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Стадион:
ХИК
2:0
Конец матча
ХИФК
0'
1:0
19' Гол
Патронен Ханну
2:0
44' Гол
Валенчич Филип
45' Красная карточка
Jani Baeckman
64' Желтая карточка
Nosh A Lody
77' Желтая карточка
Tuukka Andberg
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
81'
ХИК производит замену. Валенчич Филип уходит, и Лингман Лукас заменяет его
77'
ХИФК производит замену. Анямеле Ннаэмека уходит, и Лассас Фредрик заменяет его
Желтая карточка
77'
Tuukka Andberg получает желтую карточку.
71'
ХИК производит замену. Менса Эванс уходит, и Джаллоу Усман заменяет его
70'
ХИФК производит замену. Юкка Халме уходит, и Tuukka Andberg заменяет его

Желтая карточка
64'
Лоди Нош получает желтую карточку.
64'
ХИК производит замену. Саваж Демба уходит, и Бугуи Жан-Жак заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
ХИФК производит замену. Эса Терявя уходит, и Ристола Алекси заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
УДАЛЕНИЕ! Яни Бекман получил жёлтую карточку и покинул поле.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Валенчич Филип.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Патронен Ханну.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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