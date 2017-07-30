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Стадион:
Торонто
4:0
Конец матча
Нью-Йорк Сити
0'
1:0
32' Гол
Джовинко Себастьян
2:0
67' Гол
Джовинко Себастьян
74' Желтая карточка
Alexander Martin Callens Asin
3:0
75' Пенальти
Алтидор Джози
80' Желтая карточка
Raheem Edwards
4:0
82' Гол
Raheem Edwards
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Raheem Edwards.
Желтая карточка
80'
Raheem Edwards получает желтую карточку.
79'
Нью-Йорк Сити производит замену. Вилья Давид уходит, и Kwame Awuah заменяет его
78'
Торонто производит замену. Алтидор Джози уходит, и Jay Chapman заменяет его
Описание гола
75'
Г О О О О О Л - Алтидор Джози из команды Торонто забивает пенальти

Желтая карточка
74'
Alexander Callens получает желтую карточку.
68'
Нью-Йорк Сити производит замену. Пирло Андреа уходит, и Sean Okoli заменяет его
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джовинко Себастьян.
65'
Торонто производит замену. Морроу Джастин уходит, и Хагглунд Ник заменяет его
62'
Нью-Йорк Сити производит замену. Макнамара Томас уходит, и Jonathan Lewis заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джовинко Себастьян.
15'
Торонто производит замену. Oeyvind Alseth уходит, и Raheem Edwards заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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