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1:0
Второй тайм: 57'
1:0
22' ГолJo Alves II
44' Желтая карточкаДиего Рибас
|
22'
1:0
44'
Состав команд
12
Рамос
Кассио
23
Фагнер
31
Маркиньос
II
25
Clayson
21
Para
I
35
Диего
Рибас
22
Ewerthon
VI
Коринтианс 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Рамос Кассио Вратарь
- 23 Фагнер Защитник
- 4 Бальбуэна Фабиан Защитник
- 34 Pedro Henrique II Защитник
- 13 Guilherme Arana Защитник
- 5 Gabriel Paulista VIII Полузащитник
- 8 Maycon Barberan Полузащитник
- 31 Маркиньос II Полузащитник
- 26 Rodriguinho I Полузащитник
- 25 Clayson Полузащитник
- 7 Jo Alves II Нападающий
- Запасные игроки
- 38 Педринью Роша Защитник
- 2 Leo Principe Защитник
- 21 Бастос Фернандр Феллипе Полузащитник
- 17 Giovanni Augusto Полузащитник
- 18 Казим Казим Нападающий
- 14 Leonardo Rodrigues V
- 27 Walter Leandro Capeloza Artune II
- 6 Moises VII
- 28 Paulo Roberto IV
- 9 Claytinho
- 20 Danilo XII
- 29 Guilherme de Aguiar Camacho
- Главный тренер: Менезес Мано
Фламенго 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Алвес Диего Вратарь
- 21 Para I Защитник
- 15 Ревер Умберто Защитник
- 4 Juan Blanko II Защитник
- 13 Трауко Мигель Защитник
- 26 Gustavo Cuellar Полузащитник
- 8 Marcio Araujo Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Полузащитник
- 35 Диего Рибас Полузащитник
- 22 Ewerthon VI Полузащитник
- 9 Герреро Паоло Нападающий
- Запасные игроки
- 38 Alex Santana III Вратарь
- 33 Rafael Vaz Защитник
- 2 Rodinei Защитник
- 28 Беррио Орландо Полузащитник
- 27 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 11 Манкуэльо Федерико Полузащитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 20 Vinicius Junior
- 25 Felipe Vizeu
- 6 Rene III
- 17 Gabriel Paulista VI
Предыдущие игры
Коринтианс (последние 20 матчей: +14 =6 -0)
- 27.07.2017 Коринтианс 2:0 Патриотас КС
- 23.07.2017 Флуминенсе 0:1 Коринтианс СA
- 20.07.2017 Аваи 0:0 Коринтианс СA
- 16.07.2017 Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе СA
- 13.07.2017 Палмейрас 0:2 Коринтианс СA
- 09.07.2017 Коринтианс 2:0 Понте-Прета СA
- 02.07.2017 Коринтианс 1:0 Ботафого СA
- 29.06.2017 Патриотас 1:1 Коринтианс КС
- 25.06.2017 Гремио 0:1 Коринтианс СA
- 23.06.2017 Коринтианс 3:0 Баия СA
- 18.06.2017 Куритиба 0:0 Коринтианс СA
- 15.06.2017 Коринтианс 1:0 Крузейро СA
- 11.06.2017 Коринтианс 3:2 Сан-Паулу СA
- 08.06.2017 Васко да Гама 2:5 Коринтианс СA
- 04.06.2017 Коринтианс 2:0 Сантос СA
- 28.05.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:1 Коринтианс СA
- 21.05.2017 Витория 0:1 Коринтианс СA
- 14.05.2017 Коринтианс 1:1 Шапекоэнсе СA
- 11.05.2017 Универсидад де Чили 1:2 Коринтианс КС
- 07.05.2017 Коринтианс 1:1 Понте-Прета ПА
Фламенго (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 27.07.2017 Сантос 4:2 Фламенго К
- 23.07.2017 Фламенго 2:1 Куритиба СA
- 20.07.2017 Фламенго 2:2 Палмейрас СA
- 16.07.2017 Крузейро 1:1 Фламенго СA
- 14.07.2017 Фламенго 0:1 Гремио СA
- 09.07.2017 Васко да Гама 0:1 Фламенго СA
- 06.07.2017 Палестино 2:5 Фламенго КС
- 02.07.2017 Фламенго 2:0 Сан-Паулу СA
- 29.06.2017 Фламенго 2:0 Сантос К
