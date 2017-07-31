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Стадион:
Ювяскюля
1:1
Конец матча
РоПС
0'
50' Желтая карточка
Antto Tapaninen
1:0
57' Гол
Sasa Jovovic
1:1
80' Гол
Juho Hyvaerinen
90' Желтая карточка
Samu Suoraniemi
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Ювяскюля производит замену. Маннинен Микко уходит, и Toni Tahvanainen заменяет его
Желтая карточка
90'
Samu Suoraniemi получает желтую карточку.
85'
РоПС производит замену. Charlie Trafford уходит, и Кайта Сани заменяет его
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Juho Hyvaerinen.
77'
Ювяскюля производит замену. Saku Leppaenen уходит, и Samu Suoraniemi заменяет его

73'
РоПС производит замену. Муйнонен Эту уходит, и Timo Stavitski заменяет его
57'
РоПС производит замену. Pablo Gonzalez уходит, и Лаппалайнен Ласси заменяет его
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Sasa Jovovic.
Желтая карточка
50'
Тапанинен Антто получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Harjun stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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