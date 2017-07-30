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  5. Первый дивизион
2017
Стадион: Зрители: 1340
Конгсвингер
1:3
Конец матча
Улленсакер/Киса
0'
0:1
21' Гол
Kristoffer Oedemarksbakken
29' Желтая карточка
Martin Ellingsen
1:1
34' Гол
Niklas Fernando Nygaard Castro
39' Желтая карточка
Emmanuel Troudart
50' Желтая карточка
Adrian Ovlien
1:2
56' Гол
Торп Мартин
64' Желтая карточка
Mats Cato Moldskred
1:3
65' Гол
Kristoffer Oedemarksbakken
81' Желтая карточка
Truls Joerstad
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Улленсакер/Киса производит замену. Ole Andreas Nesset уходит, и Herman Henriksen заменяет его
Желтая карточка
81'
Трулс Йорстад получает желтую карточку.
72'
Конгсвингер производит замену. Martin Ellingsen уходит, и Harald Holter заменяет его
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kristoffer Oedemarksbakken.
Желтая карточка
64'
Мадс-Като Мольдскред получает желтую карточку.

Описание гола
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Торп Мартин.
Желтая карточка
50'
Adrian Ovlien получает желтую карточку.
46'
Конгсвингер производит замену. Maikel уходит, и Johan Peter Vennberg заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конгсвингер производит замену. Aleksey Gorodovoy уходит, и Simen Lillevik Kjellevold заменяет его
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
39'
Emmanuel Troudart получает желтую карточку.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Niklas Castro.
Желтая карточка
29'
Martin Ellingsen получает желтую карточку.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kristoffer Oedemarksbakken.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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