- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Санднес
1:1
Конец матча
0:1
10' ГолDaniel Aase
31' Желтая карточкаСеллин Кьелл
43' Желтая карточкаErlend Segberg
51' Желтая карточкаAxel Kryger
74' Желтая карточкаХейккиля Тапио
1:1
76' ГолKent Haavard Eriksen
88' Желтая карточкаКристьянсон Гудмундур
|
10'
0:1
31'
43'
51'
74'
76'
1:1
Состав команд
26
Сола
Кеннет
21
Селлин
Кьелл
Саннес Ульф 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Сальгрен Саку-Пекка Вратарь
- 3 Viljar Vevatne Защитник
- 19 Mads Nielsen II Защитник
- 14 Nikolaj Geertsen Защитник
- 26 Сола Кеннет Защитник
- 6 Tomas Kristoffersen Полузащитник
- 4 Axel Kryger Полузащитник
- 7 Нисья Видар Полузащитник
- 10 Roy Miljeteig Полузащитник
- 30 Kent Haavard Eriksen Нападающий
- 21 Селлин Кьелл Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Egil Selvik Вратарь
- 13 Joergen Oeveraas Защитник
- 24 Брикс Кристиан Полузащитник
- 20 Andreas Dybevik Полузащитник
- 9 Oddbjoern Skartun Нападающий
- 27 Vegard Aasen
- Главный тренер: Bengt Saeternes
Старт 4-3-3
- Основной состав
- 1 Опдаль Хокон Вратарь
- 27 Eirik Wichne Защитник
- 6 Simon Andreas Larsen I Защитник
- 28 Викстёль Рольф Защитник
- 15 Henrik Robstad Защитник
- 17 Кристьянсон Гудмундур Полузащитник
- 23 Erlend Segberg Полузащитник
- 32 Thomas Zernichow Полузащитник
- 9 Daniel Aase Нападающий
- 7 Ворторен Нилс Нападающий
- 14 Бёруфсен Эспен Нападающий
- Запасные игроки
- 45 Benjamin Boujar Вратарь
- 3 Хейккиля Тапио Защитник
- 2 Jens Skogmo Полузащитник
- 33 Dennis Agyare Antwi Нападающий
- 5 Adnan Hadzic
- 19 Abubakar Ibrahim Aliyu
- 20 Tobias Christensen II
- Главный тренер: Steinar Pedersen
Предыдущие игры
Саннес Ульф (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 23.07.2017 Саннес Ульф 1:0 Мьёндален ПД
- 04.07.2017 Арендал 2:3 Саннес Ульф ПД
- 25.06.2017 Саннес Ульф 0:3 Ерв ПД
- 18.06.2017 Стрёммен 1:3 Саннес Ульф ПД
- 11.06.2017 Саннес Ульф 2:0 Ранхейм ПД
- 04.06.2017 Флурё 3:1 Саннес Ульф ПД
- 28.05.2017 Саннес Ульф 0:0 Улленсакер/Киса ПД
- 24.05.2017 Нест-Сотра 2:0 Саннес Ульф К
- 19.05.2017 Мьёндален 2:2 Саннес Ульф ПД
- 16.05.2017 Старт 2:1 Саннес Ульф ПД
- 13.05.2017 Саннес Ульф 3:0 Будё-Глимт ПД
- 09.05.2017 Конгсвингер 2:3 Саннес Ульф ПД
- 30.04.2017 Саннес Ульф 2:0 Тромсдален ПД
- 26.04.2017 Лура 1:4 Саннес Ульф К
- 23.04.2017 Осане 4:0 Саннес Ульф ПД
- 17.04.2017 Саннес Ульф 0:0 Фредрикстад ПД
- 09.04.2017 Левангер 0:1 Саннес Ульф ПД
- 02.04.2017 Саннес Ульф 2:0 Эльверум ПД
- 26.03.2017 Хёугесунн 1:0 Саннес Ульф ТМК
- 18.03.2017 Викинг 3:3 Саннес Ульф ТМК
Старт (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 23.07.2017 Старт 2:1 Конгсвингер ПД
- 02.07.2017 Эльверум 1:1 Старт ПД
- 27.06.2017 Старт 3:1 Арендал ПД
- 18.06.2017 Левангер 0:0 Старт ПД
- 10.06.2017 Старт 0:1 Стрёммен ПД
- 04.06.2017 Мьёндален 2:1 Старт ПД
- 27.05.2017 Старт 3:2 Ерв ПД
- 24.05.2017 Флеккерёй 4:3 Старт К
- 21.05.2017 Ранхейм 1:0 Старт ПД
- 16.05.2017 Старт 2:1 Саннес Ульф ПД
- 13.05.2017 Флурё 1:4 Старт ПД
- 07.05.2017 Старт 3:1 Улленсакер/Киса ПД
- 02.05.2017 Будё-Глимт 3:2 Старт ПД
- 26.04.2017 Рандесунн 1:5 Старт К
- 23.04.2017 Тромсдален 1:2 Старт ПД
- 17.04.2017 Старт 4:0 Осане ПД
- 09.04.2017 Конгсвингер 0:2 Старт ПД
- 02.04.2017 Старт 2:2 Фредрикстад ПД
- 25.03.2017 Одд 3:4 Старт ТМК
- 11.02.2017 Викинг 1:1 Старт ТМК
Последние игры между собой
Саннес Ульф: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Старт: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
- 16.05.2017 Старт 2:1 Саннес Ульф Первый дивизион
- 04.05.2016 Саннес Ульф 3:1 Старт Кубок
- 22.02.2016 Саннес Ульф 0:2 Старт Товарищеские матчи. Клубы
- 02.11.2014 Старт 3:3 Саннес Ульф Типпелиген
- 12.07.2014 Саннес Ульф 1:2 Старт Типпелиген
- 01.09.2013 Старт 7:0 Саннес Ульф Типпелига
- 07.07.2013 Саннес Ульф 3:1 Старт Типпелига
- 10.03.2013 Старт 1:0 Саннес Ульф Товарищеские матчи. Сборные
- 10.06.2010 Старт 2:0 Саннес Ульф Кубок НМ
- 05.10.2008 Старт 5:1 Саннес Ульф Адекколига
- 01.06.2008 Саннес Ульф 2:2 Старт Адекколига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|17
|12
|3
|2
|40 - 23
|39
|2.
|Старт
|17
|9
|4
|4
|32 - 19
|31
|3.
|Саннес Ульф
|17
|9
|4
|4
|25 - 20
|31
|4.
|Ранхейм
|16
|8
|5
|3
|20 - 17
|29
|5.
|Тромсдален
|16
|6
|5
|5
|22 - 21
|23
|6.
|Флурё
|16
|6
|4
|6
|24 - 21
|22
|7.
|Стрёммен
|16
|6
|4
|6
|21 - 24
|22
|8.
|Левангер
|16
|5
|7
|4
|21 - 14
|22
|9.
|Мьёндален
|17
|5
|7
|5
|30 - 25
|22
|10.
|Улленсакер/Киса
|16
|6
|2
|8
|22 - 29
|20
|11.
|Осане
|16
|4
|7
|5
|20 - 25
|19
|12.
|Конгсвингер
|16
|4
|5
|7
|25 - 26
|17
|13.
|Ерв
|16
|3
|7
|6
|24 - 26
|16
|14.
|Фредрикстад
|16
|2
|7
|7
|18 - 25
|13
|15.
|Эльверум
|16
|2
|7
|7
|12 - 28
|13
|16.
|Арендал
|16
|2
|4
|10
|18 - 31
|10
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Кристьянсон Гудмундур получает желтую карточку.
83'
Старт производит замену. Thomas Zernichow уходит, и Abubakar Ibrahim Aliyu заменяет его
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kent Haavard Eriksen.
74'
Хейккиля Тапио получает желтую карточку.
68'
Старт производит замену. Erlend Segberg уходит, и Adnan Hadzic заменяет его
68'
Саннес Ульф производит замену. Нисья Видар уходит, и Оддбьорн Скартун заменяет его
68'
Саннес Ульф производит замену. Tomas Kristoffersen уходит, и Брикс Кристиан заменяет его
51'
Axel Kryger получает желтую карточку.
46'
Старт производит замену. Henrik Robstad уходит, и Хейккиля Тапио заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Erlend Segberg получает желтую карточку.
31'
Селлин Кьелл получает желтую карточку.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Даниэль Аасе.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Международный кубок чемпионов
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Таджикистан
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация