолл Михаэл Защитник
- 5 Кальво Франсиско Защитник
- 15 Ismalia Jome Защитник
- 19 Sam Cronin Полузащитник
- 7 Barreto da Silva Ibson I Полузащитник
- 18 Kevin Molino Полузащитник
- 9 Abu Danladi Полузащитник
- 28 Николсон Сэм Полузащитник
- 21 Christian Ramirez II Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Тейлор Джермейн Защитник
- 11 Венегас Хоан Полузащитник
- 17 Collin Martin Полузащитник
- 26 Collen Warner Полузащитник
- 30 Brandon Allen
- 10 Miguel Ibarra I
- 24 Patrick McLain
- Главный тренер: Adrian Heath
Ди Си Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Хемид Билл Вратарь
- 5 Sean Franklin Защитник
- 15 Бирнбом Стив Защитник
- 32 Bobby Boswell Защитник
- 2 Taylor Kemp Защитник
- 7 Марсело Сарвас Полузащитник
- 23 Ian Harkes Полузащитник
- 8 Сэм Лойд Полузащитник
- 10 Luciano Acosta Полузащитник
- 14 Nick DeLeon Полузащитник
- 17 Дешорн Браун Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Travis Worra Вратарь
- 22 Christopher Korb Защитник
- 6 Kofi Opare Защитник
- 25 Джеффри Джаред Полузащитник
- 11 Sebastien Le Toux Полузащитник
- 13 Нигл Ламар Полузащитник
- 16 Маллинс Патрик Нападающий
- Главный тренер: Ben Olsen
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 22.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 20.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:0 Хьюстон Динамо М
- 05.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:1 Коламбус Крю М
- 30.06.2017 Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед М
- 25.06.2017 Миннесота Юнайтед 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 22.06.2017 Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс М
- 18.06.2017 Реал Солт-Лейк 1:0 Миннесота Юнайтед М
- 15.06.2017 Спортинг Канзас-Сити 4:0 Миннесота Юнайтед ОК
- 04.06.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 28.05.2017 Миннесота Юнайтед 1:0 Орландо Сити М
- 22.05.2017 Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 13.05.2017 Торонто 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 07.05.2017 Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 30.04.2017 Миннесота Юнайтед 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 24.04.2017 Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.04.2017 Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед М
- 09.04.2017 Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 02.04.2017 Миннесота Юнайтед 4:2 Реал Солт-Лейк М
- 25.03.2017 Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Миннесота Юнайтед М
- 19.03.2017 Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед М
Ди Си Юнайтед (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 23.07.2017 Ди Си Юнайтед 1:3 Хьюстон Динамо М
- 20.07.2017 Сиэтл Саундерс 4:3 Ди Си Юнайтед М
- 05.07.2017 Даллас 4:2 Ди Си Юнайтед М
- 02.07.2017 Монреаль Импакт 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 29.06.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Ди Си Юнайтед ОК
- 25.06.2017 Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед М
- 22.06.2017 Ди Си Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед М
- 18.06.2017 Торонто 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 14.06.2017 Ди Си Юнайтед 4:1 Христос ОК
- 04.06.2017 Ди Си Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 01.06.2017 Орландо Сити 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 28.05.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ди Си Юнайтед М
- 20.05.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Чикаго Файр М
- 14.05.2017 Ди Си Юнайтед 0:4 Филадельфия Юнион М
- 07.05.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Монреаль Импакт М
- 30.04.2017 Атланта Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед М
- 23.04.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед М
- 16.04.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 08.04.2017 Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 02.04.2017 Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион М
Будет доступно позже.
Второй тайм
60'
Миннесота Старс производит замену. Abu Danladi уходит, и Венегас Хоан заменяет его
58'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Джеффри Джаред отправил мяч в свои ворота.
46'
Ди Си Юнайтед производит замену. Luciano Acosta уходит, и Нигл Ламар заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Ди Си Юнайтед производит замену. Ian Harkes уходит, и Джеффри Джаред заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Миннесота Старс производит замену. Christian Ramirez уходит, и Miguel Ibarra заменяет его
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Abu Danladi.
36'
Taylor Kemp получает желтую карточку.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Christian Ramirez.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TCF Bank Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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