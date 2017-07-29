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  5. Первый дивизион
2017
Стадион: Зрители: 1753
Мьёндален
1:2
Конец матча
Будё-Глимт
0'
7' Желтая карточка
Marius Lode
0:1
11' Гол
Ulrik Saltnes
0:2
34' Гол
Опсет Кристиан
36' Желтая карточка
Линнсет Йонатан
68' Желтая карточка
Jens Hauge
75' Желтая карточка
Ousseynou Boye
1:2
88' Гол
Ousseynou Boye
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Буде-Глимт производит замену. Опсет Кристиан уходит, и Joachim Osvold заменяет его
88'
Мьендален производит замену. Пеллегрино Амаль уходит, и Магнус Силлинг Ольсен заменяет его
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ousseynou Boye.
80'
Буде-Глимт производит замену. Хурадо Хосе уходит, и Patrick Berg заменяет его
78'
Мьендален производит замену. Фредриксен Матиас уходит, и Гундерсен Мадс заменяет его

Желтая карточка
75'
Ousseynou Boye получает желтую карточку.
70'
Буде-Глимт производит замену. Jens Hauge уходит, и Amor Layouni заменяет его
Желтая карточка
68'
Jens Hauge получает желтую карточку.
46'
Мьендален производит замену. Kingsley Ndidi Olie уходит, и Jibril Bojang заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
36'
Линнсет Йонатан получает желтую карточку.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Опсет Кристиан.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ulrik Saltnes.
Желтая карточка
7'
Marius Lode получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mjoendalen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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