  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. США
  5. МЛС
Стадион:
Миннесота Юнайтед
3:0
Второй тайм: 61'
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
7' Гол
Christian Ramirez II
36' Желтая карточка
Taylor Kemp
2:0
40' Гол
Abu Danladi
3:0
58' Гол в свои ворота
Джеффри Джаред
61'
Второй тайм
60'
Миннесота Старс производит замену. Abu Danladi уходит, и Венегас Хоан заменяет его
Описание гола
58'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Джеффри Джаред отправил мяч в свои ворота.
46'
Ди Си Юнайтед производит замену. Luciano Acosta уходит, и Нигл Ламар заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ди Си Юнайтед производит замену. Ian Harkes уходит, и Джеффри Джаред заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Миннесота Старс производит замену. Christian Ramirez уходит, и Miguel Ibarra заменяет его
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Abu Danladi.
Желтая карточка
36'
Taylor Kemp получает желтую карточку.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Christian Ramirez.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TCF Bank Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация