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Стадион: Гьемселунд Зрители: 1340
1:3
Конец матча
0:1
21' ГолKristoffer Oedemarksbakken
29' Желтая карточкаMartin Ellingsen
1:1
34' ГолNiklas Fernando Nygaard Castro
39' Желтая карточкаEmmanuel Troudart
50' Желтая карточкаAdrian Ovlien
1:2
56' ГолТорп Мартин
64' Желтая карточкаMats Cato Moldskred
1:3
65' ГолKristoffer Oedemarksbakken
81' Желтая карточкаTruls Joerstad
|
21'
0:1
29'
34'
1:1
50'
56'
1:2
65'
1:3
81'
Состав команд
11
Maikel
Конгсвингер 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 93 Aleksey Gorodovoy Вратарь
- 2 Fredrik Mani Paalerud Защитник
- 4 Adrian Ovlien Защитник
- 23 Fredrik Sjoelstad Защитник
- 3 Joergen Richardsen Защитник
- 8 Martin Ellingsen Полузащитник
- 11 Maikel Полузащитник
- 17 Кольстад Йёрген Полузащитник
- 24 Niklas Fernando Nygaard Castro Полузащитник
- 18 Mats Cato Moldskred Нападающий
- 9 Adem Gueven Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Simen Lillevik Kjellevold Вратарь
- 7 Dylan Murnane Защитник
- 21 Расе Эдвард Защитник
- 16 Harald Holter Полузащитник
- 12 Martin Tangen Vinjor Полузащитник
- 6 Johan Peter Vennberg Полузащитник
- 20 Oerjan Roeyrane
- Главный тренер: Hans Erik Eriksen
Улленсакер/Киса 4-1-2-2-1
- Основной состав
- 31 Stefan Hagerup Вратарь
- 5 Nikolas Walstad Защитник
- 4 Ciise Abshir Защитник
- 21 Emmanuel Troudart Защитник
- 7 Jan Tore Amundsen Защитник
- 8 Truls Joerstad Полузащитник
- 11 Christian Aas Полузащитник
- 25 Торп Мартин Полузащитник
- 16 Kristoffer Oedemarksbakken Полузащитник
- 15 Mats Andre Kaland Полузащитник
- 14 Ole Andreas Nesset Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Karsten Rognerud Защитник
- 18 Herman Henriksen Полузащитник
- 24 Martin Rosenkilde
- 6 Markus Furseth
- 3 Oliver Stenseth
- 1 Alexander Vangen
- Главный тренер: Vegard Skogheim
Предыдущие игры
Конгсвингер (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 23.07.2017 Старт 2:1 Конгсвингер ПД
- 02.07.2017 Конгсвингер 2:0 Осане ПД
- 25.06.2017 Конгсвингер 1:1 Эльверум ПД
- 20.06.2017 Фредрикстад 1:1 Конгсвингер ПД
- 10.06.2017 Конгсвингер 0:1 Левангер ПД
- 04.06.2017 Улленсакер/Киса 0:3 Конгсвингер ПД
- 31.05.2017 Конгсвингер 0:4 Сарпсборг-08 К
- 28.05.2017 Конгсвингер 2:1 Флурё ПД
- 25.05.2017 Нюбергсунд 0:1 Конгсвингер К
- 21.05.2017 Стрёммен 0:4 Конгсвингер ПД
- 16.05.2017 Конгсвингер 2:3 Арендал ПД
- 13.05.2017 Ерв 2:2 Конгсвингер ПД
- 09.05.2017 Конгсвингер 2:3 Саннес Ульф ПД
- 30.04.2017 Мьёндален 5:1 Конгсвингер ПД
- 22.04.2017 Конгсвингер 0:0 Ранхейм ПД
- 17.04.2017 Тромсдален 2:2 Конгсвингер ПД
- 09.04.2017 Конгсвингер 0:2 Старт ПД
- 04.04.2017 Будё-Глимт 3:2 Конгсвингер ПД
- 25.03.2017 Конгсвингер 2:1 Волеренга ТМК
- 10.02.2017 Сарпсборг-08 2:0 Конгсвингер ТМК
Улленсакер/Киса (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 23.07.2017 Улленсакер/Киса 2:0 Эльверум ПД
- 02.07.2017 Ерв 6:2 Улленсакер/Киса ПД
- 25.06.2017 Улленсакер/Киса 0:1 Ранхейм ПД
- 18.06.2017 Флурё 3:1 Улленсакер/Киса ПД
- 11.06.2017 Мьёндален 3:1 Улленсакер/Киса ПД
- 04.06.2017 Улленсакер/Киса 0:3 Конгсвингер ПД
- 31.05.2017 Улленсакер/Киса 2:4 Лиллестрём К
- 28.05.2017 Саннес Ульф 0:0 Улленсакер/Киса ПД
- 24.05.2017 Улленсакер/Киса 2:0 Альта К
- 21.05.2017 Улленсакер/Киса 1:0 Тромсдален ПД
- 16.05.2017 Будё-Глимт 3:1 Улленсакер/Киса ПД
- 13.05.2017 Улленсакер/Киса 2:3 Осане ПД
- 07.05.2017 Старт 3:1 Улленсакер/Киса ПД
- 30.04.2017 Улленсакер/Киса 2:1 Фредрикстад ПД
- 26.04.2017 Шедсму 1:4 Улленсакер/Киса К
- 23.04.2017 Эльверум 0:3 Улленсакер/Киса ПД
- 17.04.2017 Улленсакер/Киса 2:0 Стрёммен ПД
- 09.04.2017 Арендал 1:2 Улленсакер/Киса ПД
- 02.04.2017 Улленсакер/Киса 2:2 Левангер ПД
- 14.03.2017 Викинг 1:0 Улленсакер/Киса ТМК
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Улленсакер/Киса: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
- 04.06.2017 Улленсакер/Киса 0:3 Конгсвингер Первый дивизион
- 30.10.2016 Конгсвингер 2:3 Улленсакер/Киса 1-й дивизион
- 12.06.2016 Улленсакер/Киса 2:2 Конгсвингер 1-й дивизион
- 04.08.2013 Конгсвингер 0:2 Улленсакер/Киса 1-й дивизион
- 26.05.2013 Улленсакер/Киса 1:1 Конгсвингер 1-й дивизион
- 16.09.2012 Улленсакер/Киса 0:1 Конгсвингер 1-й дивизион
- 29.07.2012 Конгсвингер 1:0 Улленсакер/Киса 1-й дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|17
|12
|3
|2
|40 - 23
|39
|2.
|Ранхейм
|17
|9
|5
|3
|23 - 18
|32
|3.
|Старт
|17
|9
|4
|4
|32 - 19
|31
|4.
|Саннес Ульф
|17
|9
|4
|4
|25 - 20
|31
|5.
|Флурё
|17
|7
|4
|6
|28 - 24
|25
|6.
|Улленсакер/Киса
|17
|7
|2
|8
|25 - 30
|23
|7.
|Тромсдален
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|Стрёммен
|17
|6
|5
|6
|22 - 25
|23
|9.
|Левангер
|17
|5
|7
|5
|21 - 15
|22
|10.
|Мьёндален
|17
|5
|7
|5
|30 - 25
|22
|11.
|Осане
|17
|5
|7
|5
|21 - 25
|22
|12.
|Ерв
|17
|4
|7
|6
|25 - 26
|19
|13.
|Конгсвингер
|17
|4
|5
|8
|26 - 29
|17
|14.
|Фредрикстад
|17
|2
|8
|7
|19 - 26
|14
|15.
|Эльверум
|17
|2
|7
|8
|15 - 32
|13
|16.
|Арендал
|17
|2
|4
|11
|18 - 32
|10
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Улленсакер/Киса производит замену. Ole Andreas Nesset уходит, и Herman Henriksen заменяет его
81'
Трулс Йорстад получает желтую карточку.
72'
Конгсвингер производит замену. Martin Ellingsen уходит, и Harald Holter заменяет его
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kristoffer Oedemarksbakken.
64'
Мадс-Като Мольдскред получает желтую карточку.
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Торп Мартин.
50'
Adrian Ovlien получает желтую карточку.
46'
Конгсвингер производит замену. Maikel уходит, и Johan Peter Vennberg заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конгсвингер производит замену. Aleksey Gorodovoy уходит, и Simen Lillevik Kjellevold заменяет его
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Emmanuel Troudart получает желтую карточку.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Niklas Castro.
29'
Martin Ellingsen получает желтую карточку.
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kristoffer Oedemarksbakken.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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