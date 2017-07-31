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  5. Серия A
Гремио
1:1
Конец матча
Сантос
0'
25' Желтая карточка
Yuri Oliveira Lima
33' Желтая карточка
Edilson I
34' Желтая карточка
Maikon VII
0:1
45' Гол
Браз Давид
1:1
45' Гол
Luis Fernando III
73' Желтая карточка
Vanderlei III
90' Желтая карточка
Ramiro
90' Желтая карточка
Джеромел Педро
90' Вторая желтая карточка
Edilson I
90' Желтая карточка
Tiago Ribeiro I
90' Желтая карточка
Лима Лукас II
90' Желтая карточка
Браз Давид
90'+13
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Браз Давид получает желтую карточку.
Желтая карточка
90'
Лима Лукас II получает желтую карточку.
Желтая карточка
90'
Кардосо Тьяго Рибейро получает желтую карточку.
90'
Мендес Гуимараес Эдилсон получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
90'
Джеромел Педро получает желтую карточку.
90'
Сантос производит замену. Виктор Феррас уходит, и Гедес Даниэл заменяет его

Желтая карточка
90'
Ramiro получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Гремио производит замену. Арройо Майкл уходит, и Jaja заменяет его
81'
Сантос производит замену. Алисон II уходит, и Гонсалвес Да Сильва Леандро Донизете заменяет его
76'
Гремио производит замену. Everton уходит, и Арройо Майкл заменяет его
Желтая карточка
73'
Фариас да Сильва Вандерлей получает желтую карточку.
71'
Сантос производит замену. Оливейра Рикардо II уходит, и Кардосо Тьяго Рибейро заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Луис Перейра да Сильва Фернандиньо.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Браз Давид.
Желтая карточка
34'
Перейра де Соуза Майкон Тиаго получает желтую карточку.
Желтая карточка
33'
Мендес Гуимараес Эдилсон получает желтую карточку.
Желтая карточка
25'
Yuri Oliveira Lima получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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