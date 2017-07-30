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  5. Суперлига
Стадион:
Ляонин Хувин
1:0
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
1:0
65' Гол
Бекаменга Кристиан
90' Желтая карточка
Wei Lu
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
95'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Ши Ксиаотиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Чанчэн Чэн из команды Чанчунь Ятай делает навес
94'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

94'
Long Tan не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
94'
Ду Женгью нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
94'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает навес
Желтая карточка
93'
Wei Lu получает желтую карточку за неспортивное поведение
Травма, повреждение
92'
Yanjun Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
92'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Yanjun Zhang.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
89'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
87'
Marinho отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
87'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай делает навес
87'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
86'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай в офсайде
85'
Тактическая замена. Li Zhang уходит с поля и его заменяет Чанчэн Чэн
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
84'
Long Tan наказан за толчок Wei Lu
84'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает навес
Офсайд
83'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай в офсайде
Офсайд
82'
Marinho из команды Чанчунь Ятай в офсайде
Фол, нарушение
81'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Jie Sun заработал фол.
81'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
81'
Бумаль Оливье бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Тактическая замена. Chao He уходит с поля и его заменяет Rui Yu
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
79'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Wei Lu заработал фол.
79'
Marinho из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает навес
78'
Игроки ФК "Ляонин Хувин" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
Ши Ксиаотиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Marinho из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
77'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Yanjun Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
76'
Wei Lu выбил мяч на угловой.
76'
Chao He из команды Чанчунь Ятай делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
75'
Тактическая замена. Бекаменга Кристиан уходит с поля и его заменяет Jiahe Li
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Бекаменга Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай делает навес
73'
Ши Ксиаотиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Ду Женгью навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Тактическая замена. Guang Li уходит с поля и его заменяет Ду Женгью
Фол, нарушение
73'
Лукимья-Мулонготи Ассани из команды Ляонин Хувин делает подножку. Long Tan заработал фол.
Офсайд
71'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
71'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Бекаменга Кристиан из команды Ляонин Хувин делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
70'
Ши Ксиаотиан вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Marinho навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин делает подножку. Zhe Jiang заработал фол.
Фол, нарушение
68'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Liang Wang заработал фол.
67'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Жанг Йе сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бекаменга Кристиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
65'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин делает навес
64'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Игроки ФК "Ляонин Хувин" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
64'
Бекаменга Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Marinho навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин делает подножку. Li Zhang заработал фол.
Фол, нарушение
63'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин делает подножку. Игало Одион заработал фол.
Офсайд
62'
Marinho из команды Чанчунь Ятай в офсайде
62'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Wei Lu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
61'
Marinho из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
61'
Li Zhang бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
60'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Бекаменга Кристиан пробил головой, вратарь справился с ударом.
59'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает навес
59'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Лукимья-Мулонготи Ассани не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
Фол, нарушение
58'
Исмаилов Анзур коснулся мяча рукой.
58'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
57'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай бьет головой мимо ворот
57'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает навес
56'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
54'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Shangkun Liu заработал фол.
Фол, нарушение
54'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Лукимья-Мулонготи Ассани заработал фол.
Фол, нарушение
52'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Zhe Jiang заработал фол.
52'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
51'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай бьет головой мимо ворот
51'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает навес
Угловой
51'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
50'
Jie Sun выбил мяч на угловой.
50'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин делает навес
50'
Wei Lu из команды Ляонин Хувин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Игало Одион выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Бумаль Оливье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
50'
Marinho наказан за толчок Yanqiang Hu
49'
Ши Ксиаотиан вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает навес
Фол, нарушение
49'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин делает подножку. Chao He заработал фол.
48'
Wei Lu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает навес
47'
Лукимья-Мулонготи Ассани отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
47'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Бумаль Оливье заработал фол.
46'
Тактическая замена. Ни Юсонг уходит с поля и его заменяет Liang Wang
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
48'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Wei Lu.
48'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай делает передачу одноклубнику.
48'
Marinho навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Ни Юсонг атакует сзади соперника. Игало Одион пострадал.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин. Это Marinho заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
44'
Бумаль Оливье наказан за толчок Жанг Ксяофей
Фол, нарушение
44'
Chao He из команды Чанчунь Ятай. Это Санг Йифей заработал фол.
Фол, нарушение
43'
Жанг Йе наказан за толчок Guang Li
Фол, нарушение
42'
Long Tan наказан за толчок Yanjun Zhang
41'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин делает навес
41'
Игало Одион выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Санг Йифей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Yanqiang Hu заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
39'
Long Tan наказан за толчок Yanjun Zhang
38'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
37'
Бекаменга Кристиан наказан за толчок Жанг Ксяофей
37'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
37'
Marinho навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Бекаменга Кристиан из команды Ляонин Хувин делает подножку. Zhe Jiang заработал фол.
Фол, нарушение
35'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин делает подножку. Long Tan заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
35'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин делает подножку. Chao He заработал фол.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
34'
Ши Ксиаотиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
33'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Ши Ксиаотиан.
33'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает навес
33'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Marinho навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Yanjun Zhang коснулся мяча рукой.
32'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
32'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай бьет головой мимо ворот
31'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
29'
Marinho попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
28'
Li Zhang наказан за толчок Shangkun Liu
28'
Ши Ксиаотиан вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Marinho навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Marinho заработал фол.
26'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
26'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай бьет головой мимо ворот
26'
Marinho навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Ни Юсонг из команды Ляонин Хувин делает подножку. Chao He заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Игало Одион не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
24'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
24'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
24'
Санг Йифей на финте ушёл от оппонента.
23'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
23'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
22'
Long Tan наказан за толчок Yanjun Zhang
Фол, нарушение
20'
Jie Sun наказан за толчок Санг Йифей
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
19'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Бекаменга Кристиан заработал фол.
Офсайд
18'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
18'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
18'
Long Tan бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
16'
Лукимья-Мулонготи Ассани из команды Ляонин Хувин бьет головой мимо ворот
16'
Wei Lu из команды Ляонин Хувин делает передачу одноклубнику.
16'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин делает навес
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Угловой
16'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин разыграл угловой с правого угла.
15'
Игало Одион выбил мяч на угловой.
15'
Бумаль Оливье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Guang Li совершает грубый фол. Yanjun Zhang был жертвой
15'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Тактическая замена. Zhaoliang Sun уходит с поля и его заменяет Yanqiang Hu
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
10'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Zhaoliang Sun из команды Ляонин Хувин делает навес
7'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Лукимья-Мулонготи Ассани из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Yake Wu.
6'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
6'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
6'
Бекаменга Кристиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
6'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
5'
Жанг Йе бьет и мяч от рикошета проходит мимо
5'
Бумаль Оливье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Фол, нарушение
5'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Zhaoliang Sun заработал фол.
4'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
4'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
3'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
1'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ляонин Хувин". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenyang Olympic Sports Centre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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