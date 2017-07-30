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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Стубхуб Сентер
0:0
Конец матча
42' Желтая карточкаДжонс Джермейн
45' Желтая карточкаВан Дамм Йелле
80' Желтая карточкаBradley Diallo
84' Желтая карточкаДжонс Джовин
85' Желтая карточкаАлессандрини Ромен
86' Вторая желтая карточкаВан Дамм Йелле
|
42'
45'
80'
81'
84'
86'
Состав команд
12
Brian
Rowe
11
Зарде
Гьяси
24
Фрай
Стефан
29
Roman
Torres
14
Маршалл
Чэд
33
Джонс
Джовин
17
Will
Bruin
Лос-Анджелес Гэлакси 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Brian Rowe Вратарь
- 2 Ван Анхолт Пеле Защитник
- 5 Стирс Дэниэл Защитник
- 37 Ван Дамм Йелле Защитник
- 3 Коул Эшли Защитник
- 13 Джонс Джермейн Полузащитник
- 8 Педру Жоау II Полузащитник
- 7 Алессандрини Ромен Полузащитник
- 10 Дос Сантос Джовани Полузащитник
- 24 Emmanuel Okyere Boateng I Полузащитник
- 11 Зарде Гьяси Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Jon Kempin Вратарь
- 21 Hugo Arellano Защитник
- 18 Bradley Diallo Защитник
- 38 Bradford Jamieson Полузащитник
- 20 Jack McInerney Нападающий
- 25 Rafael Garcia IV
- 40 Raul Mendiola
- Главный тренер: Sigi Schmid
Сиэтл Саундерс 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Фрай Стефан Вратарь
- 18 Леердам Келвин Защитник
- 29 Roman Torres Защитник
- 14 Маршалл Чэд Защитник
- 5 Nouhou Tolo Защитник
- 7 Cristian Roldan Полузащитник
- 4 Свенссон Густаф Полузащитник
- 10 Лодейро Николас Полузащитник
- 2 Демпси Клинт Полузащитник
- 33 Джонс Джовин Полузащитник
- 17 Will Bruin Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Tyler Miller Вратарь
- 15 Tony Alfaro Защитник
- 21 Jordy Jose Delem Полузащитник
- 3 Эванс Брэд Полузащитник
- 11 Aaron Kovar Полузащитник
- 19 Шипп Харри Полузащитник
- 13 Моррис Джордан Нападающий
- Главный тренер: Brian Schmetzer
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 23.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 20.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 16.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Манчестер Юнайтед ТМК
- 11.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси ОК
- 05.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Реал Солт-Лейк М
- 02.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сакраменто Репаблик ОК
- 25.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 22.06.2017 Колорадо Рэпидс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 18.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Хьюстон Динамо М
- 15.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Орандж Каунти ОК
- 04.06.2017 Ди Си Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 28.05.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 22.05.2017 Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 15.05.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 07.05.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Чикаго Файр М
- 30.04.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион М
- 23.04.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сиэтл Саундерс М
- 15.04.2017 Орландо Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 08.04.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Монреаль Импакт М
Сиэтл Саундерс (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 24.07.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.07.2017 Сиэтл Саундерс 4:3 Ди Си Юнайтед М
- 08.07.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Айнтрахт Фр ТМК
- 05.07.2017 Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс М
- 29.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс ОК
- 26.06.2017 Портленд Тимберс 2:2 Сиэтл Саундерс М
- 22.06.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Орландо Сити М
- 17.06.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Сиэтл Саундерс М
- 14.06.2017 Сиэтл Саундерс 2:1 Портленд Тимберс ОК
- 05.06.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо М
- 01.06.2017 Коламбус Крю 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 27.05.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс М
- 21.05.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 18.05.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 14.05.2017 Чикаго Файр 4:1 Сиэтл Саундерс М
- 06.05.2017 Сиэтл Саундерс 0:1 Торонто М
- 30.04.2017 Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 23.04.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сиэтл Саундерс М
- 15.04.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сиэтл Саундерс М
- 09.04.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс М
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Сиэтл Саундерс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
- 23.04.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сиэтл Саундерс МЛС
- 25.09.2016 Лос-Анджелес Гэлакси 2:4 Сиэтл Саундерс МЛС
- 31.07.2016 Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 21.07.2016 Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок
- 09.07.2016 Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 29.10.2015 Сиэтл Саундерс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 05.10.2015 Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 09.08.2015 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 13.04.2015 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 01.12.2014 Сиэтл Саундерс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 24.11.2014 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 25.10.2014 Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 20.10.2014 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс МЛС
- 29.07.2014 Сиэтл Саундерс 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 28.10.2013 Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 22.09.2013 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 27.05.2013 Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 19.11.2012 Сиэтл Саундерс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 12.11.2012 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 29.10.2012 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|21
|11
|7
|3
|37 - 22
|40
|2.
|Чикаго Файр
|21
|11
|5
|5
|40 - 24
|38
|3.
|Нью-Йорк Сити
|21
|11
|4
|6
|40 - 27
|37
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|9
|9
|4
|28 - 17
|36
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|11
|2
|8
|32 - 26
|35
|6.
|Даллас
|20
|9
|7
|4
|32 - 23
|34
|7.
|Атланта Юнайтед
|21
|10
|4
|7
|41 - 28
|34
|8.
|Хьюстон Динамо
|22
|9
|6
|7
|39 - 32
|33
|9.
|Коламбус Крю
|23
|10
|2
|11
|33 - 37
|32
|10.
|Сиэтл Саундерс
|22
|8
|7
|7
|32 - 31
|31
|11.
|Портленд Тимберс
|23
|8
|7
|8
|39 - 37
|31
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|20
|9
|3
|8
|30 - 29
|30
|13.
|Орландо Сити
|22
|8
|6
|8
|23 - 31
|30
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|22
|8
|5
|9
|24 - 34
|29
|15.
|Нью-Инглэнд Революшн
|21
|7
|5
|9
|36 - 34
|26
|16.
|Филадельфия Юнион
|22
|7
|5
|10
|29 - 27
|26
|17.
|Реал Солт-Лейк
|23
|7
|4
|12
|28 - 44
|25
|18.
|Монреаль Импакт
|20
|6
|6
|8
|30 - 36
|24
|19.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|21
|6
|5
|10
|31 - 36
|23
|20.
|Миннесота Юнайтед
|22
|6
|4
|12
|29 - 45
|22
|21.
|Колорадо Рэпидс
|20
|6
|2
|12
|20 - 29
|20
|22.
|Ди Си Юнайтед
|22
|5
|3
|14
|18 - 42
|18
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Л-А Гэлакси производит замену. Дос Сантос Джовани уходит, и Rafael Garcia заменяет его
86'
Ван Дамм Йелле получает вторую желтую карточку. Удаление.
85'
Алессандрини Ромен получает желтую карточку.
84'
Джонс Джовин получает желтую карточку.
81'
Сиэтл Саундерс производит замену. Will Bruin уходит, и Эванс Брэд заменяет его
80'
Bradley Diallo получает желтую карточку.
77'
Л-А Гэлакси производит замену. Emmanuel Boateng уходит, и Bradford Jamieson заменяет его
71'
Л-А Гэлакси производит замену. Ван Анхолт Пеле уходит, и Bradley Diallo заменяет его
66'
Сиэтл Саундерс производит замену. Nouhou Tolo уходит, и Моррис Джордан заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Ван Дамм Йелле получает желтую карточку.
42'
Джонс Джермейн получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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