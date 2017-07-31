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25' Желтая карточкаYuri Oliveira Lima
33' Желтая карточкаEdilson I
34' Желтая карточкаMaikon VII
0:1
45' ГолБраз Давид
1:1
45' ГолLuis Fernando III
73' Желтая карточкаVanderlei III
90' Желтая карточкаRamiro
90' Желтая карточкаДжеромел Педро
90' Вторая желтая карточкаEdilson I
90' Желтая карточкаTiago Ribeiro I
90' Желтая карточкаЛима Лукас II
90' Желтая карточкаБраз Давид
|
33'
34'
45'
0:1
45'
1:1
73'
90'
90'
90'
90'
90'
90'
Состав команд
12
Bruno
Cortez
17
Ramiro
7
Луан
32
Pedro
Rocha
Гремио 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Гроэ Марсело Вратарь
- 2 Edilson I Защитник
- 3 Джеромел Педро Защитник
- 4 Каннеманн Вальтер Защитник
- 12 Bruno Cortez Защитник
- 8 Maikon VII Полузащитник
- 17 Ramiro Полузащитник
- 21 Luis Fernando III Полузащитник
- 7 Луан Полузащитник
- 32 Pedro Rocha Полузащитник
- 11 Ewerthon VIII Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Matheus Bressan Защитник
- 9 Арройо Майкл Нападающий
- 48 Paulo Victor III
- 28 Kaio
- 35 Machado
- 6 Leonardo Rodrigues IV
- 25 Jackson Jaja Coelho I
Сантос 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Vanderlei III Вратарь
- 4 Виктор Феррас Защитник
- 28 Perez Martinez Lucas VI Защитник
- 14 Браз Давид Защитник
- 39 Jean Mota Защитник
- 5 Алисон II Полузащитник
- 25 Yuri Oliveira Lima Полузащитник
- 36 Копете Джонатан Полузащитник
- 10 Лима Лукас II Полузащитник
- 27 Bruno Henrique IV Полузащитник
- 9 Оливейра Рикардо II Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Жуан Пауло Вратарь
- 32 Fabian Noguera Защитник
- 38 Гедес Даниэл Защитник
- 41 Сержиньо Солер Полузащитник
- 16 Vladimir Hernandez Полузащитник
- 17 Рафаэл Лонгине Полузащитник
- 30 Donizete Полузащитник
- 15 Эдилсон
- 26 Tiago Ribeiro I
- Главный тренер: Доривал Жуниор
Предыдущие игры
Гремио (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 28.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:3 Гремио К
- 25.07.2017 Сан-Паулу 1:1 Гремио СA
- 20.07.2017 Витория 1:3 Гремио СA
- 16.07.2017 Гремио 3:1 Понте-Прета СA
- 14.07.2017 Фламенго 0:1 Гремио СA
- 09.07.2017 Гремио 0:2 Аваи СA
- 05.07.2017 Годой Крус 0:1 Гремио КЛ
- 01.07.2017 Палмейрас 1:0 Гремио СA
- 29.06.2017 Гремио 4:0 Атлетико Паранаэнсе К
- 25.06.2017 Гремио 0:1 Коринтианс СA
- 23.06.2017 Гремио 2:0 Куритиба СA
- 20.06.2017 Крузейро 3:3 Гремио СA
- 16.06.2017 Флуминенсе 0:2 Гремио СA
- 13.06.2017 Гремио 1:0 Баия СA
- 09.06.2017 Шапекоэнсе 3:6 Гремио СA
- 04.06.2017 Гремио 2:0 Васко да Гама СA
- 01.06.2017 Флуминенсе 0:2 Гремио К
- 29.05.2017 Спорт Ресифи 4:3 Гремио СA
- 26.05.2017 Гремио 4:0 Самора КЛ
- 21.05.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Гремио СA
Сантос (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 27.07.2017 Сантос 4:2 Фламенго К
- 23.07.2017 Сантос 3:0 Баия СA
- 20.07.2017 Сантос 1:0 Шапекоэнсе СA
- 16.07.2017 Васко да Гама 0:0 Сантос СA
- 13.07.2017 Атлетико Минейро 0:1 Сантос СA
- 10.07.2017 Сантос 3:2 Сан-Паулу СA
