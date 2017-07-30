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Стадион: Рио Тинто
2:2
Второй тайм: 63'
0:1
16' ГолКамара Ола
1:1
50' ПенальтиПлата Жоао
2:1
53' ГолСаварино Джефферсон
2:2
60' ГолКамара Ола
|
16'
0:1
50'
1:1
53'
2:1
60'
2:2
Состав команд
18
Римандо
Ник
15
Глэд
Джастин
20
Силва
Луис
10
Плата
Жоао
23
Zack
Steffen
24
Несс Николай
20
Wil
Trapp
13
Ethan
Finlay
11
Камара
Ола
Реал Солт-Лейк 4-2-1-3
- Основной состав
- 18 Римандо Ник Вратарь
- 2 Белтран Тони Защитник
- 30 Сильва Марсело Защитник
- 15 Глэд Джастин Защитник
- 25 Акоста Данило Защитник
- 5 Бекерман Кайл Полузащитник
- 8 Сандей Стивен Полузащитник
- 11 Руснак Альберт Полузащитник
- 7 Саварино Джефферсон Нападающий
- 20 Силва Луис Нападающий
- 10 Плата Жоао Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Хорст Дэвид Защитник
- 16 Крис Вингерт Защитник
- 19 Малхолланд Люк Полузащитник
- 14 Мовсисян Юра Нападающий
- 23 Сауседо Себастьян Нападающий
- 1 Фернандес Эдуардо
- 27 Леннон Брукс
- Главный тренер: Петке Майк
Коламбус Крю 3-4-2-1
- Основной состав
- 23 Zack Steffen Вратарь
- 3 Уильямс Джош Защитник
- 21 Alex Crognale Защитник
- 24 Несс Николай Защитник
- 31 Connor Maloney Полузащитник
- 7 Artur Moraes III Полузащитник
- 20 Wil Trapp Полузащитник
- 14 Уэйлон Фрэнсис Полузащитник
- 13 Ethan Finlay Полузащитник
- 9 Мерам Жустин Полузащитник
- 11 Камара Ола Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Kekuta Manneh Полузащитник
- 8 Абу Мохаммед Полузащитник
- 16 Hector Jimenez Полузащитник
- 2 Райтала Юкка Полузащитник
- 12 Adam Jahn Нападающий
- 18 Cristian Martinez VIII
- 41 Brad Stuver
- Главный тренер: Gregg Berhalter
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +7 =1 -12)
- 23.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 20.07.2017 Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк М
- 18.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:2 Манчестер Юнайтед ТМК
- 05.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Реал Солт-Лейк М
- 01.07.2017 Реал Солт-Лейк 0:1 Орландо Сити М
- 25.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк М
- 18.06.2017 Реал Солт-Лейк 1:0 Миннесота Юнайтед М
- 15.06.2017 Сакраменто Репаблик 4:1 Реал Солт-Лейк ОК
- 04.06.2017 Даллас 6:2 Реал Солт-Лейк М
- 01.06.2017 Хьюстон Динамо 5:1 Реал Солт-Лейк М
- 28.05.2017 Реал Солт-Лейк 1:0 Филадельфия Юнион М
- 21.05.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 18.05.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 14.05.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Реал Солт-Лейк М
- 07.05.2017 Реал Солт-Лейк 0:3 Даллас М
- 30.04.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Реал Солт-Лейк М
- 23.04.2017 Реал Солт-Лейк 1:3 Атланта Юнайтед М
- 16.04.2017 Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк М
- 09.04.2017 Реал Солт-Лейк 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 02.04.2017 Миннесота Юнайтед 4:2 Реал Солт-Лейк М
Коламбус Крю (последние 20 матчей: +9 =0 -11)
- 27.07.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю М
- 23.07.2017 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 18.07.2017 Коламбус Крю 1:0 Айнтрахт Фр ТМК
- 05.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:1 Коламбус Крю М
- 02.07.2017 Коламбус Крю 0:2 Атланта Юнайтед М
- 25.06.2017 Коламбус Крю 4:1 Монреаль Импакт М
- 18.06.2017 Атланта Юнайтед 3:1 Коламбус Крю М
- 15.06.2017 Цинциннати 1:0 Коламбус Крю ОК
