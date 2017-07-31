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Стадион: Харьюн
50' Желтая карточкаAntto Tapaninen
1:0
57' ГолSasa Jovovic
1:1
80' ГолJuho Hyvaerinen
90' Желтая карточкаSamu Suoraniemi
|
50'
57'
1:0
80'
1:1
90'
Состав команд
Ювяскюля
- Основной состав
- 22 Teppo Marttinen Вратарь
- 29 Оямаа Хиндрек Защитник
- 9 Эток Гаэль Нападающий
- 23 Patrick Poutiainen
- 5 Маннинен Микко
- 10 Tommi Kari
- 20 Samu Nieminen
- 12 Antto Tapaninen
- 17 Saku Leppaenen
- 27 Sasa Jovovic
- 18 Honar Abdi
- Запасные игроки
- 1 Jere Pyhaeranta Вратарь
- 28 Aatu Manninen
- 16 Samu Suoraniemi
- 14 Verneri Vaelimaa
- 4 Felix Gustavsson
- 15 Toni Tahvanainen
- Главный тренер: Juha Pasoja
РоПС
- Основной состав
- 25 Регеро Антонио Вратарь
- 15 Вяйсянен Лео Защитник
- 5 Татомирович Иван Защитник
- 14 Муйнонен Эту Полузащитник
- 4 Окконен Анти Полузащитник
- 7 Pablo Gonzalez II
- 9 Эже Эмека
- 18 Juho Hyvaerinen
- 19 Charlie Trafford
- 20 Simo Roiha
- 17 Anselmi Nurmela
- Запасные игроки
- 2 Кайта Сани Защитник
- 24 Лаппалайнен Ласси Нападающий
- 22 Тукиайнен Сакари Нападающий
- 77 Timo Stavitski
- 12 Juhani Kangas
- Главный тренер: Juha Malinen
Предыдущие игры
Ювяскюля (последние 20 матчей: +1 =5 -14)
- 23.07.2017 ВПС 1:1 Ювяскюля В
- 16.07.2017 Ювяскюля 0:2 СИК В
- 08.07.2017 Интер Турку 4:0 Ювяскюля В
- 01.07.2017 Ювяскюля 1:3 Лахти В
- 21.06.2017 Ювяскюля 0:3 ХИФК В
- 18.06.2017 Мариехамн 2:1 Ювяскюля В
- 15.06.2017 ХИК 4:0 Ювяскюля В
- 03.06.2017 Кеми Кингс 1:1 Ювяскюля В
- 31.05.2017 Ювяскюля 0:0 КуПС В
- 27.05.2017 Ювяскюля 3:1 Ильвес В
- 24.05.2017 РоПС 2:1 Ювяскюля В
- 19.05.2017 Ювяскюля 1:4 ВПС В
- 12.05.2017 СИК 1:0 Ювяскюля В
- 06.05.2017 Ювяскюля 1:2 Интер Турку В
- 29.04.2017 Лахти 1:1 Ювяскюля В
- 23.04.2017 Ювяскюля 1:5 ХИК В
- 15.04.2017 ХИФК 0:0 Ювяскюля В
- 08.04.2017 Мариехамн 5:2 Ювяскюля В
- 06.03.2017 Лахти 3:2 Ювяскюля К
- 18.02.2017 Ювяскюля 0:1 Ильвес К
РоПС (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 23.07.2017 РоПС 1:2 СИК В
- 16.07.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 08.07.2017 РоПС 2:2 ХИФК В
- 29.06.2017 Кеми Кингс 1:1 РоПС В
- 26.06.2017 РоПС 1:0 Ильвес В
- 22.06.2017 ВПС 1:0 РоПС В
- 17.06.2017 РоПС 2:0 Интер Турку В
- 04.06.2017 РоПС 1:4 ХИК В
- 31.05.2017 Мариехамн 2:1 РоПС В
- 27.05.2017 РоПС 0:1 КуПС В
- 24.05.2017 РоПС 2:1 Ювяскюля В
- 19.05.2017 СИК 3:0 РоПС В
- 12.05.2017 РоПС 1:0 Лахти В
- 06.05.2017 ХИФК 1:0 РоПС В
- 29.04.2017 РоПС 3:1 Кеми Кингс В
- 22.04.2017 Ильвес 0:2 РоПС В
- 17.04.2017 РоПС 2:4 ВПС В
- 12.04.2017 Интер Турку 6:2 РоПС В
- 13.03.2017 РоПС 0:2 СИК К
- 01.03.2017 РоПС 1:1 Кеми Кингс К
Последние игры между собой
Ювяскюля: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
РоПС: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
- 24.05.2017 РоПС 2:1 Ювяскюля Вейккауслига
- 16.09.2013 РоПС 1:1 Ювяскюля Вейккауслига
- 30.06.2013 Ювяскюля 1:1 РоПС Вейккауслига
- 12.05.2013 РоПС 4:0 Ювяскюля Вейккауслига
- 18.09.2011 РоПС 3:3 Ювяскюля Вейккауслига
- 11.07.2011 Ювяскюля 3:0 РоПС Вейккауслига
- 12.05.2011 РоПС 1:2 Ювяскюля Вейккауслига
- 06.02.2011 РоПС 5:6 Ювяскюля Кубок лиги
- 01.07.2009 РоПС 2:1 Ювяскюля Вейккауслига
- 14.05.2009 Ювяскюля 1:1 РоПС Вейккауслига
- 21.02.2009 РоПС 1:1 Ювяскюля Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|19
|12
|6
|1
|43 - 9
|42
|2.
|ВПС
|19
|8
|8
|3
|25 - 23
|32
|3.
|Лахти
|19
|7
|10
|2
|27 - 15
|31
|4.
|СИК
|1:0
|19
|8
|4
|7
|23 - 25
|28
|5.
|КуПС
|0:1
|19
|7
|6
|6
|27 - 22
|27
|6.
|Ильвес
|19
|7
|6
|6
|19 - 20
|27
|7.
|Мариехамн
|19
|6
|8
|5
|29 - 29
|26
|8.
|Интер Турку
|19
|6
|6
|7
|29 - 26
|24
|9.
|Кеми Кингс
|19
|6
|4
|9
|23 - 28
|22
|10.
|РоПС
|19
|6
|4
|9
|23 - 31
|22
|11.
|ХИФК
|19
|2
|8
|9
|16 - 29
|14
|12.
|Ювяскюля
|19
|1
|6
|12
|15 - 42
|9
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Ювяскюля производит замену. Маннинен Микко уходит, и Toni Tahvanainen заменяет его
90'
Samu Suoraniemi получает желтую карточку.
85'
РоПС производит замену. Charlie Trafford уходит, и Кайта Сани заменяет его
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Juho Hyvaerinen.
77'
Ювяскюля производит замену. Saku Leppaenen уходит, и Samu Suoraniemi заменяет его
73'
РоПС производит замену. Муйнонен Эту уходит, и Timo Stavitski заменяет его
57'
РоПС производит замену. Pablo Gonzalez уходит, и Лаппалайнен Ласси заменяет его
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Sasa Jovovic.
50'
Тапанинен Антто получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Harjun stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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