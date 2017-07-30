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Стадион:
Хьюстон Динамо
1:2
Второй тайм: 57'
Портленд Тимберс
0'
0:1
13' Гол
Валери Диего
1:1
37' Гол
Mauro Manotas
1:2
43' Гол
Бланко Себастьян
57'
Второй тайм
46'
Хьюстон Динамо производит замену. Andrew Wenger уходит, и Alberth Elis заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бланко Себастьян.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Mauro Manotas.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Валери Диего.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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