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Шапекоэнсе
1:0
Первый тайм: 34'
Баия
0'
1:0
20' Гол
Де Мело Тулио
34'
Первый тайм
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де Мело Тулио.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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