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Атлетико Минейро
0:2
Конец матча
Коринтианс
0'
20' Желтая карточка
Giovanni Augusto
0:1
31' Гол
Jo Alves II
52' Желтая карточка
Leo Silva I
0:2
83' Гол
Rodriguinho I
90' Желтая карточка
Роша Маркос
90' Желтая карточка
Отеро Ромуло
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Отеро Ромуло получает желтую карточку.
Желтая карточка
90'
Роша Маркос получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Коринтианс производит замену. Rodriguinho уходит, и Бастос Фернандр Феллипе заменяет его
86'
Коринтианс производит замену. Жо уходит, и Казим Казим заменяет его
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Rodriguinho.

69'
Коринтианс производит замену. Giovanni Augusto уходит, и Гильерме де Агиар Камачо заменяет его
64'
Атлетико Минейро производит замену. Элиас Мендес Триндаде уходит, и Робиньо заменяет его
64'
Атлетико Минейро производит замену. Gustavo Blanco уходит, и Варкен Адилсон заменяет его
Желтая карточка
52'
Леонардо Сильва получает желтую карточку.
46'
Атлетико Минейро производит замену. Диогу Лопес де Лима Пабло уходит, и Отеро Ромуло заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Жо.
Желтая карточка
20'
Giovanni Augusto получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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