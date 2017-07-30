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2017
Стадион:
Саннес Ульф
1:1
Конец матча
Старт
0'
0:1
10' Гол
Daniel Aase
31' Желтая карточка
Селлин Кьелл
43' Желтая карточка
Erlend Segberg
51' Желтая карточка
Axel Kryger
74' Желтая карточка
Хейккиля Тапио
1:1
76' Гол
Kent Haavard Eriksen
88' Желтая карточка
Кристьянсон Гудмундур
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
88'
Кристьянсон Гудмундур получает желтую карточку.
83'
Старт производит замену. Thomas Zernichow уходит, и Abubakar Ibrahim Aliyu заменяет его
Описание гола
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kent Haavard Eriksen.
Желтая карточка
74'
Хейккиля Тапио получает желтую карточку.
68'
Старт производит замену. Erlend Segberg уходит, и Adnan Hadzic заменяет его

68'
Саннес Ульф производит замену. Нисья Видар уходит, и Оддбьорн Скартун заменяет его
68'
Саннес Ульф производит замену. Tomas Kristoffersen уходит, и Брикс Кристиан заменяет его
Желтая карточка
51'
Axel Kryger получает желтую карточку.
46'
Старт производит замену. Henrik Robstad уходит, и Хейккиля Тапио заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Erlend Segberg получает желтую карточку.
Желтая карточка
31'
Селлин Кьелл получает желтую карточку.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Даниэль Аасе.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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