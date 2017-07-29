- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Исачсен Зрители: 1753
1:2
Конец матча
7' Желтая карточкаMarius Lode
0:1
11' ГолUlrik Saltnes
0:2
34' ГолОпсет Кристиан
36' Желтая карточкаЛиннсет Йонатан
68' Желтая карточкаJens Hauge
75' Желтая карточкаOusseynou Boye
1:2
88' ГолOusseynou Boye
|
7'
11'
0:1
34'
0:2
36'
68'
75'
88'
1:2
Состав команд
25
Бокве
Жорж
25
Рикардо
II
10
Хурадо
Хосе
31
Jens
Hauge
Мьёндален 4-4-2
- Основной состав
- 25 Бокве Жорж Вратарь
- 9 Mads Hansen II Защитник
- 5 Ulrich Arneberg Защитник
- 23 Sondre Solholm Johansen Защитник
- 32 Vetle Dragsnes Защитник
- 15 Фредриксен Матиас Полузащитник
- 19 Линнсет Йонатан Полузащитник
- 6 Pontus Silfver Полузащитник
- 7 Пеллегрино Амаль Полузащитник
- 20 Ousseynou Boye Нападающий
- 8 Kingsley Ndidi Olie Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Marco Joergensen Вратарь
- 21 Магнус Силлинг Ольсен Защитник
- 4 William Saelid Sell Защитник
- 2 Quint Jansen Защитник
- 3 Petter Martinsen Защитник
- 31 Jibril Bojang Нападающий
- 16 Гундерсен Мадс
- Главный тренер: Vegard Hansen
Будё-Глимт 4-3-3
- Основной состав
- 25 Рикардо II Вратарь
- 5 Thomas Jacobsen I Защитник
- 4 Martin Bjoernbak Защитник
- 2 Marius Lode Защитник
- 3 Юнассен Эмиль Защитник
- 6 Vegard Leikvoll Moberg Полузащитник
- 10 Хурадо Хосе Полузащитник
- 14 Ulrik Saltnes Полузащитник
- 30 Trond Olsen II Нападающий
- 22 Опсет Кристиан Нападающий
- 31 Jens Hauge Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Patrick Berg Полузащитник
- 19 Joachim Osvold Нападающий
- 20 Amor Layoni Нападающий
- 12 Jonas Ueland Kolstad
- 24 Frederik Andre Bjoerkan
- 21 Erlend Dahl Reitan
- 1 Simon Thomas I
- Главный тренер: Aasmund Bjoerkan
Предыдущие игры
Мьёндален (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 23.07.2017 Саннес Ульф 1:0 Мьёндален ПД
- 02.07.2017 Стрёммен 2:2 Мьёндален ПД
- 25.06.2017 Мьёндален 2:4 Флурё ПД
- 18.06.2017 Ранхейм 1:1 Мьёндален ПД
- 11.06.2017 Мьёндален 3:1 Улленсакер/Киса ПД
- 04.06.2017 Мьёндален 2:1 Старт ПД
- 01.06.2017 Мьёндален 2:1 Стрёмсгодсет К
- 28.05.2017 Будё-Глимт 1:0 Мьёндален ПД
- 24.05.2017 Мьёндален 3:1 Квик Халден К
- 19.05.2017 Мьёндален 2:2 Саннес Ульф ПД
- 16.05.2017 Тромсдален 2:1 Мьёндален ПД
- 13.05.2017 Мьёндален 2:2 Эльверум ПД
- 07.05.2017 Осане 2:2 Мьёндален ПД
- 30.04.2017 Мьёндален 5:1 Конгсвингер ПД
- 26.04.2017 Вестфоссен 2:3 Мьёндален К
- 23.04.2017 Левангер 1:1 Мьёндален ПД
- 18.04.2017 Мьёндален 3:0 Ерв ПД
- 11.04.2017 Фредрикстад 1:1 Мьёндален ПД
- 02.04.2017 Мьёндален 2:1 Арендал ПД
- 26.03.2017 Мьёндален 0:3 Стабек ТМК
Будё-Глимт (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 22.07.2017 Будё-Глимт 3:3 Ранхейм ПД
- 02.07.2017 Левангер 1:1 Будё-Глимт ПД
- 25.06.2017 Будё-Глимт 4:3 Стрёммен ПД
- 17.06.2017 Арендал 1:3 Будё-Глимт ПД
- 11.06.2017 Будё-Глимт 4:0 Ерв ПД
- 04.06.2017 Ранхейм 2:1 Будё-Глимт ПД
- 31.05.2017 Будё-Глимт 2:2 Эльверум К
- 28.05.2017 Будё-Глимт 1:0 Мьёндален ПД
- 24.05.2017 Сортланн 1:3 Будё-Глимт К
