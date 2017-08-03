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0:2
Конец матча
20' Желтая карточкаGiovanni Augusto
0:1
31' ГолJo Alves II
52' Желтая карточкаLeo Silva I
0:2
83' ГолRodriguinho I
90' Желтая карточкаРоша Маркос
90' Желтая карточкаОтеро Ромуло
|
20'
31'
0:1
46'
52'
83'
0:2
90'
90'
Состав команд
10
Касарес
Хуан
70
Pablo
IV
13
Моура
Рафаэл
12
Рамос
Кассио
23
Фагнер
25
Clayson
Атлетико Минейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 2 Роша Маркос Защитник
- 3 Leo Silva I Защитник
- 30 Gabriel Paulista XVI Защитник
- 6 Fabio Santos IV Защитник
- 5 Pereira Karioka III Полузащитник
- 8 Mendes Elias II Полузащитник
- 94 Gustavo Blanco Полузащитник
- 10 Касарес Хуан Полузащитник
- 70 Pablo IV Полузащитник
- 13 Моура Рафаэл Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Уилсон Вратарь
- 36 Gleison Защитник
- 25 Yago Полузащитник
- 11 Отеро Ромуло Полузащитник
- 21 Варкен Адилсон Полузащитник
- 20 Валдивия Вандерсон Полузащитник
- 85 Роджер Бернардо Полузащитник
- 33 Elder Santana
- 29 Alex VII
- 7 Robson de Souza I
- 31 Leo VI
- 87 Giovanni III
- Главный тренер: Кульпи Левир
Коринтианс 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Рамос Кассио Вратарь
- 23 Фагнер Защитник
- 4 Бальбуэна Фабиан Защитник
- 34 Pedro Henrique II Защитник
- 13 Guilherme Arana Защитник
- 5 Gabriel Paulista VIII Полузащитник
- 8 Maycon Barberan Полузащитник
- 17 Giovanni Augusto Полузащитник
- 26 Rodriguinho I Полузащитник
- 25 Clayson Полузащитник
- 7 Jo Alves II Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Карлинос Карлос Защитник
- 38 Педринью Роша Защитник
- 2 Leo Principe Защитник
- 21 Бастос Фернандр Феллипе Полузащитник
- 18 Казим Казим Нападающий
- 28 Paulo Roberto IV
- 29 Guilherme de Aguiar Camacho
- 1 Matheus Vidotto
- 27 Walter Leandro Capeloza Artune II
- 14 Leonardo Rodrigues V
- 6 Moises VII
- 32 Rodrigo Figueiredo
- Главный тренер: Менезес Мано
Предыдущие игры
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 30.07.2017 Куритиба 0:2 Атлетико Минейро СA
- 27.07.2017 Ботафого 3:0 Атлетико Минейро К
- 24.07.2017 Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама СA
- 20.07.2017 Атлетико Минейро 0:2 Баия СA
- 16.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Атлетико Минейро СA
- 13.07.2017 Атлетико Минейро 0:1 Сантос СA
- 10.07.2017 Ботафого 1:1 Атлетико Минейро СA
- 06.07.2017 Вильстерман 1:0 Атлетико Минейро КЛ
- 02.07.2017 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро СA
- 30.06.2017 Атлетико Минейро 1:0 Ботафого К
- 26.06.2017 Шапекоэнсе 0:1 Атлетико Минейро СA
- 22.06.2017 Атлетико Минейро 2:2 Спорт Ресифи СA
- 18.06.2017 Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро СA
- 15.06.2017 Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 11.06.2017 Витория 2:0 Атлетико Минейро СA
- 08.06.2017 Атлетико Минейро 1:0 Аваи СA
- 04.06.2017 Палмейрас 0:0 Атлетико Минейро СA
- 01.06.2017 Атлетико Минейро 2:0 Парана К
- 28.05.2017 Атлетико Минейро 2:2 Понте-Прета СA
- 25.05.2017 Парана 3:2 Атлетико Минейро К
Коринтианс (последние 20 матчей: +14 =6 -0)
- 30.07.2017 Коринтианс 1:1 Фламенго СA
- 27.07.2017 Коринтианс 2:0 Патриотас КС
- 23.07.2017 Флуминенсе 0:1 Коринтианс СA
- 20.07.2017 Аваи 0:0 Коринтианс СA
- 16.07.2017 Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе СA
- 13.07.2017 Палмейрас 0:2 Коринтианс СA
- 09.07.2017 Коринтианс 2:0 Понте-Прета СA
- 02.07.2017 Коринтианс 1:0 Ботафого СA
- 29.06.2017 Патриотас 1:1 Коринтианс КС
- 25.06.2017 Гремио 0:1 Коринтианс СA
- 23.06.2017 Коринтианс 3:0 Баия СA
- 18.06.2017 Куритиба 0:0 Коринтианс СA
- 15.06.2017 Коринтианс 1:0 Крузейро СA
