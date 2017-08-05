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Стадион:
Хэбей Форчун
3:0
Конец матча
Яньбянь
0'
1:0
19' Пенальти
Aloisio Santos
46' Желтая карточка
Haojie Li
69' Желтая карточка
Zhunyi Gao
2:0
88' Гол
Лавесси Эсекиэль
3:0
90' Гол
Aloisio Santos
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
94'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Ю Ён Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Guanghui Han из команды Яньбянь подал угловой слева.
93'
Ren Cui выбил мяч подальше от ворот.

93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Bubacarr Trawally бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Травма, повреждение
92'
Hongbo Yin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
92'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Xian Jin заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Лавесси Эсекиэль сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Алоизио Дос Сантос записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
90'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
89'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Минцзянь Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Xian Jin из команды Яньбянь делает навес
Фол, нарушение
89'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Guanghui Han заработал фол.
88'
Hongbo Yin сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лавесси Эсекиэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
88'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Офсайд
87'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
86'
Haojie Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
85'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает подножку. Чендун Чжан заработал фол.
85'
Удар от ворот произведет Яньбянь
85'
Hang Li отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
Алоизио Дос Сантос не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
85'
Алоизио Дос Сантос оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
Офсайд
84'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь в офсайде
Фол, нарушение
83'
Hongbo Yin наказан за толчок Ren Cui
82'
Тактическая замена. Bo Jin уходит с поля и его заменяет Xian Jin
81'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Петкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Луо Сенвен получил травму и заменен. Минцзянь Чжао выходит на поле.
79'
После дальнего удара, который нанес Zhongguo Chi мяч отбит вратарем
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
78'
Луо Сенвен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
78'
Луо Сенвен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Удар от ворот произведет Яньбянь
74'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин бьет головой мимо ворот
Угловой
74'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
73'
Лавесси Эсекиэль бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
72'
Bo Jin из команды Яньбянь. Это Лавесси Эсекиэль заработал фол.
71'
Янг Ченг вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Hao Li из команды Яньбянь делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Тактическая замена. Сюшэн Дун уходит с поля и его заменяет Hong Gui
Желтая карточка
69'
Zhunyi Gao получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
69'
Zhunyi Gao наказан за толчок Bubacarr Trawally
69'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Тактическая замена. Jun Sun уходит с поля и его заменяет Ren Cui
Травма, повреждение
68'
Лавесси Эсекиэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
66'
Jun Sun из команды Яньбянь делает навес
65'
Тактическая замена. Yuhao Zhao уходит с поля и его заменяет Hang Li
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
65'
Bo Jin из команды Яньбянь делает навес
64'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
64'
Yuhao Zhao возвращается на поле, всё в порядке.
64'
Zhunyi Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
62'
Yuhao Zhao получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
61'
Yuhao Zhao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
61'
Сюшэн Дун из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Гузмич Ричард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Петкович Никола из команды Яньбянь делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
59'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
59'
Bo Jin из команды Яньбянь в офсайде
57'
Ю Ён Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес
Фол, нарушение
56'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Zhongguo Chi заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Wenyi Chi вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
53'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Yuhao Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Guanghui Han из команды Яньбянь подал угловой справа.
52'
Янг Ченг выбил мяч на угловой.
52'
Петкович Никола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Ю Ён Ким из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Bo Jin заработал фол.
51'
Удар от ворот произведет Яньбянь
51'
Луо Сенвен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Guanghui Han из команды Яньбянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
48'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь в офсайде
48'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
47'
Hao Li из команды Яньбянь делает подножку. Yuhao Zhao заработал фол.
Желтая карточка
46'
Haojie Li получает желтую карточку за споры
46'
Тактическая замена. Long Li уходит с поля и его заменяет Hao Li
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
48'
Лавесси Эсекиэль наказан за толчок Петкович Никола
46'
Wenyi Chi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает подножку. Алоизио Дос Сантос заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Янг Ченг вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь делает навес
43'
Zhunyi Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Long Li из команды Яньбянь делает навес
Травма, повреждение
43'
Алоизио Дос Сантос возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
42'
Алоизио Дос Сантос получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
42'
Алоизио Дос Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
41'
Zhongguo Chi бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
Zhunyi Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Guanghui Han из команды Яньбянь подал угловой слева.
41'
Алоизио Дос Сантос выбил мяч на угловой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
40'
Guanghui Han из команды Яньбянь разыграл угловой с левого угла.
40'
Guanghui Han бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
39'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Bo Jin заработал фол.
39'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
38'
Wenjun Jiang наказан за толчок Shihao Piao
37'
Удар от ворот произведет Яньбянь
37'
Wenjun Jiang из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
37'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
37'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
36'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
Фол, нарушение
36'
Jun Sun из команды Яньбянь опасно играет. Чуть не пострадал Луо Сенвен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Офсайд
34'
Long Li из команды Яньбянь в офсайде
33'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Яньбянь
33'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Описание гола
32'
Bubacarr Trawally забил ударом головой, но гол не был засчитан
Офсайд
32'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь в офсайде
32'
Guanghui Han навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Yuhao Zhao из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Zhongguo Chi заработал фол.
31'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
28'
Удар от ворот произведет Яньбянь
28'
Алоизио Дос Сантос имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
28'
Сюшэн Дун из команды Хебеи Жонгчжин сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
28'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
27'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
26'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
25'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Луо Сенвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Петкович Никола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Yuhao Zhao из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Bubacarr Trawally заработал фол.
Фол, нарушение
23'
Haojie Li наказан за толчок Луо Сенвен
Офсайд
21'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь в офсайде
21'
Bo Jin навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
20'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Bo Jin заработал фол.
Описание гола
19'
Г О О О О О Л - Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин забивает пенальти
Фол, нарушение
18'
ПЕНАЛЬТИ! – Haojie Li серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Лавесси Эсекиэль заработал пенальти для своей команды
18'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
18'
Петкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
16'
Удар от ворот произведет Яньбянь
16'
Hongbo Yin бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
Луо Сенвен нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
14'
Bo Jin из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
12'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Haojie Li заработал фол.
12'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Офсайд
10'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь в офсайде
10'
Zhunyi Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Bo Jin из команды Яньбянь делает навес
9'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Янг Ченг вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес
Фол, нарушение
6'
Yuhao Zhao наказан за толчок Zhongguo Chi
Фол, нарушение
5'
Лавесси Эсекиэль коснулся мяча рукой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
5'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Гузмич Ричард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
2'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хебеи Жонгчжин". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Qinhuangdao Olympic Sports Centre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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