3:0
Конец матча
1:0
19' ПенальтиAloisio Santos
46' Желтая карточкаHaojie Li
69' Желтая карточкаZhunyi Gao
2:0
88' ГолЛавесси Эсекиэль
3:0
90' ГолAloisio Santos
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
94'
94'
Ю Ён Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Guanghui Han из команды Яньбянь подал угловой слева.
93'
Ren Cui выбил мяч подальше от ворот.
93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Bubacarr Trawally бьет и мяч от рикошета проходит мимо
92'
Hongbo Yin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Xian Jin заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Лавесси Эсекиэль сделал результативную передачу.
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Алоизио Дос Сантос записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
90'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
89'
89'
Минцзянь Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Guanghui Han заработал фол.
88'
Hongbo Yin сделал результативную передачу.
88'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лавесси Эсекиэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
88'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
87'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
86'
Haojie Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает подножку. Чендун Чжан заработал фол.
85'
85'
Hang Li отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
Алоизио Дос Сантос не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
85'
Алоизио Дос Сантос оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
84'
83'
Hongbo Yin наказан за толчок Ren Cui
81'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Петкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Луо Сенвен получил травму и заменен. Минцзянь Чжао выходит на поле.
79'
После дальнего удара, который нанес Zhongguo Chi мяч отбит вратарем
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Луо Сенвен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
78'
Луо Сенвен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
74'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин бьет головой мимо ворот
74'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
73'
Лавесси Эсекиэль бьет и мяч от рикошета проходит мимо
72'
Bo Jin из команды Яньбянь. Это Лавесси Эсекиэль заработал фол.
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
69'
Zhunyi Gao получает желтую карточку за толчок соперника.
69'
Zhunyi Gao наказан за толчок Bubacarr Trawally
69'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Лавесси Эсекиэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
65'
Тактическая замена. Yuhao Zhao уходит с поля и его заменяет Hang Li
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
64'
64'
Yuhao Zhao возвращается на поле, всё в порядке.
64'
63'
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Yuhao Zhao получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
61'
Yuhao Zhao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Сюшэн Дун из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Гузмич Ричард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
Петкович Никола из команды Яньбянь делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
59'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Ю Ён Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
56'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Zhongguo Chi заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Wenyi Chi вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
53'
53'
Yuhao Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Guanghui Han из команды Яньбянь подал угловой справа.
52'
Янг Ченг выбил мяч на угловой.
52'
Петкович Никола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
51'
Луо Сенвен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Guanghui Han из команды Яньбянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
48'
48'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Hao Li из команды Яньбянь делает подножку. Yuhao Zhao заработал фол.
46'
Haojie Li получает желтую карточку за споры
46'
Тактическая замена. Long Li уходит с поля и его заменяет Hao Li
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
48'
Лавесси Эсекиэль наказан за толчок Петкович Никола
46'
Wenyi Chi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает подножку. Алоизио Дос Сантос заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
44'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь делает навес
43'
43'
Long Li из команды Яньбянь делает навес
43'
Алоизио Дос Сантос возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Алоизио Дос Сантос получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
42'
Алоизио Дос Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
41'
Zhongguo Chi бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
41'
Guanghui Han из команды Яньбянь подал угловой слева.
41'
Алоизио Дос Сантос выбил мяч на угловой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Guanghui Han из команды Яньбянь разыграл угловой с левого угла.
40'
Guanghui Han бьет и мяч от рикошета проходит мимо
39'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Bo Jin заработал фол.
39'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Wenjun Jiang наказан за толчок Shihao Piao
37'
37'
Wenjun Jiang из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
37'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
37'
36'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
36'
Jun Sun из команды Яньбянь опасно играет. Чуть не пострадал Луо Сенвен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
34'
Long Li из команды Яньбянь в офсайде
33'
33'
33'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
32'
Bubacarr Trawally забил ударом головой, но гол не был засчитан
32'
32'
Guanghui Han навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Yuhao Zhao из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Zhongguo Chi заработал фол.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
28'
28'
Алоизио Дос Сантос имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
28'
Сюшэн Дун из команды Хебеи Жонгчжин сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
28'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
27'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
26'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
25'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Луо Сенвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Петкович Никола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Yuhao Zhao из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Bubacarr Trawally заработал фол.
23'
Haojie Li наказан за толчок Луо Сенвен
21'
21'
Bo Jin навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Bo Jin заработал фол.
19'
Г О О О О О Л - Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин забивает пенальти
18'
ПЕНАЛЬТИ! – Haojie Li серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Лавесси Эсекиэль заработал пенальти для своей команды
18'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
18'
Петкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
16'
16'
Hongbo Yin бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
Луо Сенвен нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
12'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Haojie Li заработал фол.
12'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
10'
10'
9'
7'
6'
6'
Yuhao Zhao наказан за толчок Zhongguo Chi
5'
Лавесси Эсекиэль коснулся мяча рукой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
5'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Гузмич Ричард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
2'
1'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хебеи Жонгчжин". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Qinhuangdao Olympic Sports Centre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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