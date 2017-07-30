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Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0:0
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
42' Желтая карточка
Джонс Джермейн
45' Желтая карточка
Ван Дамм Йелле
80' Желтая карточка
Bradley Diallo
84' Желтая карточка
Джонс Джовин
85' Желтая карточка
Алессандрини Ромен
86' Вторая желтая карточка
Ван Дамм Йелле
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Л-А Гэлакси производит замену. Дос Сантос Джовани уходит, и Rafael Garcia заменяет его
86'
Ван Дамм Йелле получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
85'
Алессандрини Ромен получает желтую карточку.
Желтая карточка
84'
Джонс Джовин получает желтую карточку.
81'
Сиэтл Саундерс производит замену. Will Bruin уходит, и Эванс Брэд заменяет его

Желтая карточка
80'
Bradley Diallo получает желтую карточку.
77'
Л-А Гэлакси производит замену. Emmanuel Boateng уходит, и Bradford Jamieson заменяет его
71'
Л-А Гэлакси производит замену. Ван Анхолт Пеле уходит, и Bradley Diallo заменяет его
66'
Сиэтл Саундерс производит замену. Nouhou Tolo уходит, и Моррис Джордан заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Ван Дамм Йелле получает желтую карточку.
Желтая карточка
42'
Джонс Джермейн получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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