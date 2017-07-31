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Крузейро
0:0
Конец матча
Витория
0'
24' Желтая карточка
Коррея Уйллиан
52' Желтая карточка
Sassa II
55' Желтая карточка
Alejandro Ariel Cabral
71' Желтая карточка
Тиаго Невес
75' Желтая карточка
Fernando Miguel
81' Желтая карточка
Шавьер Клейтон
85' Желтая карточка
Diogo VII
90' Желтая карточка
Wallace I
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Реис да Сильва Валлаке получает желтую карточку.
Желтая карточка
85'
Барбоса Менданьо Диого получает желтую карточку.
82'
Крузейро производит замену. Sassa уходит, и Raniel заменяет его
Желтая карточка
81'
Шавьер Клейтон получает желтую карточку.
78'
Витория производит замену. Ramon уходит, и Шавьер Клейтон заменяет его

Желтая карточка
75'
Мигель Кауфманн Фернандо получает желтую карточку.
Желтая карточка
71'
Тиаго Невес получает желтую карточку.
68'
Витория производит замену. Карлос Эдуардо уходит, и Сантос Рене заменяет его
58'
Витория производит замену. Yago уходит, и Патрик заменяет его
Желтая карточка
55'
Алехандро Кабрал получает желтую карточку.
Желтая карточка
52'
Sassa получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
Крузейро производит замену. Сильва Карвальо Маноел уходит, и Murilo Paim заменяет его
38'
Крузейро производит замену. Jose Elber уходит, и Rafinha заменяет его
Желтая карточка
24'
Коррея Уйллиан получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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