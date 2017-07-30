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Стадион:
Даллас
0:2
Второй тайм: 60'
Ванкувер Уайткэпс
0'
0:1
18' Гол
Bernie Ibini-Isei
0:2
49' Пенальти
Монтеро Фреди
60'
Второй тайм
Описание гола
49'
Г О О О О О Л - Монтеро Фреди из команды Ванкувер Уайткэпс забивает пенальти
46'
Даллас Burn производит замену. Victor Ulloa уходит, и Акоста Келлин II заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Берни Ибини-Исей.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на FC Dallas Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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