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Коринтианс
1:0
Второй тайм: 57'
Фламенго
0'
1:0
22' Гол
Jo Alves II
44' Желтая карточка
Диего Рибас
57'
Второй тайм
46'
Фламенго производит замену. Gustavo Cuellar уходит, и Виллиан Арао заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Диего Рибас получает желтую карточку.
38'
Коринтианс производит замену. Маркиньос II уходит, и Giovanni Augusto заменяет его
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Жо.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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