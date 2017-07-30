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Стадион:
Шаньдун Лунэн
2:1
Конец матча
Шанхай СИПГ
0'
12' Желтая карточка
Huachen Zhang
17' Желтая карточка
Junshuai Liu
0:1
23' Гол
Лэй У
50' Желтая карточка
Хай Юй
1:1
69' Гол
Jingdao Jin
82' Желтая карточка
Guan He
84' Желтая карточка
Хао Юньминь
86' Желтая карточка
Халк Живанилдо
2:1
87' Гол
Xinghan Wu
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Халк Живанилдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Фол, нарушение
93'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Ахмедов Одил заработал фол.
Фол, нарушение
92'
Жу Хайбин из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Ахмедов Одил заработал фол.
91'
Жу Хайбин из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
91'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
90'
Сиссе Паписс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
89'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
89'
Жу Хайбин из команды Шаньдун Лунэн наносит неточный удар с лета
89'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает навес
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Xinghan Wu!
87'
Xinghan Wu нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
После удара головой, который сделал Пелле Грациано мяч попадает в перекладину
87'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
87'
Тактическая замена. Jingdao Jin уходит с поля и его заменяет Cao Sheng
Желтая карточка
86'
Халк Живанилдо получает желтую карточку за грубое нарушение
Фол, нарушение
86'
Халк Живанилдо наказан за толчок Дай Лин
Фол, нарушение
85'
Wenjun Lue из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Далэй Ван заработал фол.
85'
Wenjun Lue из команды Шанхай СИПГ делает навес
Желтая карточка
84'
Хао Юньминь получает желтую карточку.
Фол, нарушение
84'
Хао Юньминь совершает грубый фол. Ахмедов Одил был жертвой
84'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Пелле Грациано и мяч снова в игре
83'
Wenjun Lue выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает навес
Желтая карточка
82'
Guan He получает желтую карточку.
Фол, нарушение
82'
Guan He из команды Шанхай СИПГ опасно играет. Чуть не пострадал Пелле Грациано.
Фол, нарушение
82'
Xinghan Wu наказан за толчок Wenjun Lue
81'
Xinghan Wu попал в створ, но вратарь справился с ударом.
81'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
81'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
80'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Элкесон Кардосо заработал фол.
79'
Тактическая замена. Songyi Li уходит с поля и его заменяет Жу Хайбин
Травма, повреждение
79'
Ахмедов Одил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
78'
Хао Юньминь наказан за толчок Ахмедов Одил
78'
Ke Shi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
76'
Ke Shi получил травму и заменен. Wenjun Lue выходит на поле.
76'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Пелле Грациано нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
75'
Jingdao Jin на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
75'
Ванг Тонг наказан за толчок Guan He
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
75'
Хай Юй возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
75'
Хай Юй получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
73'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
73'
Лэй У отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ делает навес
72'
Далэй Ван неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
Угловой
72'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
Фол, нарушение
72'
Хао Юньминь наказан за толчок Хуэй-Кан Цай
71'
Цзюнь-Лин Янь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Цзюнь-Лин Янь неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
Угловой
71'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
69'
Пелле Грациано сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Jingdao Jin из клуба "Шаньдун Лунэн" отправил мяч головой в ворота.
69'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
69'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
69'
Хай Юй выбил мяч на угловой.
Угловой
69'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
68'
Ke Shi выбил мяч на угловой.
68'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает навес
67'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Халк Живанилдо и мяч снова в игре
67'
Игроки ФК "Шанхай СИПГ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
Ke Shi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает навес
Фол, нарушение
65'
Халк Живанилдо наказан за толчок Женг Женг
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
65'
Хуэй-Кан Цай наказан за толчок Пелле Грациано
64'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Ke Shi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Songyi Li из команды Шаньдун Лунэн делает навес
62'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Shenchao Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
61'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
61'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает навес
61'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
60'
Женг Женг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Ke Shi из команды Шанхай СИПГ опасно играет. Чуть не пострадал Пелле Грациано.