- 11.06.2017 Коринтианс 3:2 Сан-Паулу СA
- 08.06.2017 Васко да Гама 2:5 Коринтианс СA
- 04.06.2017 Коринтианс 2:0 Сантос СA
- 28.05.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:1 Коринтианс СA
- 21.05.2017 Витория 0:1 Коринтианс СA
- 14.05.2017 Коринтианс 1:1 Шапекоэнсе СA
- 11.05.2017 Универсидад де Чили 1:2 Коринтианс КС
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 10
Коринтианс: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 6
- 06.10.2016 Коринтианс 0:0 Атлетико Минейро Серия A
- 23.06.2016 Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс Серия A
- 17.01.2016 Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс Товарищеские матчи. Клубы
- 01.11.2015 Атлетико Минейро 0:3 Коринтианс Серия A
- 19.07.2015 Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Серия A
- 16.10.2014 Атлетико Минейро 4:1 Коринтианс Кубок Бразилии
- 02.10.2014 Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро Кубок Бразилии
- 12.09.2014 Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
- 20.04.2014 Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс Бразилейро Серия А
- 06.10.2013 Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс Бразилейро Серия А
- 14.07.2013 Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
- 02.09.2012 Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Серия A
- 27.05.2012 Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс Серия A
- 20.11.2011 Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро Серия A
- 18.08.2011 Атлетико Минейро 2:3 Коринтианс Серия A
- 07.10.2010 Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс Серия A
- 18.07.2010 Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Серия A
- 06.12.2009 Атлетико Минейро 0:3 Коринтианс Серия A
- 16.08.2009 Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|18
|13
|5
|0
|29 - 8
|44
|2.
|Гремио
|18
|11
|3
|4
|33 - 18
|36
|3.
|Сантос
|18
|10
|4
|4
|22 - 13
|34
|4.
|Палмейрас
|18
|10
|2
|6
|28 - 19
|32
|5.
|Фламенго
|18
|7
|8
|3
|27 - 17
|29
|6.
|Спорт Ресифи
|18
|8
|4
|6
|29 - 23
|28
|7.
|Ботафого
|18
|6
|6
|6
|21 - 20
|24
|8.
|Васко да Гама
|17
|7
|2
|8
|21 - 27
|23
|9.
|Крузейро
|17
|6
|5
|6
|18 - 16
|23
|10.
|Атлетико Минейро
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|11.
|Флуминенсе
|17
|5
|7
|5
|26 - 26
|22
|12.
|Шапекоэнсе
|18
|6
|4
|8
|24 - 31
|22
|13.
|Понте-Прета
|17
|6
|3
|8
|20 - 24
|21
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|15.
|Баия
|18
|5
|5
|8
|22 - 23
|20
|16.
|Сан-Паулу
|17
|5
|4
|8
|20 - 22
|19
|17.
|Куритиба
|17
|5
|4
|8
|17 - 24
|19
|18.
|Аваи
|17
|4
|5
|8
|10 - 20
|17
|19.
|Витория
|18
|4
|4
|10
|19 - 30
|16
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|18
|3
|3
|12
|15 - 31
|12
Второй тайм
90'
Отеро Ромуло получает желтую карточку.
90'
Роша Маркос получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Коринтианс производит замену. Rodriguinho уходит, и Бастос Фернандр Феллипе заменяет его
86'
Коринтианс производит замену. Жо уходит, и Казим Казим заменяет его
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Rodriguinho.
69'
Коринтианс производит замену. Giovanni Augusto уходит, и Гильерме де Агиар Камачо заменяет его
64'
Атлетико Минейро производит замену. Элиас Мендес Триндаде уходит, и Робиньо заменяет его
64'
Атлетико Минейро производит замену. Gustavo Blanco уходит, и Варкен Адилсон заменяет его
52'
Леонардо Сильва получает желтую карточку.
46'
Атлетико Минейро производит замену. Диогу Лопес де Лима Пабло уходит, и Отеро Ромуло заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Жо.
20'
Giovanni Augusto получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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