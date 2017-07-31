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Стадион: OmaSP Stadion
47' Желтая карточкаГабриэль Рубен
1:0
52' ГолМбома Аристот
65' Желтая карточкаХурме Яркко
|
47'
52'
1:0
65'
Состав команд
СИК
- Основной состав
- 33 Аксалу Михкель Вратарь
- 3 Валес Марк Защитник
- 18 Хурме Яркко Защитник
- 58 Хетемай Мехмет Полузащитник
- 15 Клинга Матти Нападающий
- 80 Зенели Эрфан Нападающий
- 37 Мбома Аристот Нападающий
- 14 Kaine Sheppard
- 29 Chema Anton
- 22 Diego Bardanca
- 5 Хатакка Дани
- Запасные игроки
- 31 Валакари Паавр Вратарь
- 2 Меро Йоэл Защитник
- 19 Малоло Обед Полузащитник
- 11 Tomas Hradecky Полузащитник
- 17 Ville Tikkanen
- 9 Sergi Arimany
- 16 Joonas Sundman
- Главный тренер: Jose Roca
КуПС
- Основной состав
- 1 Виртанен Отсо Вратарь
- 20 Саксман Вилле Защитник
- 45 Эгвуэкве Азубуйке Защитник
- 10 Пурье Атс Полузащитник
- 15 Габриэль Рубен Полузащитник
- 28 Jiri Nissinen
- 22 Nikko Boxall
- 11 Ilmari Niskanen
- 3 Hamed Coulibaly
- 8 Petteri Pennanen
- 25 Urho Nissila
- Запасные игроки
- 6 Saku Savolainen
- 21 Solomon Duah
- 16 Mika Toeyraes
- 39 Fuad Gbolahan Salami
- 32 Toumas Rannankari
- 23 Joni Maekelae
- Главный тренер: Jani Honkavaara
Предыдущие игры
СИК (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 23.07.2017 РоПС 1:2 СИК В
- 16.07.2017 Ювяскюля 0:2 СИК В
- 06.07.2017 СИК 0:2 КР Рейкьявик ЛЕ
- 29.06.2017 КР Рейкьявик 0:0 СИК ЛЕ
- 26.06.2017 СИК 1:0 Кеми Кингс В
- 22.06.2017 Ильвес 1:0 СИК В
- 17.06.2017 СИК 0:1 ВПС В
- 14.06.2017 ХИФК 0:2 СИК В
- 03.06.2017 СИК 0:3 Интер Турку В
- 31.05.2017 ХИК 6:0 СИК В
- 27.05.2017 СИК 1:1 Мариехамн В
- 24.05.2017 КуПС 1:1 СИК В
- 19.05.2017 СИК 3:0 РоПС В
- 12.05.2017 СИК 1:0 Ювяскюля В
- 06.05.2017 Лахти 1:0 СИК В
- 28.04.2017 СИК 3:3 ХИФК В
- 22.04.2017 Кеми Кингс 3:1 СИК В
- 15.04.2017 СИК 1:2 Ильвес В
- 08.04.2017 ВПС 1:3 СИК В
- 05.04.2017 СИК 1:1 Лахти В
КуПС (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 22.07.2017 КуПС 2:2 Лахти В
- 17.07.2017 ХИФК 1:4 КуПС В
- 08.07.2017 КуПС 3:0 Кеми Кингс В
- 01.07.2017 Ильвес 1:0 КуПС В
- 21.06.2017 Интер Турку 1:1 КуПС В
- 18.06.2017 КуПС 0:2 ХИК В
- 14.06.2017 КуПС 2:2 ВПС В
- 04.06.2017 КуПС 1:2 Мариехамн В
- 31.05.2017 Ювяскюля 0:0 КуПС В
- 27.05.2017 РоПС 0:1 КуПС В
- 24.05.2017 КуПС 1:1 СИК В
- 19.05.2017 Лахти 1:2 КуПС В
- 12.05.2017 КуПС 2:1 ХИФК В
- 06.05.2017 Кеми Кингс 1:4 КуПС В
- 29.04.2017 КуПС 0:1 Ильвес В
- 22.04.2017 ВПС 2:2 КуПС В
- 17.04.2017 КуПС 2:1 Интер Турку В
- 10.04.2017 ХИК 2:0 КуПС В
- 12.03.2017 КуПС 2:4 Хонка К
- 07.03.2017 Ильвес 2:1 КуПС К
Последние игры между собой
СИК: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 1
КуПС: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 6
- 24.05.2017 КуПС 1:1 СИК Вейккауслига
- 28.09.2016 СИК 1:0 КуПС Вейккауслига
- 06.08.2016 СИК 1:0 КуПС Вейккауслига
- 21.05.2016 КуПС 0:0 СИК Вейккауслига
- 29.01.2016 КуПС 0:0 СИК Кубок лиги
- 10.09.2015 КуПС 1:1 СИК Вейккауслига
- 26.08.2015 СИК 1:0 КуПС Вейккауслига
- 11.05.2015 СИК 5:0 КуПС Вейккауслига
- 04.04.2015 СИК 1:2 КуПС Кубок Суоми
- 31.08.2014 КуПС 0:0 СИК Вейккауслига
- 12.07.2014 СИК 0:0 КуПС Вейккауслига
- 23.04.2014 СИК 2:0 КуПС Вейккауслига
- 09.03.2014 КуПС 0:1 СИК Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|19
|12
|6
|1
|43 - 9
|42
|2.
|ВПС
|19
|8
|8
|3
|25 - 23
|32
|3.
|Лахти
|19
|7
|10
|2
|27 - 15
|31
|4.
|СИК
|1:0
|19
|8
|4
|7
|23 - 25
|28
|5.
|КуПС
|0:1
|19
|7
|6
|6
|27 - 22
|27
|6.
|Ильвес
|19
|7
|6
|6
|19 - 20
|27
|7.
|Мариехамн
|19
|6
|8
|5
|29 - 29
|26
|8.
|Интер Турку
|19
|6
|6
|7
|29 - 26
|24
|9.
|Кеми Кингс
|19
|6
|4
|9
|23 - 28
|22
|10.
|РоПС
|19
|6
|4
|9
|23 - 31
|22
|11.
|ХИФК
|19
|2
|8
|9
|16 - 29
|14
|12.
|Ювяскюля
|19
|1
|6
|12
|15 - 42
|9
Второй тайм
65'
Хурме Яркко получает желтую карточку.
59'
КуПС производит замену. Urho Nissila уходит, и Fuad Gbolahan Salami заменяет его
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мбома Аристот.
47'
Габриэль Рубен получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OmaSP Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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