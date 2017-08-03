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Сантос
3:2
Конец матча
Фламенго
0'
15' Желтая карточка
Rodinei
39' Желтая карточка
Диего Рибас
40' Желтая карточка
Оливейра Рикардо II
50' Желтая карточка
Лима Лукас II
1:0
54' Гол
Bruno Henrique IV
1:1
56' Гол
Рибейро Эвертон
59' Желтая карточка
Ewerthon VI
1:2
67' Гол
Felipe Vizeu
74' Вторая желтая карточка
Rodinei
2:2
85' Гол
Алисон II
87' Желтая карточка
Браз Давид
3:2
88' Гол
Оливейра Рикардо II
90' Вторая желтая карточка
Браз Давид
90'+8
Второй тайм
90'
Браз Давид получает вторую желтую карточку. Удаление.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Фламенго производит замену. Rene уходит, и Беррио Орландо заменяет его
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Оливейра Рикардо II.
Желтая карточка
87'
Браз Давид получает желтую карточку.
Желтая карточка
85'
Bruno Henrique получает желтую карточку.

Описание гола
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Алисон II.
77'
Сантос производит замену. Jean Mota уходит, и Кайке заменяет его
75'
Фламенго производит замену. Диего Рибас уходит, и Пара заменяет его
74'
Rodinei получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Felipe Vizeu.
65'
Сантос производит замену. Ренато Дирней уходит, и Алисон II заменяет его
Желтая карточка
59'
Кардосо Сильва Эвертон получает желтую карточку.
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рибейро Эвертон.
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Bruno Henrique.
Желтая карточка
50'
Лима Лукас II получает желтую карточку.
46'
Сантос производит замену. Yuri Oliveira Lima уходит, и Зе Карлос заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Оливейра Рикардо II получает желтую карточку.
Желтая карточка
39'
Диего Рибас получает желтую карточку.
28'
Фламенго производит замену. Герреро Паоло уходит, и Felipe Vizeu заменяет его
Желтая карточка
15'
Rodinei получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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