- 21.05.2017 Флурё 1:2 Будё-Глимт ПД
- 16.05.2017 Будё-Глимт 3:1 Улленсакер/Киса ПД
- 13.05.2017 Саннес Ульф 3:0 Будё-Глимт ПД
- 07.05.2017 Тромсдален 2:3 Будё-Глимт ПД
- 02.05.2017 Будё-Глимт 3:2 Старт ПД
- 26.04.2017 Фёуске/Спринт 0:7 Будё-Глимт К
- 23.04.2017 Фредрикстад 0:1 Будё-Глимт ПД
- 17.04.2017 Будё-Глимт 5:0 Эльверум ПД
- 09.04.2017 Осане 1:1 Будё-Глимт ПД
- 04.04.2017 Будё-Глимт 3:2 Конгсвингер ПД
- 26.03.2017 Тромсё 3:3 Будё-Глимт ТМК
Последние игры между собой
Мьёндален: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Будё-Глимт: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
- 28.05.2017 Будё-Глимт 1:0 Мьёндален Первый дивизион
- 22.02.2016 Мьёндален 0:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи. Клубы
- 12.07.2015 Мьёндален 1:2 Будё-Глимт Типпелиген
- 31.05.2015 Будё-Глимт 5:1 Мьёндален Типпелиген
- 25.08.2013 Будё-Глимт 2:0 Мьёндален 1-й дивизион
- 08.06.2013 Мьёндален 0:3 Будё-Глимт 1-й дивизион
- 14.11.2012 Мьёндален 1:2 Будё-Глимт Типпелига
- 02.09.2012 Мьёндален 2:1 Будё-Глимт 1-й дивизион
- 29.07.2012 Будё-Глимт 2:2 Мьёндален 1-й дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|17
|12
|3
|2
|40 - 23
|39
|2.
|Старт
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|3.
|Саннес Ульф
|16
|9
|3
|4
|24 - 19
|30
|4.
|Ранхейм
|16
|8
|5
|3
|20 - 17
|29
|5.
|Тромсдален
|16
|6
|5
|5
|22 - 21
|23
|6.
|Флурё
|16
|6
|4
|6
|24 - 21
|22
|7.
|Стрёммен
|16
|6
|4
|6
|21 - 24
|22
|8.
|Левангер
|16
|5
|7
|4
|21 - 14
|22
|9.
|Мьёндален
|17
|5
|7
|5
|30 - 25
|22
|10.
|Улленсакер/Киса
|16
|6
|2
|8
|22 - 29
|20
|11.
|Осане
|16
|4
|7
|5
|20 - 25
|19
|12.
|Конгсвингер
|16
|4
|5
|7
|25 - 26
|17
|13.
|Ерв
|16
|3
|7
|6
|24 - 26
|16
|14.
|Фредрикстад
|16
|2
|7
|7
|18 - 25
|13
|15.
|Эльверум
|16
|2
|7
|7
|12 - 28
|13
|16.
|Арендал
|16
|2
|4
|10
|18 - 31
|10
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Буде-Глимт производит замену. Опсет Кристиан уходит, и Joachim Osvold заменяет его
88'
Мьендален производит замену. Пеллегрино Амаль уходит, и Магнус Силлинг Ольсен заменяет его
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ousseynou Boye.
80'
Буде-Глимт производит замену. Хурадо Хосе уходит, и Patrick Berg заменяет его
78'
Мьендален производит замену. Фредриксен Матиас уходит, и Гундерсен Мадс заменяет его
75'
Ousseynou Boye получает желтую карточку.
70'
Буде-Глимт производит замену. Jens Hauge уходит, и Amor Layouni заменяет его
68'
Jens Hauge получает желтую карточку.
46'
Мьендален производит замену. Kingsley Ndidi Olie уходит, и Jibril Bojang заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
36'
Линнсет Йонатан получает желтую карточку.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Опсет Кристиан.
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ulrik Saltnes.
7'
Marius Lode получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mjoendalen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Международный кубок чемпионов
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Таджикистан
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация