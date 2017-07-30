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1:0
Второй тайм: 67'
1:0
41' ГолLuiz Otavio III
|
41'
1:0
Состав команд
93
Jandrei
5
Moises
V
33
Маркес
Лукас
40
Сейяс
Луис
17
Arthur
IV
Шапекоэнсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 93 Jandrei Вратарь
- 22 Аподи Диаллиссон Защитник
- 21 Luiz Otavio III Защитник
- 14 Fabricio Bruno Защитник
- 6 Рейналдо Мануэл Защитник
- 8 Жиротто Андрей Полузащитник
- 5 Moises V Полузащитник
- 33 Маркес Лукас Полузащитник
- 40 Сейяс Луис Полузащитник
- 17 Arthur IV Полузащитник
- 10 Де Мело Тулио Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Elias Curzel Вратарь
- 26 De Lima Ferreira Diego Renan Защитник
- 23 Гуэрреро Фернандо Полузащитник
- 9 Веллингтон Паулиста Нападающий
- 32 Lourency
- 31 Dodô II
- 90 Roberto IV
- 11 Luiz Antonio II
- 7 Cristian Penilla
- 25 Lucas Mineiro III
Атлетико Гоияниенсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Felipe Garcia Вратарь
- 2 Каштру Андре Защитник
- 4 Gilvan Защитник
- 3 Роджер де Карвальо Защитник
- 6 Bruno Pacheco III Защитник
- 5 Paulo Sergio De Oliveira Paulinho Полузащитник
- 8 Роша Игор II Полузащитник
- 7 Andrigo Полузащитник
- 10 Luis Pereira III Полузащитник
- 11 Niltinho Полузащитник
- 9 Diego da Silva Rosa Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Габриэль Эдуардо Защитник
- 17 Edgar Bruno da Silva III Полузащитник
- 13 Jonatan Moreira III
- 12 Marcos de Paula Dutra
- 15 Marcao VII
- 20 Хоао Педро
- 18 Breno III
- 16 Dos Santos Everton Heleno
- 19 Luiz Fernando IV
Предыдущие игры
Шапекоэнсе (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 26.07.2017 Шапекоэнсе 1:0 Дефенса и Хустисия КС
- 22.07.2017 Витория 1:2 Шапекоэнсе СA
- 20.07.2017 Сантос 1:0 Шапекоэнсе СA
- 16.07.2017 Шапекоэнсе 2:0 Сан-Паулу СA
- 14.07.2017 Спорт Ресифи 3:0 Шапекоэнсе СA
- 09.07.2017 Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 04.07.2017 Флуминенсе 3:3 Шапекоэнсе СA
- 29.06.2017 Дефенса и Хустисия 1:0 Шапекоэнсе КС
- 26.06.2017 Шапекоэнсе 0:1 Атлетико Минейро СA
- 23.06.2017 Фламенго 5:1 Шапекоэнсе СA
- 18.06.2017 Шапекоэнсе 0:2 Ботафого СA
- 15.06.2017 Шапекоэнсе 2:1 Васко да Гама СA
- 11.06.2017 Понте-Прета 3:2 Шапекоэнсе СA
- 09.06.2017 Шапекоэнсе 3:6 Гремио СA
- 05.06.2017 Крузейро 0:2 Шапекоэнсе СA
- 02.06.2017 Шапекоэнсе 0:0 Крузейро К
- 30.05.2017 Шапекоэнсе 2:0 Аваи СA
- 24.05.2017 Шапекоэнсе 2:1 Депортиво Сулия КЛ
- 21.05.2017 Шапекоэнсе 1:0 Палмейрас СA
- 18.05.2017 Ланус 1:2 Шапекоэнсе КЛ
Атлетико Гоияниенсе (последние 20 матчей: +2 =5 -13)
- 24.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Ботафого СA
- 21.07.2017 Спорт Ресифи 4:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 16.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Атлетико Минейро СA
- 14.07.2017 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 08.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Витория СA
- 02.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Сантос СA
- 25.06.2017 Васко да Гама 1:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 22.06.2017 Палмейрас 1:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 17.06.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 15.06.2017 Атлетико Гоияниенсе 3:1 Аваи СA
- 12.06.2017 Крузейро 2:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 09.06.2017 Атлетико Гоияниенсе 3:0 Понте-Прета СA
- 06.06.2017 Баия 3:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 28.05.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:1 Коринтианс СA
- 25.05.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Фламенго К
- 21.05.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:3 Фламенго СA
- 16.05.2017 Куритиба 4:1 Атлетико Гоияниенсе СA
- 11.05.2017 Фламенго 0:0 Атлетико Гоияниенсе К
- 23.04.2017 Гойяс 0:0 Атлетико Гоияниенсе ЧГ
- 16.04.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Гойяс ЧГ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|16
|12
|4
|0
|26 - 7
|40
|2.
|Гремио
|16
|10
|2
|4
|31 - 17
|32
|3.
|Сантос
|16
|9
|3
|4
|18 - 10
|30
|4.
|Палмейрас
|17
|9
|2
|6
|26 - 18
|29
|5.
|Фламенго
|16
|7
|7
|2
|24 - 13
|28
|6.
|Спорт Ресифи
|16
|7
|3
|6
|24 - 20
|24
|7.
|Шапекоэнсе
|1:0
|17
|7
|3
|7
|23 - 28
|24
|8.
|Ботафого
|17
|6
|6
|5
|20 - 18
|24
|9.
|Васко да Гама
|16
|7
|2
|7
|21 - 26
|23
|10.
|Крузейро
|16
|6
|4
|6
|18 - 16
|22
|11.
|Понте-Прета
|16
|6
|3
|7
|19 - 21
|21
|12.
|Флуминенсе
|16
|5
|6
|5
|24 - 24
|21
|13.
|Атлетико Минейро
|16
|5
|5
|6
|17 - 19
|20
|14.
|Баия
|16
|5
|4
|7
|20 - 19
|19
|15.
|Куритиба
|16
|5
|4
|7
|17 - 22
|19
|16.
|Сан-Паулу
|17
|5
|4
|8
|20 - 22
|19
|17.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|4
|5
|7
|14 - 22
|17
|18.
|Аваи
|17
|4
|5
|8
|10 - 20
|17
|19.
|Витория
|16
|3
|3
|10
|16 - 29
|12
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|0:1
|17
|2
|3
|12
|13 - 30
|9
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Luiz Otavio.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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