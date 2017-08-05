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Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
3:0
Конец матча
Тяньцзинь Тэда
0'
31' Желтая карточка
Jian Liu
45' Желтая карточка
Линьпэн Чжан
1:0
81' Гол
Лин Гао
87' Желтая карточка
Сюэпэн Ли
88' Желтая карточка
Сок Хо Хван
2:0
90' Гол
Гуларт Рикардо
3:0
90' Гол
Wenzhao Zhang
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Описание гола
94'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Жанг Вехжао!
92'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
[5] - столько добавил арбитр времени.
92'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

92'
Бовэнь Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Рентиан Ху навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Рентиан Ху заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
Жанг Вехжао сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд добил мяч в ворота.
90'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Желтая карточка
88'
Сок Хо Хван получает желтую карточку.
Фол, нарушение
88'
Юфенг Бай совершает грубый фол. Ханчао Ю был жертвой
88'
Бовэнь Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
88'
Гуларт Рикардо выбил мяч на угловой.
88'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Ванг Донг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
87'
Сюэпэн Ли получает желтую карточку.
Фол, нарушение
87'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Ачеампонг Франк заработал фол.
Фол, нарушение
85'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Чао Янг заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
85'
Гуларт Рикардо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
81'
Ханчао Ю сделал результативную передачу.
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лин Гао из клуба "Гуанчжоу Эвергранд" отправил мяч головой в ворота.
81'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
80'
Гуларт Рикардо пробил головой, вратарь справился с ударом.
80'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
79'
После дальнего удара, который нанес Гуларт Рикардо мяч отбит вратарем
76'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
76'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
75'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
74'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Травма, повреждение
74'
Сок Хо Хван возвращается на поле, всё в порядке.
74'
Вратарь парирует удар, который нанес Лин Гао, и мяч снова в игре
Фол, нарушение
73'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Чао Янг заработал фол.
73'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
71'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Угловой
71'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд разыграл угловой с левого угла.
Травма, повреждение
71'
Сок Хо Хван получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
71'
Сок Хо Хван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Тактическая замена. Алан де Карвальо уходит с поля и его заменяет Жанг Вехжао
70'
Чао Янг выбил мяч на угловой.
70'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
68'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Фол, нарушение
68'
Mbaye Diagne наказан за толчок Чжи Чжэн
67'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
67'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Бовэнь Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
Угловой
66'
Лиао Бочао из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с правого угла.
66'
Бовэнь Хуан выбил мяч на угловой.
66'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
63'
Ачеампонг Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Бовэнь Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Рентиан Ху навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Тактическая замена. Yuanyi Li уходит с поля и его заменяет Ванг Донг
Фол, нарушение
62'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Yuanyi Li заработал фол.
62'
Yuanyi Li навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Танг Вангсонг заработал фол.
61'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
61'
Чжи Чжэн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
59'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
58'
Жао Хонглуе получил травму и заменен. Muzepper Mirahmetjan выходит на поле.
Фол, нарушение
58'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд. Это Ачеампонг Франк заработал фол.
58'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
57'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
Травма, повреждение
57'
Жао Хонглуе получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
57'
Жао Хонглуе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
56'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Бовэнь Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
54'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд. Это Mbaye Diagne заработал фол.
54'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
53'
Тактическая замена. Лю Цзянь уходит с поля и его заменяет Бовэнь Хуан
52'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
Травма, повреждение
52'
Жао Хонглуе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
50'
Yuanyi Li бьет и мяч от рикошета проходит мимо
50'
Вратарь парирует удар, который нанес Жао Хонглуе, и мяч снова в игре
49'
Чэн Цзэн вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
49'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
47'
Чэн Цзэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
47'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда опасно играет. Чуть не пострадал Чэн Цзэн.
Угловой
47'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
46'
Линьпэн Чжан выбил мяч на угловой.
46'
Mbaye Diagne на финте ушёл от оппонента.
46'
Тактическая замена. Liyu Yang уходит с поля и его заменяет Рентиан Ху
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Желтая карточка
47'
Линьпэн Чжан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Угловой
40'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Угловой
31'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
Желтая карточка
31'
Лю Цзянь получает желтую карточку за неспортивное поведение
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Угловой
27'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
23'
Тактическая замена. Jingbin Wang уходит с поля и его заменяет Ханчао Ю
22'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Чэн Цзэн вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Yuanyi Li навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Лю Цзянь из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Liyu Yang заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
18'
Ачеампонг Франк попал в створ, но вратарь справился с ударом.
18'
Ачеампонг Франк на финте ушёл от оппонента.
16'
Ачеампонг Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
16'
Ачеампонг Франк выбил мяч на угловой.
16'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Лин Гао нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
11'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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