Стадион: Гюиянг Олимпик Спортс Сентер
1:0
Конец матча
23' Желтая карточкаСуарес Марио
1:0
38' ГолРубен Кастро
39' Желтая карточкаЛей Чен
45' Желтая карточкаВей Ду
85' Желтая карточкаЧери Тьяронн
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
93'
92'
Xin Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Тактическая замена. Junlin Min уходит с поля и его заменяет Mengqi Zhang
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
Boyang Su выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
Лиу Ю бьет и мяч от рикошета проходит мимо
90'
89'
Liang Jiang выбил мяч на угловой.
89'
Цзю Янь нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
89'
89'
88'
88'
Цзю Янь отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
87'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес
87'
87'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес
86'
86'
86'
Weicheng Wang из команды Чуньцинь Лифан делает навес
86'
85'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Чери Тьяронн получает желтую карточку за споры
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
84'
Weicheng Wang из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Yunlong Fan заработал фол.
83'
83'
83'
Чери Тьяронн нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
82'
Цзю Янь из команды Чуньцинь Лифан. Это Liang Jiang заработал фол.
81'
81'
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Liang Jiang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Цзю Янь наказан за толчок Liang Jiang
78'
78'
76'
76'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Xin Tang заработал фол.
74'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан. Это Yunlong Fan заработал фол.
74'
Тактическая замена. Iminjan Ilhamjan уходит с поля и его заменяет Fan Wang
73'
Weicheng Wang коснулся мяча рукой.
73'
73'
Weicheng Wang из команды Чуньцинь Лифан делает навес
73'
Кардек Алан нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Fernando Conceicao нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
69'
Тактическая замена. Feiya Chang уходит с поля и его заменяет Yunlong Fan
69'
Iminjan Ilhamjan не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
69'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
67'
Тактическая замена. Song Nan уходит с поля и его заменяет Weicheng Wang
67'
Динг Джи коснулся мяча рукой.
66'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Суарес Марио заработал фол.
64'
Festus Baise отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
64'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
64'
64'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
63'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
62'
61'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан. Это Liang Jiang заработал фол.
61'
61'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает неудачный навес.
60'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн. Это Fernando Conceicao заработал фол.
60'
Festus Baise возвращается на поле, всё в порядке.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Festus Baise получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
59'
Festus Baise на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Junlin Min возвращается на поле, всё в порядке.
56'
Boyang Su вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает навес
56'
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Junlin Min получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
56'
Junlin Min на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Чери Тьяронн отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
54'
Huan Liu из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Iminjan Ilhamjan заработал фол.
54'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
53'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
52'
51'
Динг Джи бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
51'
51'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Huan Liu заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
49'
49'
48'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан бьет головой мимо ворот
48'
47'
Вей Ду совершает грубый фол. Кардек Алан был жертвой
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
[1] - столько добавил арбитр времени.
47'
Fernando Conceicao бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
46'
46'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
46'
Festus Baise выбил мяч на угловой.
46'
После удара головой, который сделал Кардек Алан мяч попадает в перекладину
46'
Liang Jiang сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
46'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает навес
46'
Вей Ду получает желтую карточку за неспортивное поведение
45'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
43'
Кардек Алан имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
43'
Huan Liu из команды Чуньцинь Лифан делает навес
42'
Рубен Кастро из команды Гуйчжоу Чжичэн. Это Лиу Ю заработал фол.
41'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
39'
Лей Чен получает желтую карточку за споры
38'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Рубен Кастро!
37'
Суарес Марио пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
37'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Ву Ксинг заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
34'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
34'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Feiya Chang заработал фол.
34'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Iminjan Ilhamjan наказан за толчок Ву Ксинг
31'
31'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает неудачный навес.
31'
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
31'
30'
30'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Чуньцинь Лифан совершает вбрасывание на своей половине поля
29'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн делает неудачный навес.
28'
Динг Джи наказан за толчок Liang Jiang
27'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
27'
Вей Ду выбил мяч на угловой.
26'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Лиу Ю заработал фол.
26'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан опасно играет. Чуть не пострадал Суарес Марио.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
24'
24'
Чжун Ву-Юн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Суарес Марио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
23'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн. Это Fernando Conceicao заработал фол.
22'
Чери Тьяронн наказан за толчок Song Nan
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
19'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
18'
Суарес Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
17'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
17'
16'
Fernando Conceicao бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
15'
Liang Jiang наказан за толчок Динг Джи
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
14'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
14'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
14'
12'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн. Это Huan Liu заработал фол.
11'
10'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Лей Чен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
9'
Iminjan Ilhamjan бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
Huan Liu из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Iminjan Ilhamjan заработал фол.
8'
Кардек Алан нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
6'
Song Nan совершает грубый фол. Суарес Марио был жертвой
6'
6'
Рубен Кастро из команды Гуйчжоу Чжичэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
5'
Liang Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
4'
Festus Baise сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
4'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
3'
2'
2'
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чуньцинь Лифан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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