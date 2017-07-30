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Стадион: ББВА Компасс
1:2
Второй тайм: 57'
0:1
13' ГолВалери Диего
1:1
37' ГолMauro Manotas
1:2
43' ГолБланко Себастьян
|
13'
0:1
37'
1:1
43'
1:2
Состав команд
22
Leonardo
II
14
Alex
XXV
21
Diego
Chara
Хьюстон Динамо 4-1-2-3
- Основной состав
- 1 Tyler Deric Вратарь
- 20 ДеЛаГарза Эй Джей Защитник
- 3 Мачадо Адольфо Защитник
- 22 Leonardo II Защитник
- 7 Бизли Дамаркус Защитник
- 5 Juan Cabezas Полузащитник
- 13 Кларк Рикардо Полузащитник
- 14 Alex XXV Полузащитник
- 11 Andrew Wenger Нападающий
- 9 Торрес Эрик Нападающий
- 19 Mauro Manotas Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Joe Willis Вратарь
- 15 Dylan Remick Защитник
- 2 Анибаба Жалил Защитник
- 18 Memo Rodriguez Нападающий
- 17 Alberto Elis Нападающий
- 12 Киото Роммель Нападающий
- 27 Oscar Garcia IV
- Главный тренер: Wilmer Cabrera
Портленд Тимберс 4-2-3-1
- Основной состав
- 90 Jacob Gleeson Вратарь
- 16 Zarek Valentin Защитник
- 33 Мабьяла Ларрис Защитник
- 13 Lawrence Olum Защитник
- 7 Миллер Рой Защитник
- 20 David Guzman II Полузащитник
- 21 Diego Chara Полузащитник
- 6 Нэйджби Дарлингтон Полузащитник
- 8 Валери Диего Полузащитник
- 10 Бланко Себастьян Полузащитник
- 9 Ади Фанендо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Jeff Attinella Вратарь
- 2 Пауэлл Алвас Защитник
- 5 Андрюшкявичюс Витаутас Защитник
- 14 Ben Zemanski Полузащитник
- 17 Jeremy Ebobisse Нападающий
- 19 Victor Arboleda
- 23 Jack Barmby
- Главный тренер: Caleb Porter
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 23.07.2017 Ди Си Юнайтед 1:3 Хьюстон Динамо М
- 20.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:0 Хьюстон Динамо М
- 06.07.2017 Хьюстон Динамо 3:1 Монреаль Импакт М
- 02.07.2017 Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо М
- 29.06.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 24.06.2017 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 18.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Хьюстон Динамо М
- 15.06.2017 Каролина Раилхавкс 2:3 Хьюстон Динамо ОК
- 05.06.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо М
- 01.06.2017 Хьюстон Динамо 5:1 Реал Солт-Лейк М
- 29.05.2017 Даллас 0:0 Хьюстон Динамо М
- 21.05.2017 Атланта Юнайтед 4:1 Хьюстон Динамо М
- 18.05.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Хьюстон Динамо М
- 13.05.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 07.05.2017 Хьюстон Динамо 4:0 Орландо Сити М
- 29.04.2017 Торонто 2:0 Хьюстон Динамо М
- 22.04.2017 Хьюстон Динамо 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 16.04.2017 Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед М
- 08.04.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Хьюстон Динамо М
- 02.04.2017 Хьюстон Динамо 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
Портленд Тимберс (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 24.07.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс М
- 20.07.2017 Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк М
- 06.07.2017 Портленд Тимберс 2:2 Чикаго Файр М
- 02.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Портленд Тимберс М
- 26.06.2017 Портленд Тимберс 2:2 Сиэтл Саундерс М
- 22.06.2017 Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс М
- 18.06.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс М
- 14.06.2017 Сиэтл Саундерс 2:1 Портленд Тимберс ОК
- 11.06.2017 Портленд Тимберс 2:0 Даллас М
- 03.06.2017 Портленд Тимберс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 27.05.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс М
- 20.05.2017 Монреаль Импакт 4:1 Портленд Тимберс М
- 14.05.2017 Портленд Тимберс 1:1 Атланта Юнайтед М
- 07.05.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс М
- 30.04.2017 Даллас 2:2 Портленд Тимберс М
- 22.04.2017 Портленд Тимберс 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 16.04.2017 Портленд Тимберс 0:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 09.04.2017 Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс М
- 03.04.2017 Портленд Тимберс 1:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 26.03.2017 Коламбус Крю 3:2 Портленд Тимберс М
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Портленд Тимберс: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
- 19.03.2017 Портленд Тимберс 4:2 Хьюстон Динамо МЛС
- 25.09.2016 Хьюстон Динамо 3:1 Портленд Тимберс МЛС
- 27.06.2016 Портленд Тимберс 3:2 Хьюстон Динамо МЛС
- 22.08.2015 Портленд Тимберс 2:2 Хьюстон Динамо МЛС
- 21.06.2015 Портленд Тимберс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 17.05.2015 Хьюстон Динамо 3:1 Портленд Тимберс МЛС
- 27.04.2014 Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс МЛС
- 07.04.2013 Портленд Тимберс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 16.05.2012 Хьюстон Динамо 0:0 Портленд Тимберс МЛС
- 15.10.2011 Портленд Тимберс 0:2 Хьюстон Динамо МЛС
- 15.08.2011 Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс МЛС
Будет доступно позже.
Второй тайм
46'
Хьюстон Динамо производит замену. Andrew Wenger уходит, и Alberth Elis заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бланко Себастьян.
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Mauro Manotas.
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Валери Диего.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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