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15' Желтая карточкаRodinei
39' Желтая карточкаДиего Рибас
40' Желтая карточкаОливейра Рикардо II
50' Желтая карточкаЛима Лукас II
1:0
54' ГолBruno Henrique IV
1:1
56' ГолРибейро Эвертон
59' Желтая карточкаEwerthon VI
1:2
67' ГолFelipe Vizeu
74' Вторая желтая карточкаRodinei
2:2
85' ГолАлисон II
87' Желтая карточкаБраз Давид
3:2
88' ГолОливейра Рикардо II
90' Вторая желтая карточкаБраз Давид
|
15'
39'
50'
54'
1:0
56'
1:1
59'
67'
1:2
74'
75'
85'
2:2
87'
88'
3:2
90'
Состав команд
38
Гедес
Даниэл
14
Браз
Давид
39
Jean
Mota
2
Rodinei
6
Rene
III
35
Диего
Рибас
22
Ewerthon
VI
Сантос 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Vanderlei III Вратарь
- 38 Гедес Даниэл Защитник
- 28 Perez Martinez Lucas VI Защитник
- 14 Браз Давид Защитник
- 39 Jean Mota Защитник
- 8 Ренато Дирней Полузащитник
- 25 Yuri Oliveira Lima Полузащитник
- 36 Копете Джонатан Полузащитник
- 10 Лима Лукас II Полузащитник
- 27 Bruno Henrique IV Полузащитник
- 9 Оливейра Рикардо II Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Жуан Пауло Вратарь
- 37 Зе Карлос Защитник
- 32 Fabian Noguera Защитник
- 17 Рафаэл Лонгине Полузащитник
- 16 Vladimir Hernandez Полузащитник
- 5 Алисон II Полузащитник
- 19 Лео Ситтадини Полузащитник
- 30 Donizete Полузащитник
- 11 Kayke Нападающий
- 15 Эдилсон
- 26 Tiago Ribeiro I
- Главный тренер: Доривал Жуниор
Фламенго 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Алвес Диего Вратарь
- 2 Rodinei Защитник
- 15 Ревер Умберто Защитник
- 4 Juan Blanko II Защитник
- 6 Rene III Защитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 8 Marcio Araujo Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Полузащитник
- 35 Диего Рибас Полузащитник
- 22 Ewerthon VI Полузащитник
- 9 Герреро Паоло Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Трауко Мигель Защитник
- 33 Rafael Vaz Защитник
- 26 Gustavo Cuellar Полузащитник
- 11 Манкуэльо Федерико Полузащитник
- 27 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 28 Беррио Орландо Полузащитник
- 30 Thiago Xavier IV
- 21 Para I
- 47 Felipe Vizeu
- 20 Vinicius Junior
- 17 Gabriel Paulista VI
Предыдущие игры
Сантос (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 31.07.2017 Гремио 1:1 Сантос СA
- 27.07.2017 Сантос 4:2 Фламенго К
- 23.07.2017 Сантос 3:0 Баия СA
- 20.07.2017 Сантос 1:0 Шапекоэнсе СA
- 16.07.2017 Васко да Гама 0:0 Сантос СA
- 13.07.2017 Атлетико Минейро 0:1 Сантос СA
- 10.07.2017 Сантос 3:2 Сан-Паулу СA
- 06.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:3 Сантос КЛ
- 02.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Сантос СA
- 29.06.2017 Фламенго 2:0 Сантос К
- 25.06.2017 Сантос 0:1 Спорт Ресифи СA
- 22.06.2017 Витория 0:2 Сантос СA
- 18.06.2017 Сантос 0:0 Понте-Прета СA
- 15.06.2017 Сантос 1:0 Палмейрас СA
- 12.06.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сантос СA
- 08.06.2017 Сантос 1:0 Ботафого СA
- 04.06.2017 Коринтианс 2:0 Сантос СA
- 28.05.2017 Сантос 0:1 Крузейро СA
- 24.05.2017 Сантос 4:0 Спортинг Кристал КЛ
- 20.05.2017 Сантос 1:0 Куритиба СA
Фламенго (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 30.07.2017 Коринтианс 1:1 Фламенго СA
