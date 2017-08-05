Стадион: Nanjing Olympic Sports Centre
2:2
Конец матча
31' Желтая карточкаZhao Ke
1:0
40' ГолМуканджо Бенжамин
1:1
43' ГолJinghang Hu
1:2
48' ГолБассогог Кристиан
2:2
55' ГолТейшейра Алекс
59' Желтая карточкаYuan Tao
59' Желтая карточкаБассогог Кристиан
82' Желтая карточкаЛи Ан
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
95'
94'
Тактическая замена. Zhuoyi Feng уходит с поля и его заменяет Heng Luo
94'
Yun Zhou наказан за толчок Бассогог Кристиан
94'
94'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
94'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Xiaobin Zhang из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
93'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Changjie Du наказан за толчок Pengfei Xie
92'
Changjie Du нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
91'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье бьет головой мимо ворот
91'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Xiaotian Yang выбил мяч на угловой.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
89'
89'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty подал угловой слева.
88'
88'
Тейшейра Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье. Это Xiaotian Yang заработал фол.
87'
Муканджо Бенжамин мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
87'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty делает навес прямо в штрафную.
87'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Pengfei Xie мяча так и не получил
86'
Jinghang Hu получил травму и заменен. Zijie Chen выходит на поле.
85'
Jinghang Hu получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
85'
Jinghang Hu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Changjie Du из команды Хэнань Цзянье. Это Yuan Tao заработал фол.
83'
Zhuoyi Feng пробил головой, вратарь справился с ударом.
83'
82'
Ли Ан получает желтую карточку.
82'
Ли Ан из команды Жиангсу Sainty. Это Бассогог Кристиан заработал фол.
81'
Тактическая замена. Ванг Сонг уходит с поля и его заменяет Pengfei Xie
81'
81'
Сян Цзи из команды Жиангсу Sainty делает навес
80'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
79'
Zhao Ke возвращается на поле, всё в порядке.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Zhao Ke получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
78'
Zhao Ke на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
78'
Тактическая замена. Jinbao Zhong уходит с поля и его заменяет Changjie Du
77'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty делает неудачный навес.
76'
Цао Гу наказан за толчок Муканджо Бенжамин
75'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Рамирес мяча так и не получил
74'
Дочкал Борек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Ванг Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Zhao Ke коснулся мяча рукой.
73'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Zhuoyi Feng заработал фол.
71'
70'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
70'
Yun Zhou из команды Жиангсу Sainty. Это Бассогог Кристиан заработал фол.
69'
Дочкал Борек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
69'
Рамирес бьет и мяч от рикошета проходит мимо
67'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
67'
Zhao Ke бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Xiaotian Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
66'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Бассогог Кристиан заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
64'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty делает навес
63'
Тактическая замена. Tianyi Gao уходит с поля и его заменяет Сян Цзи
62'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
61'
Ли Ан блокирует соперника. Бассогог Кристиан заработал своей команде штрафной.
61'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
61'
Jinbao Zhong отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Бассогог Кристиан получает желтую карточку за неспортивное поведение
59'
Yuan Tao получает желтую карточку за неспортивное поведение
58'
Chao Gu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
58'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Xiaobin Zhang заработал фол.
58'
Дочкал Борек не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
58'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
57'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Муканджо Бенжамин сделал результативную передачу.
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Тейшейра Алекс из клуба "Жиангсу Sainty" отправил мяч головой в ворота.
55'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty делает отличный навес.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
55'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
55'
Xiaobin Zhang из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Ванг Сонг заработал фол.
54'
53'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Муканджо Бенжамин возвращается на поле, всё в порядке.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Муканджо Бенжамин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
52'
Муканджо Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Гомес Эдди совершает грубый фол. Муканджо Бенжамин был жертвой
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
48'
Цао Гу сделал результативную передачу.
48'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Бассогог Кристиан!
48'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье устремляется вперед с мячом.
48'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Ву Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
47'
47'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
47'
46'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
46'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье бьет головой мимо ворот
46'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает навес
46'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Jinbao Zhong заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
43'
Zhuoyi Feng сделал результативную передачу.
43'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Jinghang Hu записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
43'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников.
43'
43'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Ли Ан наказан за толчок Jinghang Hu
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
40'
Рамирес сделал результативную передачу.
40'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Муканджо Бенжамин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
40'
Муканджо Бенжамин на финте ушёл от оппонента.
40'
39'
39'
Tianyi Gao бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Дочкал Борек блокирует соперника. Рамирес заработал своей команде штрафной.
36'
36'
36'
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Xiaobin Zhang из команды Жиангсу Sainty в офсайде
34'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty делает навес
34'
34'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty подал угловой слева.
33'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty разыграл угловой с правого угла.
32'
Zhao Ke выбил мяч на угловой.
32'
32'
32'
Ли Ан из команды Жиангсу Sainty делает навес
31'
Zhao Ke получает желтую карточку.
31'
Zhao Ke атакует сзади соперника. Ванг Сонг пострадал.
31'
Chao Gu вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает неудачный навес.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
30'
После дальнего удара, который нанес Тейшейра Алекс мяч отбит вратарем
30'
29'
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
27'
Рамирес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье в офсайде
26'
26'
25'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
25'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
24'
Yuan Tao наказан за толчок Jinbao Zhong
23'
23'
Ванг Сонг отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
23'
Ву Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
13'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
12'
Tianyi Gao совершает грубый фол. Zhao Ke был жертвой
11'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Yuan Tao заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
10'
Тейшейра Алекс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
10'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
9'
9'
9'
6'
6'
Тейшейра Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье. Это Xiaotian Yang заработал фол.
5'
Jinbao Zhong наказан за толчок Ли Ан
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
4'
4'
3'
3'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
1'
Ванг Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Zhao Ke наказан за толчок Yuan Tao
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жиангсу Sainty". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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