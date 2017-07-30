Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium
2:1
Конец матча
12' Желтая карточкаHuachen Zhang
17' Желтая карточкаJunshuai Liu
0:1
23' ГолЛэй У
50' Желтая карточкаХай Юй
1:1
69' ГолJingdao Jin
82' Желтая карточкаGuan He
84' Желтая карточкаХао Юньминь
86' Желтая карточкаХалк Живанилдо
2:1
87' ГолXinghan Wu
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
93'
Халк Живанилдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Ахмедов Одил заработал фол.
92'
Жу Хайбин из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Ахмедов Одил заработал фол.
91'
Жу Хайбин из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
90'
Сиссе Паписс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
89'
89'
Жу Хайбин из команды Шаньдун Лунэн наносит неточный удар с лета
89'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает навес
87'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Xinghan Wu!
87'
Xinghan Wu нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
После удара головой, который сделал Пелле Грациано мяч попадает в перекладину
87'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
87'
Тактическая замена. Jingdao Jin уходит с поля и его заменяет Cao Sheng
86'
Халк Живанилдо получает желтую карточку за грубое нарушение
86'
Халк Живанилдо наказан за толчок Дай Лин
85'
Wenjun Lue из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Далэй Ван заработал фол.
85'
Wenjun Lue из команды Шанхай СИПГ делает навес
84'
Хао Юньминь получает желтую карточку.
84'
Хао Юньминь совершает грубый фол. Ахмедов Одил был жертвой
84'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Пелле Грациано и мяч снова в игре
83'
Wenjun Lue выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
82'
Guan He получает желтую карточку.
82'
Guan He из команды Шанхай СИПГ опасно играет. Чуть не пострадал Пелле Грациано.
82'
Xinghan Wu наказан за толчок Wenjun Lue
81'
Xinghan Wu попал в створ, но вратарь справился с ударом.
81'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Элкесон Кардосо заработал фол.
79'
Ахмедов Одил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Хао Юньминь наказан за толчок Ахмедов Одил
78'
78'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
76'
Ke Shi получил травму и заменен. Wenjun Lue выходит на поле.
76'
76'
Пелле Грациано нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
75'
Jingdao Jin на финте ушёл от оппонента.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Хай Юй возвращается на поле, всё в порядке.
75'
Хай Юй получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
73'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
73'
Лэй У отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ делает навес
72'
Далэй Ван неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
72'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
72'
Хао Юньминь наказан за толчок Хуэй-Кан Цай
71'
Цзюнь-Лин Янь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Цзюнь-Лин Янь неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
69'
Пелле Грациано сделал результативную передачу.
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Jingdao Jin из клуба "Шаньдун Лунэн" отправил мяч головой в ворота.
69'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
69'
69'
Хай Юй выбил мяч на угловой.
69'
68'
Ke Shi выбил мяч на угловой.
68'
67'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Халк Живанилдо и мяч снова в игре
67'
67'
66'
65'
Халк Живанилдо наказан за толчок Женг Женг
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Хуэй-Кан Цай наказан за толчок Пелле Грациано
64'
63'
63'
Songyi Li из команды Шаньдун Лунэн делает навес
62'
62'
62'
61'
61'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
61'
61'
60'
60'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
60'
Женг Женг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Ke Shi из команды Шанхай СИПГ опасно играет. Чуть не пострадал Пелле Грациано.
58'
После дальнего удара, который нанес Халк Живанилдо мяч отбит вратарем
58'
58'
Songyi Li из команды Шаньдун Лунэн делает навес
58'
56'
56'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
55'
Хуэй-Кан Цай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Женг Женг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Сиссе Паписс заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
54'
54'
53'
Элкесон Кардосо нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
53'
53'
53'
Хао Юньминь исполняет штрафной удар, но его блокируют
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Хай Юй получает желтую карточку.
50'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
50'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Wei Zhang наказан за толчок Сиссе Паписс
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
50'
ШТАНГА! Хао Юньминь попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
49'
Хао Юньминь исполняет штрафной удар, но его блокируют
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
48'
Ke Shi из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Пелле Грациано заработал фол.
47'
Chuangyi Lin получил травму и заменен. Wei Zhang выходит на поле.
47'
Shenchao Wang наказан за толчок Ванг Тонг
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
46'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
46'
Тактическая замена. Junshuai Liu уходит с поля и его заменяет Xinghan Wu
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
47'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает навес
47'
47'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Халк Живанилдо заработал фол.
47'
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Сиссе Паписс имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
45'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Songyi Li из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Хай Юй заработал фол.
43'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
43'
43'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн бьет головой мимо ворот
42'
42'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
42'
40'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Хай Юй заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
40'
39'
38'
Songyi Li из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Халк Живанилдо заработал фол.
38'
38'
38'
Ахмедов Одил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
37'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ. Это Junshuai Liu заработал фол.
36'
35'
35'
Халк Живанилдо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
35'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
34'
34'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ делает навес
34'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Халк Живанилдо заработал фол.
33'
33'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает неудачный навес.
33'
33'
Пелле Грациано имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
32'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает отличный навес.
32'
32'
31'
31'
31'
31'
30'
30'
Хай Юй бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
29'
29'
Ke Shi выбил мяч на угловой.
29'
29'
28'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
28'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает навес
28'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Ахмедов Одил заработал фол.
26'
26'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ наносит очень неточный удар.
26'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает отличный навес.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
25'
Ахмедов Одил бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
25'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
23'
Ахмедов Одил сделал результативную передачу.
23'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лэй У записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
23'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников.
23'
После удара головой, который нанес Сиссе Паписс, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
23'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает отличный навес.
22'
22'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает неудачный навес.
21'
21'
Элкесон Кардосо имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
21'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
21'
Женг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
19'
19'
19'
18'
18'
Халк Живанилдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Junshuai Liu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
17'
Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн. Это Халк Живанилдо заработал фол.
17'
16'
16'
16'
16'
Тактическая замена. Huachen Zhang уходит с поля и его заменяет Хай Юй
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
15'
15'
14'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает неудачный навес.
14'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
14'
14'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает навес
13'
13'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Huachen Zhang получает желтую карточку.
12'
Huachen Zhang совершает грубый фол. Jingdao Jin был жертвой
12'
12'
Ахмедов Одил выбил мяч подальше от ворот.
11'
Пелле Грациано наказан за толчок Хуэй-Кан Цай
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
10'
Сиссе Паписс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
10'
Ахмедов Одил нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Женг Женг сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
9'
9'
9'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Сиссе Паписс наказан за толчок Лэй У
8'
7'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Ахмедов Одил заработал фол.
6'
6'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает навес
6'
Huachen Zhang из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Хао Юньминь заработал фол.
6'
Хао Юньминь наказан за толчок Халк Живанилдо
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
5'
5'
Ванг Тонг выбил мяч подальше от ворот.
4'
После дальнего удара, который нанес Халк Живанилдо мяч отбит вратарем
2'
2'
1'
1'
Songyi Li из команды Шаньдун Лунэн делает неудачный навес.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай СИПГ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация