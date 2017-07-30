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Стадион: Фредрикстад Зрители: 3906
1:1
Конец матча
8' Желтая карточкаНуху Разак
60' Желтая карточкаAlexander Henningsson
62' Желтая карточкаMathusan Sandrakumar
1:0
67' ГолУльрик Фло
76' Желтая карточкаЛеко Мислав
1:1
84' ГолMagnus Solum
|
8'
67'
1:0
76'
84'
1:1
Состав команд
28
Нуху
Разак
Фредрикстад 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Haavar Jenssen Вратарь
- 16 Filip Westgaard Защитник
- 22 Akinsola Akinyemi Защитник
- 4 Леко Мислав Защитник
- 28 Нуху Разак Защитник
- 6 Patrik Karoliussen Полузащитник
- 21 Хенрик Фуребот Полузащитник
- 20 Haavard Aasheim Полузащитник
- 7 Ветели Йоона Полузащитник
- 11 Будусон Джонни Нападающий
- 9 Ульрик Фло Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Лахденмяки Яркко Защитник
- 19 Henrik Bredeli Защитник
- 18 Ludvig Begby Полузащитник
- 10 Sanel Kapidzic Нападающий
- 17 Rocky Lekaj
- 14 Alexander Henningsson
- 25 Jon Masalin
- Главный тренер: Andrea Loberto
Стрёммен 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Tobias Trautner Вратарь
- 2 Anders Dieserud Защитник
- 5 Steinar Stroemnes Защитник
- 23 Paal Steffen Andresen Защитник
- 6 Mathusan Sandrakumar Защитник
- 4 Kristian Jahr Полузащитник
- 7 Petter Olsen Полузащитник
- 10 Mustafa Achrifi Полузащитник
- 19 Emil Sildnes Полузащитник
- 88 Stian Rasch Полузащитник
- 99 Угвуаду Оньекачи Нападающий
- Запасные игроки
- 11 Sami Loulanti Полузащитник
- 8 Mathias Blaarud Полузащитник
- 33 Martin Troeen Нападающий
- 20 Magnus Solum Нападающий
- 16 Felix Anthonessen
- 12 Stian Bolstad
- 31 Simen Melby
- Главный тренер: Espen Olsen
Предыдущие игры
Фредрикстад (последние 20 матчей: +2 =8 -10)
- 23.07.2017 Флурё 4:1 Фредрикстад ПД
- 02.07.2017 Фредрикстад 2:1 Тромсдален ПД
- 25.06.2017 Осане 1:1 Фредрикстад ПД
- 20.06.2017 Фредрикстад 1:1 Конгсвингер ПД
- 11.06.2017 Фредрикстад 4:0 Эльверум ПД
- 04.06.2017 Стрёммен 4:1 Фредрикстад ПД
- 28.05.2017 Фредрикстад 1:1 Арендал ПД
- 21.05.2017 Левангер 3:1 Фредрикстад ПД
- 16.05.2017 Фредрикстад 1:1 Ерв ПД
- 13.05.2017 Ранхейм 1:0 Фредрикстад ПД
- 07.05.2017 Фредрикстад 1:2 Флурё ПД
- 30.04.2017 Улленсакер/Киса 2:1 Фредрикстад ПД
- 26.04.2017 Крокерёй 1:0 Фредрикстад К
- 23.04.2017 Фредрикстад 0:1 Будё-Глимт ПД
- 17.04.2017 Саннес Ульф 0:0 Фредрикстад ПД
- 11.04.2017 Фредрикстад 1:1 Мьёндален ПД
- 02.04.2017 Старт 2:2 Фредрикстад ПД
- 26.03.2017 Сарпсборг-08 4:0 Фредрикстад ТМК
- 30.10.2016 Брюне 3:1 Фредрикстад 1ЙД
- 23.10.2016 Фредрикстад 1:1 Конгсвингер 1ЙД
Стрёммен (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 23.07.2017 Стрёммен 2:1 Ерв ПД
- 02.07.2017 Стрёммен 2:2 Мьёндален ПД
- 25.06.2017 Будё-Глимт 4:3 Стрёммен ПД
- 18.06.2017 Стрёммен 1:3 Саннес Ульф ПД
- 10.06.2017 Старт 0:1 Стрёммен ПД
- 04.06.2017 Стрёммен 4:1 Фредрикстад ПД