- 04.06.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Коламбус Крю М
- 01.06.2017 Коламбус Крю 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 27.05.2017 Торонто 5:0 Коламбус Крю М
- 21.05.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю М
- 14.05.2017 Монреаль Импакт 2:3 Коламбус Крю М
- 11.05.2017 Коламбус Крю 1:2 Торонто М
- 07.05.2017 Коламбус Крю 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 30.04.2017 Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити М
- 23.04.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Коламбус Крю М
- 16.04.2017 Коламбус Крю 2:1 Торонто М
- 08.04.2017 Чикаго Файр 1:0 Коламбус Крю М
- 01.04.2017 Коламбус Крю 2:0 Орландо Сити М
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Коламбус Крю: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
- 29.05.2016 Коламбус Крю 4:3 Реал Солт-Лейк МЛС
- 28.06.2015 Реал Солт-Лейк 2:2 Коламбус Крю МЛС
- 05.06.2014 Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 25.08.2013 Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Крю МЛС
- 01.07.2012 Реал Солт-Лейк 0:2 Коламбус Крю МЛС
- 31.07.2011 Реал Солт-Лейк 0:2 Коламбус Крю МЛС
- 09.06.2011 Коламбус Крю 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 02.03.2011 Реал Солт-Лейк 4:1 Коламбус Крю КОНКАКАФ
- 23.02.2011 Коламбус Крю 0:0 Реал Солт-Лейк КОНКАКАФ
- 15.08.2010 Реал Солт-Лейк 2:0 Коламбус Крю МЛС
- 25.04.2010 Коламбус Крю 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 06.11.2009 Коламбус Крю 2:3 Реал Солт-Лейк МЛС
- 01.11.2009 Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Крю МЛС
- 19.07.2009 Коламбус Крю 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 03.04.2009 Реал Солт-Лейк 4:1 Коламбус Крю МЛС
- 13.07.2008 Реал Солт-Лейк 2:0 Коламбус Крю МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|21
|11
|7
|3
|37 - 22
|40
|2.
|Чикаго Файр
|1:3
|21
|11
|5
|5
|39 - 24
|38
|3.
|Нью-Йорк Сити
|21
|11
|4
|6
|40 - 27
|37
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:1
|22
|9
|9
|4
|28 - 16
|36
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4:0
|21
|11
|2
|8
|32 - 26
|35
|6.
|Даллас
|0:2
|20
|9
|7
|4
|32 - 21
|34
|7.
|Атланта Юнайтед
|21
|10
|4
|7
|41 - 28
|34
|8.
|Портленд Тимберс
|2:1
|23
|9
|6
|8
|39 - 36
|33
|9.
|Хьюстон Динамо
|1:2
|22
|9
|5
|8
|38 - 32
|32
|10.
|Коламбус Крю
|2:2
|23
|10
|2
|11
|33 - 37
|32
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|20
|9
|3
|8
|28 - 29
|30
|12.
|Сиэтл Саундерс
|21
|8
|6
|7
|32 - 31
|30
|13.
|Орландо Сити
|22
|8
|6
|8
|23 - 31
|30
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|22
|8
|5
|9
|24 - 34
|29
|15.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:0
|21
|7
|5
|9
|36 - 34
|26
|16.
|Филадельфия Юнион
|0:3
|22
|7
|5
|10
|29 - 27
|26
|17.
|Реал Солт-Лейк
|2:2
|23
|7
|4
|12
|28 - 44
|25
|18.
|Монреаль Импакт
|0:4
|20
|6
|6
|8
|30 - 36
|24
|19.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|6
|4
|10
|31 - 36
|22
|20.
|Миннесота Юнайтед
|3:0
|22
|6
|4
|12
|28 - 45
|22
|21.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|20
|6
|2
|12
|20 - 29
|20
|22.
|Ди Си Юнайтед
|0:3
|22
|5
|3
|14
|18 - 41
|18
Второй тайм
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Камара Ола.
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Саварино Джефферсон.
50'
Г О О О О О Л - Плата Жоао из команды Реал Солт-Лейк забивает пенальти
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Камара Ола.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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