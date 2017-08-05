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Стадион:
Гуйчжоу Чжичэн
1:0
Конец матча
Чуньцинь Лифан
0'
23' Желтая карточка
Суарес Марио
1:0
38' Гол
Рубен Кастро
39' Желтая карточка
Лей Чен
45' Желтая карточка
Вей Ду
85' Желтая карточка
Чери Тьяронн
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
93'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Xin Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
92'
Тактическая замена. Junlin Min уходит с поля и его заменяет Mengqi Zhang

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
Boyang Su выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
90'
Лиу Ю бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
90'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
89'
Liang Jiang выбил мяч на угловой.
89'
Цзю Янь нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
89'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
88'
Цзю Янь отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
87'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес
87'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес
86'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Weicheng Wang из команды Чуньцинь Лифан делает навес
86'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
85'
Чери Тьяронн получает желтую карточку за споры
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
84'
Weicheng Wang из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Yunlong Fan заработал фол.
83'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
83'
Чери Тьяронн нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
Фол, нарушение
82'
Цзю Янь из команды Чуньцинь Лифан. Это Liang Jiang заработал фол.
81'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Травма, повреждение
80'
Liang Jiang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
79'
Цзю Янь наказан за толчок Liang Jiang
78'
Лиу Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
76'
Тактическая замена. Динг Джи уходит с поля и его заменяет Цзю Янь
76'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
75'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Xin Tang заработал фол.
Фол, нарушение
74'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан. Это Yunlong Fan заработал фол.
74'
Тактическая замена. Iminjan Ilhamjan уходит с поля и его заменяет Fan Wang
Фол, нарушение
73'
Weicheng Wang коснулся мяча рукой.
73'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Weicheng Wang из команды Чуньцинь Лифан делает навес
73'
Кардек Алан нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Fernando Conceicao нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
69'
Тактическая замена. Feiya Chang уходит с поля и его заменяет Yunlong Fan
69'
Iminjan Ilhamjan не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
69'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
67'
Тактическая замена. Ву Ксинг уходит с поля и его заменяет Jin Feng
67'
Тактическая замена. Song Nan уходит с поля и его заменяет Weicheng Wang
Фол, нарушение
67'
Динг Джи коснулся мяча рукой.
66'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
65'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
65'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Суарес Марио заработал фол.
64'
Festus Baise отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
64'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
64'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
63'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
Фол, нарушение
61'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан. Это Liang Jiang заработал фол.
61'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
61'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает неудачный навес.
Фол, нарушение
60'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн. Это Fernando Conceicao заработал фол.
Травма, повреждение
60'
Festus Baise возвращается на поле, всё в порядке.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
59'
Festus Baise получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
59'
Festus Baise на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
57'
Junlin Min возвращается на поле, всё в порядке.
56'
Boyang Su вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает навес
56'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
56'
Junlin Min получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
56'
Junlin Min на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Чери Тьяронн отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
54'
Huan Liu из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Iminjan Ilhamjan заработал фол.
Офсайд
54'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
Офсайд
53'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
52'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
51'
Динг Джи бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан делает навес
Фол, нарушение
51'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Huan Liu заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
49'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
49'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
48'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан бьет головой мимо ворот
48'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
Фол, нарушение
47'
Вей Ду совершает грубый фол. Кардек Алан был жертвой
46'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
[1] - столько добавил арбитр времени.
47'
Fernando Conceicao бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
46'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
46'
Festus Baise выбил мяч на угловой.
46'
После удара головой, который сделал Кардек Алан мяч попадает в перекладину
46'
Liang Jiang сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
46'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает навес
Желтая карточка
46'
Вей Ду получает желтую карточку за неспортивное поведение
45'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
43'
Кардек Алан имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
43'
Huan Liu из команды Чуньцинь Лифан делает навес
Фол, нарушение
42'
Рубен Кастро из команды Гуйчжоу Чжичэн. Это Лиу Ю заработал фол.
41'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Желтая карточка
39'
Лей Чен получает желтую карточку за споры
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Рубен Кастро!
37'
Суарес Марио пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
Фол, нарушение
37'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Ву Ксинг заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
34'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
34'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Feiya Chang заработал фол.
34'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
32'
Iminjan Ilhamjan наказан за толчок Ву Ксинг
31'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
31'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает неудачный навес.
31'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
31'
Лиу Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
30'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Чуньцинь Лифан совершает вбрасывание на своей половине поля
29'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн делает неудачный навес.
Фол, нарушение
28'
Динг Джи наказан за толчок Liang Jiang
Угловой
27'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
27'
Вей Ду выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
26'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Лиу Ю заработал фол.
Фол, нарушение
26'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан опасно играет. Чуть не пострадал Суарес Марио.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
24'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
24'
Чжун Ву-Юн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
23'
Суарес Марио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
23'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн. Это Fernando Conceicao заработал фол.
Фол, нарушение
22'
Чери Тьяронн наказан за толчок Song Nan
20'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
19'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Рубен Кастро из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
18'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Суарес Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Рубен Кастро из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
17'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
17'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
16'
Fernando Conceicao бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
15'
Liang Jiang наказан за толчок Динг Джи
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
14'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
Офсайд
14'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
14'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан делает навес
Фол, нарушение
12'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн. Это Huan Liu заработал фол.
11'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
Фол, нарушение
10'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Лей Чен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
9'
Iminjan Ilhamjan бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
9'
Huan Liu из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Iminjan Ilhamjan заработал фол.
8'
Кардек Алан нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан делает навес
Фол, нарушение
6'
Song Nan совершает грубый фол. Суарес Марио был жертвой
6'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Рубен Кастро из команды Гуйчжоу Чжичэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
5'
Liang Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
Угловой
5'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
4'
Festus Baise сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Фол, нарушение
4'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
3'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
2'
Лиу Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Рубен Кастро из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чуньцинь Лифан". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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