- 06.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:3 Сантос КЛ
- 02.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Сантос СA
- 29.06.2017 Фламенго 2:0 Сантос К
- 25.06.2017 Сантос 0:1 Спорт Ресифи СA
- 22.06.2017 Витория 0:2 Сантос СA
- 18.06.2017 Сантос 0:0 Понте-Прета СA
- 15.06.2017 Сантос 1:0 Палмейрас СA
- 12.06.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сантос СA
- 08.06.2017 Сантос 1:0 Ботафого СA
- 04.06.2017 Коринтианс 2:0 Сантос СA
- 28.05.2017 Сантос 0:1 Крузейро СA
- 24.05.2017 Сантос 4:0 Спортинг Кристал КЛ
- 20.05.2017 Сантос 1:0 Куритиба СA
- 18.05.2017 Стронгест 1:1 Сантос КЛ
Последние игры между собой
Гремио: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Сантос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
- 17.10.2016 Сантос 1:1 Гремио Серия A
- 30.06.2016 Гремио 3:2 Сантос Серия A
- 16.10.2015 Гремио 1:0 Сантос Серия A
- 05.07.2015 Сантос 1:3 Гремио Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|17
|12
|5
|0
|27 - 8
|41
|2.
|Гремио
|17
|10
|3
|4
|32 - 18
|33
|3.
|Сантос
|17
|9
|4
|4
|19 - 11
|31
|4.
|Палмейрас
|17
|9
|2
|6
|26 - 18
|29
|5.
|Фламенго
|17
|7
|8
|2
|25 - 14
|29
|6.
|Спорт Ресифи
|17
|8
|3
|6
|27 - 21
|27
|7.
|Ботафого
|17
|6
|6
|5
|20 - 18
|24
|8.
|Васко да Гама
|16
|7
|2
|7
|21 - 26
|23
|9.
|Крузейро
|17
|6
|5
|6
|18 - 16
|23
|10.
|Атлетико Минейро
|17
|6
|5
|6
|19 - 19
|23
|11.
|Понте-Прета
|16
|6
|3
|7
|19 - 21
|21
|12.
|Флуминенсе
|16
|5
|6
|5
|24 - 24
|21
|13.
|Шапекоэнсе
|17
|6
|3
|8
|23 - 30
|21
|14.
|Баия
|17
|5
|4
|8
|21 - 22
|19
|15.
|Сан-Паулу
|17
|5
|4
|8
|20 - 22
|19
|16.
|Куритиба
|17
|5
|4
|8
|17 - 24
|19
|17.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|4
|5
|7
|14 - 22
|17
|18.
|Аваи
|17
|4
|5
|8
|10 - 20
|17
|19.
|Витория
|17
|3
|4
|10
|16 - 29
|13
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|17
|3
|3
|11
|15 - 30
|12
Второй тайм
90'
Браз Давид получает желтую карточку.
90'
Лима Лукас II получает желтую карточку.
90'
Кардосо Тьяго Рибейро получает желтую карточку.
90'
Мендес Гуимараес Эдилсон получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Джеромел Педро получает желтую карточку.
90'
Сантос производит замену. Виктор Феррас уходит, и Гедес Даниэл заменяет его
90'
Ramiro получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Гремио производит замену. Арройо Майкл уходит, и Jaja заменяет его
81'
Сантос производит замену. Алисон II уходит, и Гонсалвес Да Сильва Леандро Донизете заменяет его
76'
Гремио производит замену. Everton уходит, и Арройо Майкл заменяет его
73'
Фариас да Сильва Вандерлей получает желтую карточку.
71'
Сантос производит замену. Оливейра Рикардо II уходит, и Кардосо Тьяго Рибейро заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Луис Перейра да Сильва Фернандиньо.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Браз Давид.
34'
Перейра де Соуза Майкон Тиаго получает желтую карточку.
33'
Мендес Гуимараес Эдилсон получает желтую карточку.
25'
Yuri Oliveira Lima получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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