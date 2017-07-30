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Шапекоэнсе
1:0
Второй тайм: 67'
Атлетико Гоияниенсе
0'
1:0
41' Гол
Luiz Otavio III
67'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Luiz Otavio.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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