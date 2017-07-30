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Стадион: ФК Даллас
0:2
Второй тайм: 60'
0:1
18' ГолBernie Ibini-Isei
0:2
49' ПенальтиМонтеро Фреди
|
18'
0:1
49'
0:2
Состав команд
14
Atiba
Harris
24
Хеджес
Мэтт
10
Диас
Мауро
20
Лама
Ролан
26
Tim
Parker
16
Tony
Tchani
29
Рейна
Йорди
20
Шеа
Брек
15
Лаба
Матиас
Даллас 4-3-3
- Основной состав
- 1 Гонзалез Джесси Вратарь
- 14 Atiba Harris Защитник
- 25 Walker Zimmerman Защитник
- 24 Хеджес Мэтт Защитник
- 12 Ryan Hollingshead Защитник
- 7 Груэсо Карлос Полузащитник
- 10 Диас Мауро Полузащитник
- 8 Victor Ulloa Полузащитник
- 21 Michael Barrios Нападающий
- 37 Maximiliano Nicolas Urruti Нападающий
- 20 Лама Ролан Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Chris Seitz Вратарь
- 19 Paxton Pomykal Полузащитник
- 13 Tesho Akindele Полузащитник
- 5 Carlos Cermeno Полузащитник
- 23 Акоста Келлин II Полузащитник
- 9 Cristian Colman Нападающий
- 22 Reggie Cannon
- Главный тренер: Oscar Pareja
Ванкувер Уайткэпс 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 David Ousted Вратарь
- 26 Tim Parker Защитник
- 25 Sheanon Williams Защитник
- 4 Уостон Кендаль Защитник
- 17 Де Йонг Марсель Защитник
- 16 Tony Tchani Полузащитник
- 29 Рейна Йорди Полузащитник
- 20 Шеа Брек Полузащитник
- 15 Лаба Матиас Полузащитник
- 23 Bernie Ibini-Isei Полузащитник
- 12 Монтеро Фреди Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Маринович Стефан Вратарь
- 11 Nicolas Mezquida Полузащитник
- 13 Cristian Techera Полузащитник
- 31 Russell Teibert Полузащитник
- 19 Erik Hurtado Нападающий
- 28 Jakob Nerwinski
- 77 Mauro Rosales
- Главный тренер: Carl Robinson
Предыдущие игры
Даллас (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 23.07.2017 Монреаль Импакт 1:2 Даллас М
- 12.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Даллас ОК
- 05.07.2017 Даллас 4:2 Ди Си Юнайтед М
- 02.07.2017 Даллас 3:1 Торонто М
- 28.06.2017 Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс ОК
- 24.06.2017 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 18.06.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Даллас М
- 15.06.2017 Даллас 2:1 Тулса Роугнекс ОК
- 11.06.2017 Портленд Тимберс 2:0 Даллас М
- 04.06.2017 Даллас 6:2 Реал Солт-Лейк М
- 29.05.2017 Даллас 0:0 Хьюстон Динамо М
- 26.05.2017 Чикаго Файр 2:1 Даллас М
- 21.05.2017 Даллас 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 15.05.2017 Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 07.05.2017 Реал Солт-Лейк 0:3 Даллас М
- 30.04.2017 Даллас 2:2 Портленд Тимберс М
- 23.04.2017 Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 15.04.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Даллас М
- 09.04.2017 Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 05.04.2017 Пачука 3:1 Даллас ЛЧК
Ванкувер Уайткэпс (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 24.07.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс М
- 20.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 06.07.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Йорк Сити М
- 02.07.2017 Чикаго Файр 4:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 25.06.2017 Миннесота Юнайтед 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 18.06.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Даллас М
- 04.06.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:1 Атланта Юнайтед М
- 28.05.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ди Си Юнайтед М
- 21.05.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 13.05.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 06.05.2017 Колорадо Рэпидс 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 29.04.2017 Монреаль Импакт 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 22.04.2017 Портленд Тимберс 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 15.04.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сиэтл Саундерс М
- 09.04.2017 Реал Солт-Лейк 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 06.04.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Тигрес ЛЧК
- 02.04.2017 Ванкувер Уайткэпс 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 18.03.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:2 Торонто М
- 15.03.2017 Тигрес 2:0 Ванкувер Уайткэпс ЛЧК
- 12.03.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Ванкувер Уайткэпс М
Последние игры между собой
Даллас: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
Ванкувер Уайткэпс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
- 18.06.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Даллас МЛС
- 01.08.2016 Даллас 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 24.04.2016 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Даллас МЛС
- 15.10.2015 Даллас 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 08.10.2015 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Даллас МЛС
- 23.08.2015 Ванкувер Уайткэпс 1:0 Даллас МЛС
- 30.10.2014 Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 05.10.2014 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Даллас МЛС
- 14.09.2014 Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 28.07.2014 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Даллас МЛС
- 08.09.2013 Даллас 3:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 28.04.2013 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Даллас МЛС
- 21.04.2013 Даллас 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 16.09.2012 Даллас 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 16.08.2012 Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас МЛС
- 22.04.2012 Ванкувер Уайткэпс 1:0 Даллас МЛС
- 16.10.2011 Даллас 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 24.04.2011 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Даллас МЛС
Будет доступно позже.
Второй тайм
49'
Г О О О О О Л - Монтеро Фреди из команды Ванкувер Уайткэпс забивает пенальти
46'
Даллас Burn производит замену. Victor Ulloa уходит, и Акоста Келлин II заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Берни Ибини-Исей.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на FC Dallas Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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