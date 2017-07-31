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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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24' Желтая карточкаКоррея Уйллиан
52' Желтая карточкаSassa II
55' Желтая карточкаAlejandro Ariel Cabral
71' Желтая карточкаТиаго Невес
75' Желтая карточкаFernando Miguel
81' Желтая карточкаШавьер Клейтон
85' Желтая карточкаDiogo VII
90' Желтая карточкаWallace I
|
24'
52'
71'
75'
81'
85'
90'
Состав команд
23
Jose
Elber
30
Тиаго
Невес
99
Sassa
II
35
Caique
25
Kanu
V
40
Ramon
XII
77
Yago
I
27
David
VI
Крузейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Фабио Лопес Вратарь
- 29 Lucas Daniel Romero Защитник
- 3 Лео Ренан Защитник
- 27 Manoel Ribeiro II Защитник
- 6 Diogo VII Защитник
- 5 Alejandro Ariel Cabral Полузащитник
- 8 Энрике Лима Полузащитник
- 23 Jose Elber Полузащитник
- 30 Тиаго Невес Полузащитник
- 7 Собис Рафаэл Полузащитник
- 99 Sassa II Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Энрике Артур Защитник
- 35 Murilo Paim
- 36 Raniel
- 70 Rafinha XVII
- 34 Nonoca
- 12 Рафаэл Пирес
- 16 Lucas Silva IV
- 17 Bryan Garcia II
- 15 Márquez Rafael V
Витория 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Fernando Miguel Вратарь
- 35 Caique Защитник
- 25 Kanu V Защитник
- 3 Wallace I Защитник
- 16 Жуниньо Эванилдо Защитник
- 40 Ramon XII Полузащитник
- 7 Коррея Уйллиан Полузащитник
- 8 Carlos Eduardo IV Полузащитник
- 77 Yago I Полузащитник
- 27 David VI Полузащитник
- 22 Santiago Trellez Viveros Нападающий
- Запасные игроки
- 57 Fillipe Soutto Полузащитник
- 21 Сантос Рене Полузащитник
- 11 Шавьер Клейтон Полузащитник
- 10 Неилтон Мейра Полузащитник
- 99 Andre Lima Нападающий
- 37 Bruno Anjos
- 23 Caique IV
- 70 Danilinho I
- 29 Patric II
Предыдущие игры
Крузейро (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 27.07.2017 Крузейро 1:1 Палмейрас К
- 23.07.2017 Аваи 1:0 Крузейро СA
- 21.07.2017 Флуминенсе 1:1 Крузейро СA
- 16.07.2017 Крузейро 1:1 Фламенго СA
- 13.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Крузейро СA
- 09.07.2017 Крузейро 3:1 Палмейрас СA
- 02.07.2017 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро СA
- 29.06.2017 Палмейрас 3:3 Крузейро К
- 25.06.2017 Крузейро 2:0 Куритиба СA
- 23.06.2017 Понте-Прета 1:0 Крузейро СA
- 20.06.2017 Крузейро 3:3 Гремио СA
- 15.06.2017 Коринтианс 1:0 Крузейро СA
- 12.06.2017 Крузейро 2:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 09.06.2017 Баия 1:0 Крузейро СA
- 05.06.2017 Крузейро 0:2 Шапекоэнсе СA
- 02.06.2017 Шапекоэнсе 0:0 Крузейро К
- 28.05.2017 Сантос 0:1 Крузейро СA
- 22.05.2017 Спорт Ресифи 1:1 Крузейро СA
- 14.05.2017 Крузейро 1:0 Сан-Паулу СA
- 11.05.2017 Насьональ Асунсьон 2:1 Крузейро КС
Витория (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 22.07.2017 Витория 1:2 Шапекоэнсе СA
- 20.07.2017 Витория 1:3 Гремио СA
- 16.07.2017 Палмейрас 4:2 Витория СA
- 13.07.2017 Витория 1:4 Васко да Гама СA
- 08.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Витория СA
- 02.07.2017 Витория 0:0 Баия СA
- 25.06.2017 Атлетико Паранаэнсе 4:1 Витория СA
- 22.06.2017 Витория 0:2 Сантос СA
- 19.06.2017 Спорт Ресифи 1:3 Витория СA
- 15.06.2017 Витория 2:2 Ботафого СA
- 11.06.2017 Витория 2:0 Атлетико Минейро СA
- 09.06.2017 Сан-Паулу 2:0 Витория СA
- 04.06.2017 Флуминенсе 2:1 Витория СA
- 28.05.2017 Витория 0:1 Куритиба СA
- 21.05.2017 Витория 0:1 Коринтианс СA
- 14.05.2017 Аваи 0:0 Витория СA
- 07.05.2017 Витория 0:0 Баия B1D
- 04.05.2017 Баия 1:1 Витория B1D
- 30.04.2017 Баия 2:0 Витория КСВ
- 28.04.2017 Витория 2:1 Баия КСВ
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Витория: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
- 23.10.2016 Витория 0:1 Крузейро Серия A
- 21.07.2016 Крузейро 2:1 Витория Кубок
- 07.07.2016 Витория 1:2 Крузейро Кубок
- 03.07.2016 Крузейро 2:2 Витория Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|17
|12
|5
|0
|27 - 8
|41
|2.
|Гремио
|17
|10
|3
|4
|32 - 18
|33
|3.
|Сантос
|17
|9
|4
|4
|19 - 11
|31
|4.
|Палмейрас
|17
|9
|2
|6
|26 - 18
|29
|5.
|Фламенго
|17
|7
|8
|2
|25 - 14
|29
|6.
|Спорт Ресифи
|17
|8
|3
|6
|27 - 21
|27
|7.
|Ботафого
|17
|6
|6
|5
|20 - 18
|24
|8.
|Васко да Гама
|16
|7
|2
|7
|21 - 26
|23
|9.
|Крузейро
|17
|6
|5
|6
|18 - 16
|23
|10.
|Атлетико Минейро
|17
|6
|5
|6
|19 - 19
|23
|11.
|Понте-Прета
|16
|6
|3
|7
|19 - 21
|21
|12.
|Флуминенсе
|16
|5
|6
|5
|24 - 24
|21
|13.
|Шапекоэнсе
|17
|6
|3
|8
|23 - 30
|21
|14.
|Баия
|17
|5
|4
|8
|21 - 22
|19
|15.
|Сан-Паулу
|17
|5
|4
|8
|20 - 22
|19
|16.
|Куритиба
|17
|5
|4
|8
|17 - 24
|19
|17.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|4
|5
|7
|14 - 22
|17
|18.
|Аваи
|17
|4
|5
|8
|10 - 20
|17
|19.
|Витория
|17
|3
|4
|10
|16 - 29
|13
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|17
|3
|3
|11
|15 - 30
|12
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Реис да Сильва Валлаке получает желтую карточку.
85'
Барбоса Менданьо Диого получает желтую карточку.
81'
Шавьер Клейтон получает желтую карточку.
78'
Витория производит замену. Ramon уходит, и Шавьер Клейтон заменяет его
75'
Мигель Кауфманн Фернандо получает желтую карточку.
71'
Тиаго Невес получает желтую карточку.
68'
Витория производит замену. Карлос Эдуардо уходит, и Сантос Рене заменяет его
55'
Алехандро Кабрал получает желтую карточку.
52'
Sassa получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
Крузейро производит замену. Сильва Карвальо Маноел уходит, и Murilo Paim заменяет его
38'
Крузейро производит замену. Jose Elber уходит, и Rafinha заменяет его
24'
Коррея Уйллиан получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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