- 27.07.2017 Сантос 4:2 Фламенго К
- 23.07.2017 Фламенго 2:1 Куритиба СA
- 20.07.2017 Фламенго 2:2 Палмейрас СA
- 16.07.2017 Крузейро 1:1 Фламенго СA
- 14.07.2017 Фламенго 0:1 Гремио СA
- 09.07.2017 Васко да Гама 0:1 Фламенго СA
- 06.07.2017 Палестино 2:5 Фламенго КС
- 02.07.2017 Фламенго 2:0 Сан-Паулу СA
- 29.06.2017 Фламенго 2:0 Сантос К
- 26.06.2017 Баия 0:1 Фламенго СA
- 23.06.2017 Фламенго 5:1 Шапекоэнсе СA
- 18.06.2017 Флуминенсе 2:2 Фламенго СA
- 15.06.2017 Фламенго 2:0 Понте-Прета СA
- 11.06.2017 Аваи 1:1 Фламенго СA
- 08.06.2017 Спорт Ресифи 2:0 Фламенго СA
- 04.06.2017 Фламенго 0:0 Ботафого СA
- 28.05.2017 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго СA
- 25.05.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Фламенго К
- 21.05.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:3 Фламенго СA
Последние игры между собой
Сантос: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Фламенго: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|18
|13
|5
|0
|29 - 8
|44
|2.
|Гремио
|18
|11
|3
|4
|33 - 18
|36
|3.
|Сантос
|18
|10
|4
|4
|22 - 13
|34
|4.
|Палмейрас
|18
|10
|2
|6
|28 - 19
|32
|5.
|Фламенго
|18
|7
|8
|3
|27 - 17
|29
|6.
|Спорт Ресифи
|18
|8
|4
|6
|29 - 23
|28
|7.
|Ботафого
|18
|6
|6
|6
|21 - 20
|24
|8.
|Васко да Гама
|17
|7
|2
|8
|21 - 27
|23
|9.
|Крузейро
|17
|6
|5
|6
|18 - 16
|23
|10.
|Атлетико Минейро
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|11.
|Флуминенсе
|17
|5
|7
|5
|26 - 26
|22
|12.
|Шапекоэнсе
|18
|6
|4
|8
|24 - 31
|22
|13.
|Понте-Прета
|17
|6
|3
|8
|20 - 24
|21
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|15.
|Баия
|18
|5
|5
|8
|22 - 23
|20
|16.
|Сан-Паулу
|17
|5
|4
|8
|20 - 22
|19
|17.
|Куритиба
|17
|5
|4
|8
|17 - 24
|19
|18.
|Аваи
|17
|4
|5
|8
|10 - 20
|17
|19.
|Витория
|18
|4
|4
|10
|19 - 30
|16
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|18
|3
|3
|12
|15 - 31
|12
Второй тайм
90'
Браз Давид получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Фламенго производит замену. Rene уходит, и Беррио Орландо заменяет его
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Оливейра Рикардо II.
87'
Браз Давид получает желтую карточку.
85'
Bruno Henrique получает желтую карточку.
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Алисон II.
75'
Фламенго производит замену. Диего Рибас уходит, и Пара заменяет его
74'
Rodinei получает вторую желтую карточку. Удаление.
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Felipe Vizeu.
65'
Сантос производит замену. Ренато Дирней уходит, и Алисон II заменяет его
59'
Кардосо Сильва Эвертон получает желтую карточку.
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рибейро Эвертон.
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Bruno Henrique.
50'
Лима Лукас II получает желтую карточку.
46'
Сантос производит замену. Yuri Oliveira Lima уходит, и Зе Карлос заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
Оливейра Рикардо II получает желтую карточку.
39'
Диего Рибас получает желтую карточку.
28'
Фламенго производит замену. Герреро Паоло уходит, и Felipe Vizeu заменяет его
15'
Rodinei получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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