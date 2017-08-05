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Стадион:
Цзянсу Сунин
2:2
Конец матча
Хэнань Цзянье
0'
31' Желтая карточка
Zhao Ke
1:0
40' Гол
Муканджо Бенжамин
1:1
43' Гол
Jinghang Hu
1:2
48' Гол
Бассогог Кристиан
2:2
55' Гол
Тейшейра Алекс
59' Желтая карточка
Yuan Tao
59' Желтая карточка
Бассогог Кристиан
82' Желтая карточка
Ли Ан
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
95'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Тактическая замена. Zhuoyi Feng уходит с поля и его заменяет Heng Luo
Фол, нарушение
94'
Yun Zhou наказан за толчок Бассогог Кристиан
94'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Угловой
94'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
94'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Xiaobin Zhang из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
93'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
92'
Changjie Du наказан за толчок Pengfei Xie
92'
Changjie Du нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
91'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье бьет головой мимо ворот
Угловой
91'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Xiaotian Yang выбил мяч на угловой.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
89'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty подал угловой слева.
88'
Цао Гу выбил мяч на угловой.
88'
Тейшейра Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье. Это Xiaotian Yang заработал фол.
87'
Муканджо Бенжамин мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
87'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty делает навес прямо в штрафную.
87'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Pengfei Xie мяча так и не получил
86'
Jinghang Hu получил травму и заменен. Zijie Chen выходит на поле.
Травма, повреждение
85'
Jinghang Hu получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
85'
Jinghang Hu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
85'
Changjie Du из команды Хэнань Цзянье. Это Yuan Tao заработал фол.
83'
Zhuoyi Feng пробил головой, вратарь справился с ударом.
83'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
82'
Ли Ан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
82'
Ли Ан из команды Жиангсу Sainty. Это Бассогог Кристиан заработал фол.
81'
Тактическая замена. Ванг Сонг уходит с поля и его заменяет Pengfei Xie
81'
Ву Ян вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Сян Цзи из команды Жиангсу Sainty делает навес
80'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Травма, повреждение
79'
Zhao Ke возвращается на поле, всё в порядке.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
79'
Zhao Ke получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
78'
Zhao Ke на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
78'
Тактическая замена. Jinbao Zhong уходит с поля и его заменяет Changjie Du
77'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty делает неудачный навес.
Фол, нарушение
76'
Цао Гу наказан за толчок Муканджо Бенжамин
75'
Ву Ян вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Рамирес мяча так и не получил
74'
Дочкал Борек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Ванг Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Zhao Ke коснулся мяча рукой.
73'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
72'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Zhuoyi Feng заработал фол.
71'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
Офсайд
70'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
70'
Yun Zhou из команды Жиангсу Sainty. Это Бассогог Кристиан заработал фол.
69'
Дочкал Борек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
69'
Рамирес бьет и мяч от рикошета проходит мимо
67'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
67'
Zhao Ke бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Xiaotian Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Бассогог Кристиан заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Ву Ян вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty делает навес
63'
Тактическая замена. Tianyi Gao уходит с поля и его заменяет Сян Цзи
62'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Ли Ан блокирует соперника. Бассогог Кристиан заработал своей команде штрафной.
61'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
61'
Jinbao Zhong отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
59'
Бассогог Кристиан получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
59'
Yuan Tao получает желтую карточку за неспортивное поведение
Травма, повреждение
58'
Chao Gu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
58'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Xiaobin Zhang заработал фол.
58'
Дочкал Борек не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
58'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
57'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Муканджо Бенжамин сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Тейшейра Алекс из клуба "Жиангсу Sainty" отправил мяч головой в ворота.
55'
Муканджо Бенжамин из команды Жиангсу Sainty делает отличный навес.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Ванг Сонг из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
55'
Xiaobin Zhang из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
54'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Ванг Сонг заработал фол.
54'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
53'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Травма, повреждение
53'
Муканджо Бенжамин возвращается на поле, всё в порядке.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
53'
Муканджо Бенжамин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
52'
Муканджо Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
52'
Гомес Эдди совершает грубый фол. Муканджо Бенжамин был жертвой
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
48'
Цао Гу сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Бассогог Кристиан!
48'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье устремляется вперед с мячом.
48'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Ву Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
47'
Цао Гу выбил мяч на угловой.
47'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty устремляется вперед с мячом.
46'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
47'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
46'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье бьет головой мимо ворот
46'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает навес
46'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Jinbao Zhong заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
43'
Zhuoyi Feng сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Jinghang Hu записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
43'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников.
43'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
42'
Ли Ан наказан за толчок Jinghang Hu
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
40'
Рамирес сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Муканджо Бенжамин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
40'
Муканджо Бенжамин на финте ушёл от оппонента.
40'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
39'
Tianyi Gao бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
37'
Дочкал Борек блокирует соперника. Рамирес заработал своей команде штрафной.
36'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty делает навес
36'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает навес
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
34'
Xiaobin Zhang из команды Жиангсу Sainty в офсайде
34'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty делает навес
34'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty подал угловой слева.
Угловой
33'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty разыграл угловой с правого угла.
32'
Zhao Ke выбил мяч на угловой.
32'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает навес
32'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ли Ан из команды Жиангсу Sainty делает навес
Желтая карточка
31'
Zhao Ke получает желтую карточку.
Фол, нарушение
31'
Zhao Ke атакует сзади соперника. Ванг Сонг пострадал.
31'
Chao Gu вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает неудачный навес.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
30'
После дальнего удара, который нанес Тейшейра Алекс мяч отбит вратарем
30'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty устремляется вперед с мячом.
29'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
27'
Рамирес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
27'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье в офсайде
26'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает навес
25'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
25'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
24'
Yuan Tao наказан за толчок Jinbao Zhong
23'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
23'
Ванг Сонг отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
23'
Ву Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty делает навес
22'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
13'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Фол, нарушение
12'
Tianyi Gao совершает грубый фол. Zhao Ke был жертвой
Фол, нарушение
11'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Yuan Tao заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
10'
Тейшейра Алекс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
10'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Цао Гу выбил мяч на угловой.
9'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty устремляется вперед с мячом.
9'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Тейшейра Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье. Это Xiaotian Yang заработал фол.
Фол, нарушение
5'
Jinbao Zhong наказан за толчок Ли Ан
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
4'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
4'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Ву Ян вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Ванг Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Zhao Ke наказан за толчок Yuan Tao
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жиангсу Sainty". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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