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2017
Стадион: Зрители: 3906
Фредрикстад
1:1
Конец матча
Стрёммен
0'
8' Желтая карточка
Нуху Разак
60' Желтая карточка
Alexander Henningsson
62' Желтая карточка
Mathusan Sandrakumar
1:0
67' Гол
Ульрик Фло
76' Желтая карточка
Леко Мислав
1:1
84' Гол
Magnus Solum
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Магнус Солум.
82'
Строммен производит замену. Мустафа Ашрифи уходит, и Mathias Blaarud заменяет его
77'
Фредрикстад производит замену. Александр Хеннингссон уходит, и Шанель Капиджич заменяет его
Желтая карточка
76'
Леко Мислав получает желтую карточку.
75'
Строммен производит замену. Petter Olsen уходит, и Martin Troeen заменяет его

Описание гола
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ульрик Фло.
62'
Строммен производит замену. Стиан Раш уходит, и Магнус Солум заменяет его
Желтая карточка
62'
Mathusan Sandrakumar получает желтую карточку.
Желтая карточка
60'
Александр Хеннингссон получает желтую карточку.
57'
Фредрикстад производит замену. Будусон Джонни уходит, и Роки Лекай заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
8'
Нуху Разак получает желтую карточку.
8'
Фредрикстад производит замену. Патрик Каролиуссен уходит, и Александр Хеннингссон заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fredrikstad Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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