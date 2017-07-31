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Стадион:
СИК
1:0
Второй тайм: 69'
КуПС
0'
47' Желтая карточка
Габриэль Рубен
1:0
52' Гол
Мбома Аристот
65' Желтая карточка
Хурме Яркко
69'
Второй тайм
Желтая карточка
65'
Хурме Яркко получает желтую карточку.
59'
КуПС производит замену. Urho Nissila уходит, и Fuad Gbolahan Salami заменяет его
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мбома Аристот.
Желтая карточка
47'
Габриэль Рубен получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OmaSP Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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