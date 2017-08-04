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Стадион:
Интер Турку
3:0
Конец матча
ХИФК
0'
1:0
3' Гол
Benjamin Kaellman
2:0
20' Гол
Lucas Garcia
3:0
45' Гол
Philip Njoku
89' Желтая карточка
Канджи Макумба
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
89'
Канджи Макумба получает желтую карточку.
85'
Интер Турку производит замену. Benjamin Kaellman уходит, и Канджи Макумба заменяет его
83'
ХИФК производит замену. Гела Чевдет уходит, и Отто-Пекка Юрвайнен заменяет его
81'
Интер Турку производит замену. Tatu Varmanen уходит, и Калле Кауппи заменяет его
71'
Интер Турку производит замену. Лехтонен Хенри уходит, и Arttu Hoskonen заменяет его

65'
ХИФК производит замену. Ристола Алекси уходит, и Лассас Фредрик заменяет его
46'
ХИФК производит замену. Эса Терявя уходит, и Ахо Туомас заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Philip Njoku.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Lucas Lopez Garcia.
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Benjamin Kaellman.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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