- 26.06.2017 Баия 0:1 Фламенго СA
- 23.06.2017 Фламенго 5:1 Шапекоэнсе СA
- 18.06.2017 Флуминенсе 2:2 Фламенго СA
- 15.06.2017 Фламенго 2:0 Понте-Прета СA
- 11.06.2017 Аваи 1:1 Фламенго СA
- 08.06.2017 Спорт Ресифи 2:0 Фламенго СA
- 04.06.2017 Фламенго 0:0 Ботафого СA
- 28.05.2017 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго СA
- 25.05.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Фламенго К
- 21.05.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:3 Фламенго СA
- 18.05.2017 Сан-Лоренсо 2:1 Фламенго КЛ
Последние игры между собой
Коринтианс: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 6
Фламенго: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 10
- 23.10.2016 Фламенго 2:2 Коринтианс Серия A
- 03.07.2016 Коринтианс 4:0 Фламенго Серия A
- 25.10.2015 Коринтианс 1:0 Фламенго Серия A
- 12.07.2015 Фламенго 0:3 Коринтианс Серия A
- 14.09.2014 Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А
- 27.04.2014 Коринтианс 2:0 Фламенго Бразилейро Серия А
- 24.11.2013 Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А
- 01.09.2013 Коринтианс 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А
- 11.10.2012 Коринтианс 3:2 Фламенго Серия A
- 19.07.2012 Фламенго 0:3 Коринтианс Серия A
- 09.09.2011 Коринтианс 2:1 Фламенго Серия A
- 05.06.2011 Фламенго 1:1 Коринтианс Серия A
- 28.10.2010 Фламенго 1:1 Коринтианс Серия A
- 08.08.2010 Коринтианс 1:0 Фламенго Серия A
- 06.05.2010 Коринтианс 2:1 Фламенго Кубок Либертадорес
- 29.04.2010 Фламенго 1:0 Коринтианс Кубок Либертадорес
- 29.11.2009 Коринтианс 0:2 Фламенго Серия A
- 09.08.2009 Фламенго 1:0 Коринтианс Серия A
- 01.11.2007 Фламенго 2:1 Коринтианс Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|1:0
|17
|13
|4
|0
|27 - 7
|43
|2.
|Гремио
|16
|10
|2
|4
|31 - 17
|32
|3.
|Сантос
|16
|9
|3
|4
|18 - 10
|30
|4.
|Палмейрас
|17
|9
|2
|6
|26 - 18
|29
|5.
|Фламенго
|0:1
|17
|7
|7
|3
|24 - 14
|28
|6.
|Спорт Ресифи
|1:0
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|7.
|Ботафого
|17
|6
|6
|5
|20 - 18
|24
|8.
|Васко да Гама
|16
|7
|2
|7
|21 - 26
|23
|9.
|Атлетико Минейро
|1:0
|17
|6
|5
|6
|18 - 19
|23
|10.
|Крузейро
|16
|6
|4
|6
|18 - 16
|22
|11.
|Понте-Прета
|16
|6
|3
|7
|19 - 21
|21
|12.
|Флуминенсе
|16
|5
|6
|5
|24 - 24
|21
|13.
|Шапекоэнсе
|17
|6
|3
|8
|23 - 30
|21
|14.
|Баия
|0:1
|17
|5
|4
|8
|20 - 20
|19
|15.
|Сан-Паулу
|17
|5
|4
|8
|20 - 22
|19
|16.
|Куритиба
|0:1
|17
|5
|4
|8
|17 - 23
|19
|17.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|4
|5
|7
|14 - 22
|17
|18.
|Аваи
|17
|4
|5
|8
|10 - 20
|17
|19.
|Витория
|16
|3
|3
|10
|16 - 29
|12
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|17
|3
|3
|11
|15 - 30
|12
Второй тайм
46'
Фламенго производит замену. Gustavo Cuellar уходит, и Виллиан Арао заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Диего Рибас получает желтую карточку.
38'
Коринтианс производит замену. Маркиньос II уходит, и Giovanni Augusto заменяет его
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Жо.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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