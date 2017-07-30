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Стадион: БМО Филд
4:0
Конец матча
1:0
32' ГолДжовинко Себастьян
2:0
67' ГолДжовинко Себастьян
74' Желтая карточкаAlexander Martin Callens Asin
3:0
75' ПенальтиАлтидор Джози
80' Желтая карточкаRaheem Edwards
4:0
82' ГолRaheem Edwards
|
32'
1:0
67'
2:0
75'
3:0
80'
82'
4:0
Состав команд
3
Мур
Дрю
23
Мавинга
Крис
Торонто 5-3-2
- Основной состав
- 25 Боно Александер Вратарь
- 27 Oeyvind Alseth Защитник
- 15 Завалета Эрик Защитник
- 3 Мур Дрю Защитник
- 23 Мавинга Крис Защитник
- 2 Морроу Джастин Защитник
- 18 Дельгадо Марко Полузащитник
- 4 Брэдли Майкл Полузащитник
- 7 Васкес Виктор II Полузащитник
- 17 Алтидор Джози Нападающий
- 10 Джовинко Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 6 Хагглунд Ник Защитник
- 44 Raheem Edwards Полузащитник
- 21 Осорио Джонатан Полузащитник
- 31 Купер Армандо Полузащитник
- 14 Jay Chapman Нападающий
- 87 Рикеттс Тосайн Нападающий
- Главный тренер: Greg Vanney
Нью-Йорк Сити 4-3-3
- Основной состав
- 1 Джонсон Шон Вратарь
- 3 Уайт Норрис Защитник
- 13 Брийян Фредерик Защитник
- 6 Alexander Martin Callens Asin Защитник
- 2 Ben Sweat Защитник
- 10 Моралес Максимильяно Полузащитник
- 21 Пирло Андреа Полузащитник
- 8 Ринг Александр Полузащитник
- 11 Харрисон Джек Нападающий
- 7 Вилья Давид Нападающий
- 15 Макнамара Томас Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Йохансен Эрик Вратарь
- 27 R. J. Allen Защитник
- 5 Лопез Майки Полузащитник
- 9 Sean Okoli Нападающий
- 14 Kwame Awuah
- 12 John Stertzer
- 17 Jonathan Lewis
- Главный тренер: Patrick Vieira
Предыдущие игры
Торонто (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 23.07.2017 Торонто 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 20.07.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто М
- 06.07.2017 Орландо Сити 1:3 Торонто М
- 02.07.2017 Даллас 3:1 Торонто М
- 24.06.2017 Торонто 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 18.06.2017 Торонто 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 04.06.2017 Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Торонто М
- 27.05.2017 Торонто 5:0 Коламбус Крю М
- 20.05.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто М
- 13.05.2017 Торонто 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 11.05.2017 Коламбус Крю 1:2 Торонто М
- 06.05.2017 Сиэтл Саундерс 0:1 Торонто М
- 04.05.2017 Торонто 2:1 Орландо Сити М
- 29.04.2017 Торонто 2:0 Хьюстон Динамо М
- 22.04.2017 Торонто 3:1 Чикаго Файр М
- 16.04.2017 Коламбус Крю 2:1 Торонто М
- 09.04.2017 Торонто 2:2 Атланта Юнайтед М
- 01.04.2017 Торонто 0:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 18.03.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:2 Торонто М
- 12.03.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Торонто М
Нью-Йорк Сити (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 22.07.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Чикаго Файр М
- 20.07.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто М
- 06.07.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Йорк Сити М
- 30.06.2017 Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед М
- 24.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 17.06.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Сиэтл Саундерс М
- 15.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити ОК
- 03.06.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион М
- 01.06.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 29.05.2017 Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 22.05.2017 Орландо Сити 0:3 Нью-Йорк Сити М
- 18.05.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 15.05.2017 Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 07.05.2017 Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед М
- 30.04.2017 Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити М
- 23.04.2017 Нью-Йорк Сити 1:2 Орландо Сити М
- 15.04.2017 Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 08.04.2017 Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 01.04.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 18.03.2017 Нью-Йорк Сити 1:1 Монреаль Импакт М
Последние игры между собой
Торонто: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Нью-Йорк Сити: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
- 20.07.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС
- 07.11.2016 Нью-Йорк Сити 0:5 Торонто МЛС
- 31.10.2016 Торонто 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС
- 19.05.2016 Торонто 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС
- 14.03.2016 Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС
- 17.09.2015 Нью-Йорк Сити 2:0 Торонто МЛС
- 12.07.2015 Нью-Йорк Сити 4:4 Торонто МЛС
- 21.06.2015 Торонто 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|22
|12
|7
|3
|41 - 22
|43
|2.
|Чикаго Файр
|21
|11
|5
|5
|40 - 24
|38
|3.
|Нью-Йорк Сити
|22
|11
|4
|7
|40 - 31
|37
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|9
|9
|4
|28 - 17
|36
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|11
|2
|8
|32 - 26
|35
|6.
|Даллас
|20
|9
|7
|4
|32 - 23
|34
|7.
|Атланта Юнайтед
|21
|10
|4
|7
|41 - 28
|34
|8.
|Хьюстон Динамо
|22
|9
|6
|7
|39 - 32
|33
|9.
|Коламбус Крю
|23
|10
|2
|11
|33 - 37
|32
|10.
|Сиэтл Саундерс
|22
|8
|7
|7
|32 - 31
|31
|11.
|Портленд Тимберс
|23
|8
|7
|8
|39 - 37
|31
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|20
|9
|3
|8
|30 - 29
|30
|13.
|Орландо Сити
|22
|8
|6
|8
|23 - 31
|30
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|22
|8
|5
|9
|24 - 34
|29
|15.
|Нью-Инглэнд Революшн
|21
|7
|5
|9
|36 - 34
|26
|16.
|Филадельфия Юнион
|22
|7
|5
|10
|29 - 27
|26
|17.
|Реал Солт-Лейк
|23
|7
|4
|12
|28 - 44
|25
|18.
|Монреаль Импакт
|20
|6
|6
|8
|30 - 36
|24
|19.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|21
|6
|5
|10
|31 - 36
|23
|20.
|Миннесота Юнайтед
|22
|6
|4
|12
|29 - 45
|22
|21.
|Колорадо Рэпидс
|20
|6
|2
|12
|20 - 29
|20
|22.
|Ди Си Юнайтед
|22
|5
|3
|14
|18 - 42
|18
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Raheem Edwards.
80'
Raheem Edwards получает желтую карточку.
79'
Нью-Йорк Сити производит замену. Вилья Давид уходит, и Kwame Awuah заменяет его
78'
Торонто производит замену. Алтидор Джози уходит, и Jay Chapman заменяет его
75'
Г О О О О О Л - Алтидор Джози из команды Торонто забивает пенальти
74'
Alexander Callens получает желтую карточку.
68'
Нью-Йорк Сити производит замену. Пирло Андреа уходит, и Sean Okoli заменяет его
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джовинко Себастьян.
65'
Торонто производит замену. Морроу Джастин уходит, и Хагглунд Ник заменяет его
62'
Нью-Йорк Сити производит замену. Макнамара Томас уходит, и Jonathan Lewis заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джовинко Себастьян.
15'
Торонто производит замену. Oeyvind Alseth уходит, и Raheem Edwards заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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