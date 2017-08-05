Стадион: Тианхе
3:0
Конец матча
31' Желтая карточкаJian Liu
45' Желтая карточкаЛиньпэн Чжан
1:0
81' ГолЛин Гао
87' Желтая карточкаСюэпэн Ли
88' Желтая карточкаСок Хо Хван
2:0
90' ГолГуларт Рикардо
3:0
90' ГолWenzhao Zhang
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
94'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Жанг Вехжао!
92'
92'
[5] - столько добавил арбитр времени.
92'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
92'
Рентиан Ху навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Рентиан Ху заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
Жанг Вехжао сделал результативную передачу.
90'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд добил мяч в ворота.
90'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
88'
Сок Хо Хван получает желтую карточку.
88'
88'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
88'
Гуларт Рикардо выбил мяч на угловой.
88'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Ванг Донг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Сюэпэн Ли получает желтую карточку.
87'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Ачеампонг Франк заработал фол.
85'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Чао Янг заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
85'
Гуларт Рикардо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
81'
Ханчао Ю сделал результативную передачу.
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лин Гао из клуба "Гуанчжоу Эвергранд" отправил мяч головой в ворота.
81'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
80'
Гуларт Рикардо пробил головой, вратарь справился с ударом.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
79'
После дальнего удара, который нанес Гуларт Рикардо мяч отбит вратарем
76'
76'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
76'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
75'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
74'
74'
Сок Хо Хван возвращается на поле, всё в порядке.
74'
Вратарь парирует удар, который нанес Лин Гао, и мяч снова в игре
73'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Чао Янг заработал фол.
73'
72'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
71'
71'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
71'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд разыграл угловой с левого угла.
71'
Сок Хо Хван получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
71'
Сок Хо Хван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Тактическая замена. Алан де Карвальо уходит с поля и его заменяет Жанг Вехжао
70'
Чао Янг выбил мяч на угловой.
70'
68'
68'
68'
Mbaye Diagne наказан за толчок Чжи Чжэн
67'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
67'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
66'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
66'
Лиао Бочао из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с правого угла.
66'
Бовэнь Хуан выбил мяч на угловой.
66'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
63'
Ачеампонг Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
63'
Рентиан Ху навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Yuanyi Li заработал фол.
62'
Yuanyi Li навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Танг Вангсонг заработал фол.
61'
61'
Чжи Чжэн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
59'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
58'
Жао Хонглуе получил травму и заменен. Muzepper Mirahmetjan выходит на поле.
58'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд. Это Ачеампонг Франк заработал фол.
58'
58'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
57'
57'
Жао Хонглуе получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
57'
Жао Хонглуе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
56'
55'
55'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд. Это Mbaye Diagne заработал фол.
54'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
53'
Тактическая замена. Лю Цзянь уходит с поля и его заменяет Бовэнь Хуан
52'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
52'
Жао Хонглуе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
50'
Yuanyi Li бьет и мяч от рикошета проходит мимо
50'
Вратарь парирует удар, который нанес Жао Хонглуе, и мяч снова в игре
49'
Чэн Цзэн вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
49'
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Чэн Цзэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда опасно играет. Чуть не пострадал Чэн Цзэн.
47'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
46'
Линьпэн Чжан выбил мяч на угловой.
46'
Mbaye Diagne на финте ушёл от оппонента.
46'
Тактическая замена. Liyu Yang уходит с поля и его заменяет Рентиан Ху
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
47'
Линьпэн Чжан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
31'
31'
Лю Цзянь получает желтую карточку за неспортивное поведение
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
27'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
23'
Тактическая замена. Jingbin Wang уходит с поля и его заменяет Ханчао Ю
22'
21'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Чэн Цзэн вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Yuanyi Li навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Лю Цзянь из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Liyu Yang заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
18'
Ачеампонг Франк попал в створ, но вратарь справился с ударом.
18'
Ачеампонг Франк на финте ушёл от оппонента.
16'
Ачеампонг Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Ачеампонг Франк выбил мяч на угловой.
16'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
15'
Лин Гао нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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