Стадион: Tiexi New District Sports Center
1:0
Конец матча
1:0
65' ГолБекаменга Кристиан
90' Желтая карточкаWei Lu
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
95'
94'
94'
Чанчэн Чэн из команды Чанчунь Ятай делает навес
94'
94'
Long Tan не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
94'
Ду Женгью нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
94'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает навес
93'
Wei Lu получает желтую карточку за неспортивное поведение
92'
Yanjun Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Yanjun Zhang.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
89'
88'
87'
87'
Marinho отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
87'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай делает навес
87'
86'
86'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай в офсайде
85'
Тактическая замена. Li Zhang уходит с поля и его заменяет Чанчэн Чэн
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
84'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает навес
83'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай в офсайде
82'
Marinho из команды Чанчунь Ятай в офсайде
81'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Jie Sun заработал фол.
81'
81'
Бумаль Оливье бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
79'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Wei Lu заработал фол.
79'
Marinho из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
78'
Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает навес
78'
Игроки ФК "Ляонин Хувин" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
77'
Marinho из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
77'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Yanjun Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
76'
Wei Lu выбил мяч на угловой.
76'
Chao He из команды Чанчунь Ятай делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
75'
Тактическая замена. Бекаменга Кристиан уходит с поля и его заменяет Jiahe Li
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Бекаменга Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай делает навес
73'
73'
Ду Женгью навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Лукимья-Мулонготи Ассани из команды Ляонин Хувин делает подножку. Long Tan заработал фол.
71'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
71'
71'
Бекаменга Кристиан из команды Ляонин Хувин делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
70'
70'
70'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин делает подножку. Zhe Jiang заработал фол.
68'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Liang Wang заработал фол.
67'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Жанг Йе сделал результативную передачу.
65'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бекаменга Кристиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
65'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин делает навес
64'
64'
Игроки ФК "Ляонин Хувин" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
64'
Бекаменга Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин делает подножку. Li Zhang заработал фол.
63'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин делает подножку. Игало Одион заработал фол.
62'
Marinho из команды Чанчунь Ятай в офсайде
62'
62'
Wei Lu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
61'
Marinho из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
61'
Li Zhang бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
59'
Бекаменга Кристиан пробил головой, вратарь справился с ударом.
59'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает навес
59'
59'
Лукимья-Мулонготи Ассани не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
58'
Исмаилов Анзур коснулся мяча рукой.
58'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
57'
57'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает навес
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Бекаменга Кристиан наказан за толчок Исмаилов Анзур
54'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Shangkun Liu заработал фол.
54'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Лукимья-Мулонготи Ассани заработал фол.
52'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Zhe Jiang заработал фол.
52'
52'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
51'
51'
51'
50'
Jie Sun выбил мяч на угловой.
50'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин делает навес
50'
Wei Lu из команды Ляонин Хувин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Игало Одион выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Marinho наказан за толчок Yanqiang Hu
49'
49'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает навес
49'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин делает подножку. Chao He заработал фол.
48'
Wei Lu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Лукимья-Мулонготи Ассани отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
47'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Бумаль Оливье заработал фол.
46'
Тактическая замена. Ни Юсонг уходит с поля и его заменяет Liang Wang
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
48'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Wei Lu.
48'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай делает передачу одноклубнику.
48'
47'
Ни Юсонг атакует сзади соперника. Игало Одион пострадал.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин. Это Marinho заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
44'
Бумаль Оливье наказан за толчок Жанг Ксяофей
44'
Chao He из команды Чанчунь Ятай. Это Санг Йифей заработал фол.
42'
41'
41'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин делает навес
41'
Игало Одион выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Санг Йифей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Yanqiang Hu заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
38'
38'
37'
Бекаменга Кристиан наказан за толчок Жанг Ксяофей
37'
37'
36'
Бекаменга Кристиан из команды Ляонин Хувин делает подножку. Zhe Jiang заработал фол.
35'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин делает подножку. Long Tan заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин делает подножку. Chao He заработал фол.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Ши Ксиаотиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Ши Ксиаотиан.
33'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает навес
33'
32'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Yanjun Zhang коснулся мяча рукой.
32'
32'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
29'
Marinho попал в створ, но вратарь справился с ударом.
28'
Li Zhang наказан за толчок Shangkun Liu
28'
28'
28'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Marinho заработал фол.
26'
26'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай бьет головой мимо ворот
26'
25'
Ни Юсонг из команды Ляонин Хувин делает подножку. Chao He заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Игало Одион не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
24'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
24'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
24'
Санг Йифей на финте ушёл от оппонента.
23'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
22'
20'
Jie Sun наказан за толчок Санг Йифей
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
19'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Бекаменга Кристиан заработал фол.
18'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
18'
18'
Long Tan бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
16'
Лукимья-Мулонготи Ассани из команды Ляонин Хувин бьет головой мимо ворот
16'
Wei Lu из команды Ляонин Хувин делает передачу одноклубнику.
16'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин делает навес
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
16'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин разыграл угловой с правого угла.
15'
Игало Одион выбил мяч на угловой.
15'
15'
Guang Li совершает грубый фол. Yanjun Zhang был жертвой
15'
14'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
12'
Тактическая замена. Zhaoliang Sun уходит с поля и его заменяет Yanqiang Hu
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
10'
9'
Zhaoliang Sun из команды Ляонин Хувин делает навес
7'
6'
Лукимья-Мулонготи Ассани из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Yake Wu.
6'
6'
6'
Бекаменга Кристиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
6'
5'
Жанг Йе бьет и мяч от рикошета проходит мимо
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
5'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Zhaoliang Sun заработал фол.
4'
4'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
3'
1'
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ляонин Хувин". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenyang Olympic Sports Centre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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