- 28.05.2017 Осане 2:2 Стрёммен ПД
- 24.05.2017 Стрёммен 0:1 Хьельсос К
- 21.05.2017 Стрёммен 0:4 Конгсвингер ПД
- 16.05.2017 Эльверум 2:1 Стрёммен ПД
- 13.05.2017 Стрёммен 1:1 Тромсдален ПД
- 07.05.2017 Левангер 0:1 Стрёммен ПД
- 30.04.2017 Стрёммен 1:0 Арендал ПД
- 26.04.2017 Лёренскуг 1:5 Стрёммен К
- 23.04.2017 Ерв 0:1 Стрёммен ПД
- 17.04.2017 Улленсакер/Киса 2:0 Стрёммен ПД
- 09.04.2017 Стрёммен 1:1 Флурё ПД
- 02.04.2017 Ранхейм 1:0 Стрёммен ПД
- 07.03.2017 Стабек 3:3 Стрёммен ТМК
- 28.01.2017 Лиллестрём 5:0 Стрёммен ТМК
Последние игры между собой
Фредрикстад: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Стрёммен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
- 04.06.2017 Стрёммен 4:1 Фредрикстад Первый дивизион
- 19.09.2016 Фредрикстад 2:1 Стрёммен 1-й дивизион
- 10.04.2016 Стрёммен 0:0 Фредрикстад 1-й дивизион
- 16.08.2015 Стрёммен 1:2 Фредрикстад 1-й дивизион
- 07.06.2015 Фредрикстад 0:0 Стрёммен 1-й дивизион
- 14.09.2014 Фредрикстад 1:2 Стрёммен 1-й дивизион
- 29.05.2014 Стрёммен 0:2 Фредрикстад 1-й дивизион
- 03.11.2013 Фредрикстад 2:2 Стрёммен 1-й дивизион
- 20.05.2013 Стрёммен 2:1 Фредрикстад 1-й дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|17
|12
|3
|2
|40 - 23
|39
|2.
|Ранхейм
|17
|9
|5
|3
|23 - 18
|32
|3.
|Старт
|17
|9
|4
|4
|32 - 19
|31
|4.
|Саннес Ульф
|17
|9
|4
|4
|25 - 20
|31
|5.
|Флурё
|17
|7
|4
|6
|28 - 24
|25
|6.
|Улленсакер/Киса
|17
|7
|2
|8
|25 - 30
|23
|7.
|Тромсдален
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|Стрёммен
|17
|6
|5
|6
|22 - 25
|23
|9.
|Левангер
|17
|5
|7
|5
|21 - 15
|22
|10.
|Мьёндален
|17
|5
|7
|5
|30 - 25
|22
|11.
|Осане
|17
|5
|7
|5
|21 - 25
|22
|12.
|Ерв
|17
|4
|7
|6
|25 - 26
|19
|13.
|Конгсвингер
|17
|4
|5
|8
|26 - 29
|17
|14.
|Фредрикстад
|17
|2
|8
|7
|19 - 26
|14
|15.
|Эльверум
|17
|2
|7
|8
|15 - 32
|13
|16.
|Арендал
|17
|2
|4
|11
|18 - 32
|10
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Магнус Солум.
82'
Строммен производит замену. Мустафа Ашрифи уходит, и Mathias Blaarud заменяет его
77'
Фредрикстад производит замену. Александр Хеннингссон уходит, и Шанель Капиджич заменяет его
76'
Леко Мислав получает желтую карточку.
75'
Строммен производит замену. Petter Olsen уходит, и Martin Troeen заменяет его
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ульрик Фло.
62'
Строммен производит замену. Стиан Раш уходит, и Магнус Солум заменяет его
62'
Mathusan Sandrakumar получает желтую карточку.
60'
Александр Хеннингссон получает желтую карточку.
57'
Фредрикстад производит замену. Будусон Джонни уходит, и Роки Лекай заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
8'
Нуху Разак получает желтую карточку.
8'
Фредрикстад производит замену. Патрик Каролиуссен уходит, и Александр Хеннингссон заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fredrikstad Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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