58'
После дальнего удара, который нанес Халк Живанилдо мяч отбит вратарем
58'
Ke Shi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Songyi Li из команды Шаньдун Лунэн делает навес
58'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
56'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
Офсайд
56'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
55'
Хуэй-Кан Цай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Женг Женг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Сиссе Паписс заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
54'
Ke Shi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает навес
53'
Элкесон Кардосо нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
53'
Shenchao Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает навес
53'
Хао Юньминь исполняет штрафной удар, но его блокируют
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
50'
Хай Юй получает желтую карточку.
Фол, нарушение
50'
Хай Юй совершает грубый фол. Ванг Тонг был жертвой
50'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Shenchao Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Wei Zhang наказан за толчок Сиссе Паписс
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
50'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
50'
ШТАНГА! Хао Юньминь попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
49'
Хао Юньминь исполняет штрафной удар, но его блокируют
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
48'
Ke Shi из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Пелле Грациано заработал фол.
47'
Chuangyi Lin получил травму и заменен. Wei Zhang выходит на поле.
Фол, нарушение
47'
Shenchao Wang наказан за толчок Ванг Тонг
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
46'
Тактическая замена. Junshuai Liu уходит с поля и его заменяет Xinghan Wu
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
47'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает навес
Офсайд
47'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
Фол, нарушение
47'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Халк Живанилдо заработал фол.
47'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
45'
Сиссе Паписс имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
45'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
43'
Songyi Li из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Хай Юй заработал фол.
43'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
43'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
43'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн бьет головой мимо ворот
42'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает навес
42'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
42'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Женг Женг наказан за толчок Лэй У
Фол, нарушение
40'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Хай Юй заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
40'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
39'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
38'
Songyi Li из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Халк Живанилдо заработал фол.
38'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает навес
38'
Ахмедов Одил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
37'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
37'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ. Это Junshuai Liu заработал фол.
36'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
35'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
35'
Халк Живанилдо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Офсайд
35'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ делает навес
Фол, нарушение
34'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Халк Живанилдо заработал фол.
33'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает неудачный навес.
33'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
33'
Пелле Грациано имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
32'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает отличный навес.
32'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает навес
31'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает навес
31'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
30'
Хай Юй бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
29'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
29'
Ke Shi выбил мяч на угловой.
29'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает навес
29'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
28'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
28'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает навес
Фол, нарушение
28'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Ахмедов Одил заработал фол.
Фол, нарушение
27'
Хай Юй наказан за толчок Ванг Тонг
26'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ наносит очень неточный удар.
26'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает отличный навес.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
25'
Ахмедов Одил бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
25'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
23'
Ахмедов Одил сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лэй У записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
23'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников.
23'
После удара головой, который нанес Сиссе Паписс, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
23'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает отличный навес.
22'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
22'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает неудачный навес.
21'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
21'
Элкесон Кардосо имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
21'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
21'
Женг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
20'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
19'
Игроки ФК "Шанхай СИПГ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Халк Живанилдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
17'
Junshuai Liu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
17'
Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн. Это Халк Живанилдо заработал фол.
17'
Игроки ФК "Шанхай СИПГ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Ke Shi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
16'
Тактическая замена. Huachen Zhang уходит с поля и его заменяет Хай Юй
15'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
15'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает навес
14'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает неудачный навес.
14'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает навес
14'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Ke Shi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает навес
13'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
13'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
12'
Huachen Zhang получает желтую карточку.
Фол, нарушение
12'
Huachen Zhang совершает грубый фол. Jingdao Jin был жертвой
12'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Ахмедов Одил выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
11'
Пелле Грациано наказан за толчок Хуэй-Кан Цай
Угловой
10'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
10'
Сиссе Паписс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
10'
Ахмедов Одил нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Женг Женг сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
9'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
9'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
8'
Сиссе Паписс наказан за толчок Лэй У
8'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Ахмедов Одил заработал фол.
6'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает навес
Фол, нарушение
6'
Huachen Zhang из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Хао Юньминь заработал фол.
Фол, нарушение
6'
Хао Юньминь наказан за толчок Халк Живанилдо
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
5'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
5'
Ванг Тонг выбил мяч подальше от ворот.
4'
После дальнего удара, который нанес Халк Живанилдо мяч отбит вратарем
2'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
1'
Songyi Li из команды Шаньдун Лунэн делает неудачный навес.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай СИПГ". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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