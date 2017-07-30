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Стадион:
Реал Солт-Лейк
2:2
Второй тайм: 63'
Коламбус Крю
0'
0:1
16' Гол
Камара Ола
1:1
50' Пенальти
Плата Жоао
2:1
53' Гол
Саварино Джефферсон
2:2
60' Гол
Камара Ола
63'
Второй тайм
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Камара Ола.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Саварино Джефферсон.
Описание гола
50'
Г О О О О О Л - Плата Жоао из команды Реал Солт-Лейк забивает пенальти
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Камара Ола.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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